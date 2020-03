Tous les grands films sortis en mars 2020

Février a apporté certains des films les plus attendus de l’année dans différents genres, et mars n’est pas en reste, offrant un peu de tout pour tous les goûts et tous les âges. Le mois dernier, nous avons assisté au retour de Harley Quinn dans Birds of Prey (qui, malheureusement, n’a pas été fluide), aux débuts cinématographiques de Sonic the Hedgehog et à une nouvelle version du classique de l’horreur The Invisible Man. Février a également apporté une quantité généreuse d’horreur et de suspense avec The Lodge, Fantasy Island et Brahms: The Boy II.

Ce mois-ci, il n’y aura pas non plus de grandes sorties de franchise, car la plupart d’entre elles sont enregistrées pour l’été et le dernier trimestre de l’année, mais il y aura toujours des films intéressants et amusants à découvrir. Le mois de mars sera plus facile avec les sorties d’horreur, mais il apportera l’une des suites les plus attendues du genre, ainsi qu’une comédie qui a été retardée plusieurs fois, et la dernière histoire fantastique du laboratoire de Pixar.

Bien sûr, ce mois-ci aura également sa dose de versions d’action en direct de classiques animés, de personnages sautant des pages de bandes dessinées au grand écran et de deux films dramatiques pour garder l’équilibre. Voici les plus gros films sortis en mars.

En avant – 6 mars

Pixar a deux films alignés pour cette année, et le premier sur la liste est Onward. Situé dans un monde où diverses créatures mythiques coexistent – comme des elfes, des trolls, des gobelins et des sirènes – Onward suit les frères Ian et Barley Lightfoot, qui reçoivent une lance magique qui leur permet de ramener leur père décédé pour une journée. Lorsque le sort tourne mal et que la moitié seulement de son père revient, ils partent à la recherche de la magie du monde qui pourrait les aider à ramener correctement leur père. Le casting vocal d’Onward comprend Tom Holland et Chris Pratt en tant que frères Lightfoot, Julia Louis-Dreyfus en tant que mère et Octavia Spencer en tant qu’alliée des frères.

Le chemin du retour – 6 mars

The Way Back est un film dramatique sportif réalisé par Gavin O’Connor (Warrior) et mettant en vedette Ben Affleck. Il raconte l’histoire de Jack Cunningham (Affleck), un ancien élève de basket-ball qui est maintenant un travailleur de la construction aux prises avec l’alcoolisme. Lorsque Jack se voit offrir un poste d’entraîneur à son alma mater, il se rend compte qu’il doit affronter ses démons tout en menant son équipe à la victoire. The Way Back était initialement prévu pour une sortie en octobre 2019, et il est maintenant prêt à voir le jour.

Évasion de Pretoria – 6 mars

Février a accueilli Guns Akimbo et la dose de mars de Daniel Radcliffe est dans Escape From Pretoria. Basé sur le livre Inside Out: Escape From Pretoria Prison de Tim Jenkin, le film raconte l’histoire vraie des prisonniers politiques Jenkin (Radcliffe) et Stephen Lee (Daniel Webber) qui se sont échappés de la prison centrale de Pretoria en Afrique du Sud en 1979. Leur la criminalité? Production et distribution de 18 brochures différentes au nom d’organisations interdites pendant la période de l’apartheid. Bien sûr, l’évasion de cette prison nécessitera un plan compliqué et soigneusement élaboré.

Run This Town – 6 mars

Si vous n’avez pas envie de regarder un film d’animation, ni un drame sportif, ni un thriller, Run This Town est une bonne option. Il détaille le scandale politique naissant à Toronto en 2013 au cours de la dernière année du mandat de Rob Ford en tant que maire, le tout vu à travers les yeux de jeunes employés de l’hôtel de ville et d’un journal local. Run This Town met en vedette Ben Platt, Nina Dobrev, Mena Massoud et Damian Lewis.

Bloodshot – 13 mars

La dose d’action de super-héros de ce mois-ci prendra la forme de Bloodshot de Valiant Comics. Réalisé par David S.F. Wilson (dans ses débuts de réalisateur), Bloodshot raconte l’histoire de Ray Garrison (Vin Diesel), un marin qui renaît par une équipe de scientifiques après que lui et sa femme ont été assassinés. Garrison est renforcée par la nanotechnologie et devient une machine à tuer surhumaine et biotechnologique – mais est incapable de se rappeler quoi que ce soit de son passé. Alors que ses souvenirs commencent à revenir, il décide de poursuivre son tueur et celui de sa femme, mais il y aura beaucoup d’obstacles sur le chemin.

My Spy – 13 mars

My Spy est une comédie d’action réalisée par Peter Segal et mettant en vedette Dave Bautista dans le rôle de JJ Cena, un agent de la CIA endurci. Lorsque Cena est chargée de surveiller la famille de Sophie Newton (Chloé Coleman), il se retrouve à la merci de cette précoce de 9 ans, qui lui demande de lui apprendre à être une espionne. Dans le processus, Cena apprendra à se détendre et à profiter un peu plus de la vie. Mon espion était initialement prévu pour une sortie en août 2019, mais a été repoussé à 2020, bien qu’il soit sorti en Australie le mois dernier.

Les routes non empruntées – 13 mars

Écrit et réalisé par Sally Potter, The Roads Not Taken est un film dramatique avec Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek et Laura Linney. Il suit une journée dans la vie de Leo (Bardem) et de sa fille Molly (Fanning) alors qu’il navigue dans des vies alternatives qu’il aurait pu vivre, incitant Molly à se débattre avec son propre chemin alors qu’elle envisage son avenir. The Roads Not Taken a été présenté en première au Festival international du film de Berlin en février et est maintenant prêt à sortir en salles.

A Quiet Place Part II – 20 mars

Après le succès d’A Quiet Place en 2018, John Krasinski est de retour avec une suite, intitulée à juste titre A Quiet Place Part II. L’histoire réunit Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe en tant que Evelyn, Regan et Marcus Abbott, alors qu’ils continuent de faire de leur mieux pour survivre en silence après la mort de leur mari / père. Les Abbotts rencontreront d’autres survivants (Cillian Murphy et Djimon Hounsou), mais ils apprendront également qu’il existe d’autres menaces qui ne sont pas surnaturelles. Krasinski a repris son rôle de Lee Abbott dans les flashbacks, ce qui, nous l’espérons, éclairera le début du chaos.

La vérité – 20 mars

La vérité est un film dramatique franco-japonais écrit et réalisé par Hirokazu Kore-eda. Il suit l’histoire de Fabienne (Catherine Deneuve), l’une des grandes stars du cinéma français, qui a une relation problématique avec sa fille Lumir (Juliette Binoche). Lorsque Lumir revient à Paris avec son mari Hank (Ethan Hawke) et leur jeune enfant, les choses se compliquent encore plus alors que Fabienne publie ses mémoires, incitant mère et fille à affronter leurs problèmes passés. The Truth a été présenté en première mondiale au Festival du film de Venise en août 2019, puis a été présenté au Festival international du film de Toronto.

Mulan – 27 mars

La tendance de l’action en direct se poursuit et le prochain sur la liste est Mulan, l’adaptation du film d’animation de Disney du même nom en 1998. Réalisé par Niki Caro, Mulan met en vedette Liu Yifei comme personnage principal, et très semblable à la version animée, il se concentre sur la fille aînée d’un guerrier honoré qui intervient pour remplacer son père malade – mais pour y parvenir , elle se déguise en homme pour combattre les envahisseurs du nord de la Chine, ce qui l’incite à exploiter sa force intérieure et à embrasser son véritable potentiel.

