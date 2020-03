Tous les jeux et annonces Nintendo Direct Mini

Après plusieurs mois sans Nintendo Direct, l’une des mini-conférences et présentations bien connues de Nintendo a eu lieu hier par surprise. Cependant, contre toute attente et en opposition au nom “Mini”, il a abouti à l’annonce de une bonne quantité de titres, non seulement des développeurs indépendants, mais aussi de certaines de leurs excellentes adresses IP.

Donc, ci-dessous, vous pouvez trouver un bref résumé de chacun des jeux présentés pour Nintendo Switch, avec son fragment correspondant de la vidéo de présentation:

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Dans un format plus court et plus rapide, cette Nintendo Direct a ouvert avec une nouvelle bande-annonce pour la version remasterisée de ce JRPG, qui reviendra avec des graphismes améliorés, une nouvelle interface et des menus qui faciliteront son utilisation, et une bande sonore réenregistrée pour accompagner le saut graphique. En outre, il a également été révélé que cette édition de Xenoblade Chronicles comprendra un nouvel épilogue appelé «Connected Futures», dans lequel l’histoire principale sera développée un peu plus loin.

Enfin, sa date de lancement a été confirmée pour le 29 mai, avec l’arrivée de deux éditions standard et collector, qui comprendront une boîte en métal, un vinyle avec quelques chansons de la bande originale, un code de téléchargement pour la bande originale au format numérique, une affiche et un livre d’art 256 pages.

BioShock: la collection

Un autre super pack qui rejoint le catalogue Nintendo Switch, avec les versions remasterisées de BioShock et BioShock 2et une copie du BioShock Infinite, tous avec leur contenu téléchargeable supplémentaire respectif.

Soit par nostalgie, soit si vous ne connaissez toujours pas les secrets cachés de la ville sous-marine de Rapture et de la ville aérienne de Columbia, ce pack sera disponible sous forme numérique via le Nintendo eShop 29 mai.

Borderlands Legendary Collection

Et nous continuons avec les collections, en l’occurrence avec une autre saga plus actuelle mais aussi déjà considérée comme un classique. En l’absence de son dernier titre, ce pack réunira Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, avec tout le contenu supplémentaire des principales campagnes et tous leurs DLC publiés à ce jour.

Soulignant davantage cette journée sur le calendrier, Borderlands Legendary Collection est également programmée pour une première prochaine 29 mai.

Collection XCOM 2

Contrairement aux collections précédentes présentées, dans ce cas, nous n’aurons que le jeu de stratégie XCOM 2, bien que nous puissions en profiter son expansion War of the ChosenAvec de nouvelles classes de personnages, des quêtes et des lieux à explorer.

Étant le dernier titre présenté par 2K Games, et pour en faciliter la mémorisation, la collection XCOM 2 sera disponible à partir du prochain 29 mai.

Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir

Avec un jeu déjà sorti au mois de juin, on retrouve cette fois la présentation et la disponibilité immédiate du troisième et dernier contenu d’extension de ce jeu de super-héros. Donc sous le nom Shadow of Doom, les joueurs pourront prendre le contrôle de les quatre Fantastiques pour affronter une fois de plus le diable Dr Death.

Shinsekai: dans les profondeurs

Après une première exclusivité dans Apple Arcade, enfin ce titre Capcom commence à atteindre le reste des consoles. Nous nous retrouvons ainsi avec une aventure d’exploration sous-marine dans le plus pur style de plateforme à déplacement latéral, où nous incarnerons le dernier être humain vivant qui se réfugiera au fond de la mer à la recherche de ressources et face aux horribles créatures qui se cachent.

Animal Crossing: New Horizons

Vient de sortir sur Nintendo Switch, et sans être en fait un DLC lui-même, cette Nintendo Direct en a également profité pour annoncer l’arrivée de un événement spécial imminent dans Animal Crossing, la «Chasse aux œufs», où il faut chercher les œufs de Pâques cachés autour de toute notre île. De même, l’arrivée de une mise à jour de contenu gratuite, dédié au Jour de la Terre, qui comprendra quelques nouvelles encore à révéler.

Alors que le premier événement est déjà daté pour les jours 1 au 12 avril, la mise à jour ne devrait pas arriver avant le jour honoré, qui aura lieu la prochaine 22 avril.

Bon travail!

En suivant un peu la “belle” ligne du titre précédent, on retrouve cette fois un jeu d’action et de puzzle dans lequel nous contrôlerons l’un de ces stickman transformé en pion de son entreprise, l’aidant à remplir toutes sortes d’ordres et de tâches, en toute liberté d’action: soyez organisé et cohérent, ou laissez libre cours à votre imagination.

Bon travail! déjà disponible pour un achat numérique via le Nintendo eShop, au prix de 9,99 euros.

Catherine: Corps entier

Abandonnant l’exclusivité temporaire de la PS4, arrive enfin sur Nintendo Switch cette édition étendue du jeu citations, puzzles et horreur dans lequel nous aurons un nouveau chinois, Rin, qui rejoindra l’histoire d’amour déjà alambiquée de notre protagoniste, ouvrant un nouveau cadre d’histoire et de nouvelles fins.

Cependant, son exclusivité restera encore un peu plus longtemps, ayant été publiée pour la prochaine 7 juillet.

Ring Fit Adventure

Comme nous l’avons déjà vu dans notre spécial sur la façon de ne pas s’ennuyer à la maison, l’exercice est sans aucun doute l’un des grands piliers. Raison pour laquelle Nintendo vient d’annoncer une mise à jour gratuite pour Ring Fit Adventure, dans lequel un nouveau mini-jeu sera ajouté, une nouvelle voix féminine pour Ring et jusqu’à 17 nouveaux thèmes musicaux, y compris des morceaux d’autres jeux tels que Super Mario Odyssey, The Legend ff Zelda: Breath of the Sauvage ou Splatoon 2.

King’s Bounty II

Étant la dernière plateforme à sortir, enfin ce jeu de stratégie au tour par tour fait son arrivée sur la console portable, avec une suite qui continuera l’histoire de la tranche originale en ajoutant trois histoires et chemins différents, entraînés par les choix que nous faisons pendant notre jeu.

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment, bien qu’elle devrait se situer dans la même année.

Super Smash Bros.Ultimate

L’emblématique jeu de combat était également présent dans cette Nintendo Direct, annonçant que le prochain DLC du personnage est déjà en cours et que l’arrivée du premier personnage de la deuxième saison est imminente, confirmant ainsi également qu’il s’agira d’un crossover. avec son jeu de combat ARMS.

Bravement par défaut II

L’un des grands protagonistes de la présentation, et celui qui a le plus monopolisé lors de cette Nintendo Direct, confirme la poursuite normale de son développement, nous montrant de nouveaux détails sur le gameplay et le système de combat de cette suite de jeu de rôle avec les quatre héros de la lumière.

Ainsi, bien que le jeu n’ait pas encore confirmé plus d’une sortie d’ici 2020, une démo gratuite de celui-ci sera disponible en téléchargement à partir d’aujourd’hui.

51 Jeux Mondiaux

Une collection de jeux de société classiques qui comprend le billard, le backgammon, les dames, les dominos, les échecs, le bowling, le quatre à la suite, le blackjack et bien d’autres, auxquels nous pourrons participer de deux à quatre joueurs à la fois en mode multijoueur local et via le jumelage en ligne.

Malheureusement, alors que nous aimerions avoir ce titre pour passer ces jours de confinement, son lancement n’aura lieu que la prochaine fois. 5 juin.

Ninjala

Toujours dans le cadre multijoueur compétitif, vient l’annonce de ce jeu d’action avec des batailles rangées pour huit personnes qui se battront pour être le meilleur ninja de tous. Mais le meilleur de tous, c’est un jeu gratuit, nous pouvons donc le télécharger et le jouer complètement gratuitement à partir de la prochaine 27 mai.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Avant de devenir les chevaliers montrés dans les films, la plupart des Jedis ont dû aller à l’école. Une académie où nous rejoindrons le jeune Luke Skywalker lui-même pour apprendre les moyens de la force, ou combattre dans des duels multijoueurs pour combattre avec 15 autres joueurs.

Alors que Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy est maintenant disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop, les nouvelles ne s’arrêtent pas là. Et c’est que Nintendo a également confirmé qu’un autre grand classique de cette saga arrivera bientôt sur votre console portable: Star Wars: Episode I Racer.

Panzer Dragoon Remake

Avec une petite exclusivité et un lancement immédiat pour Nintendo Switch, nous obtenons la version renouvelée de ce jeu d’action classique dans lequel nous chevaucherons un dragon bleu que nous traverserons à travers des scénarios fantastiques dans lesquels nous affronterons des ennemis comme des navires géants, vers de sable et autres créatures.

Épée et bouclier Pokémon

Pokémon Sword and Shield était également présent sur ce Nintendo Direct pour révéler de nouveaux détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre “L’île d’armure”, la première extension majeure de ces deux éditions. Avec une nouvelle île à explorer, pleine de nouveaux défis et de nouveaux entraîneurs, nous verrons également l’arrivée du nouveau légendaire Pokémon Kubfu, ainsi que les nouvelles formes Gigamax des trois premiers Pokémon Rillaboom, Cendrillon et Intelleon.

Cependant, nous devrons encore attendre un peu plus longtemps pour lire ces contenus, datés de l’extension fin juin.

Autres titres pour 2020

A la fin de la présentation, Nintendo a pris un moment pour nous rappeler quelques dates et titres qui sortiront au cours de ces mois, et certains des titres prévus pour la fin de l’année:

Saints Row IV: réélu – 27 mars

Vigor – Beta fermée le 9 avril

Trials of Mana – 24 avril

Warhammer 40000: Mechanicus – mai 2020

M. Driller DrillLand – 25 juin

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 30 juin

Donjons Minecraft – Printemps 2020

The Elder Scrolls: Blades – Printemps 2020

Fuser – Automne 2020

Burnout Paradise Remastered – 2020