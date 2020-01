Tous les jeux sur Google Stadia (Mise à jour: Cyberpunk 2077 retardé)

Le service de jeux en nuage de Google, Stadia, commencera ses essais le 19 novembre – vous aurez besoin d’acheter un kit Édition du fondateur à 130 $ pour y accéder – et devrait s’étendre au grand public dans le courant de 2020. Jusqu’à présent, 30 jeux ont été annoncés pour la première liste et nous nous attendons à ce qu’un plus grand nombre d’entre eux apparaissent au cours de cette année. Il peut être un peu difficile de garder une trace des choses, nous vous avons donc couvert une liste pratique de tous les titres qui ont été annoncés pour Stadia.

Comme toute autre console ou plate-forme, Google exige que les joueurs de son niveau gratuit, Stadia Base, achètent tous leurs jeux. À 10 $ par mois, Stadia Pro offre aux abonnés l’accès au jeu gratuit occasionnel ainsi que des remises sur de nombreux autres titres, alors gardez cela à l’esprit. Vous pouvez également vous attendre à ce que les abonnements d’éditeurs comme Uplay + d’Ubisoft fonctionnent avec Stadia après son lancement officiel. Vous pouvez en apprendre plus sur Stadia à travers nos histoires ici et ici.

Nous mettrons à jour la liste suivante fréquemment jusqu’au lancement de Stadia Base, vous pouvez donc ajouter un signet à cette page pour suivre les progrès.

Titres disponibles

Assassin’s Creed Odyssey

Sortie initiale: 5 octobre 2018

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Attaque sur Titan 2: bataille finale

Sortie initiale: 5 juillet 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Destiny 2

Farming Simulator 2019

Sortie initiale: 19 novembre 2018

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

FINAL FANTASY XV

Sortie initiale: 29 novembre 2016

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Football Manager 2020

Sortie initiale: 19 novembre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

LA GRILLE

Sortie initiale: 13 septembre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Gylt

Sortie initiale: 19 novembre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement exclusif)

Just Dance 2020

Sortie initiale: 5 novembre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Bétail

Sortie initiale: 17 octobre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Metro Exodus

Sortie initiale: 15 février 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Mortal Kombat 11

Sortie initiale: 23 avril 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

NBA 2K20

Sortie initiale: 6 septembre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Rage 2

Sortie initiale: 14 mai 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Red Dead Redemption 2

Sortie initiale: 5 novembre 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

SAMURAI SHODOWN

Sortie initiale: 25 juin 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Thumper

Sortie initiale: 10 octobre 2016

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Trilogie Tomb Raider

Sortie initiale: 22 mars 2011

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Essais en hausse

Sortie initiale: 26 février 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Sortie initiale: 26 juillet 2019

Sortie Stadia: 19 novembre 2019 (lancement)

Darksiders Genesis

Sortie initiale: 5 décembre 2019

Sortie Stadia: 5 décembre 2019

Borderlands 3

Sortie initiale: 13 septembre 2019

Sortie Stadia: 17 décembre 2019

Sortie initiale: 25 octobre 2016

Sortie Stadia: 17 décembre 2019

Ghost Recon Breakpoint

Sortie initiale: 4 octobre 2019

Sortie Stadia: 18 décembre 2019

Jeux avec dates de sortie annoncées

Jeux sans dates de sortie

Stadia Connect: Gamescom

Voici les derniers titres annoncés lors de l’événement Stadia Connect lors de la Gamescom:

Cyberpunk 2077

Bétail

Les orcs doivent mourir! 3

Windhammers 2

Détruisez tous les humains

Très chaud

Attaque sur Titan 2: bataille finale

Red Dead Redemption 2

Le développeur Rockstar Games a annoncé que Red Dead Redemption 2 arrivera sur PC le mois prochain, et cela inclut Stadia.

Sellez! Red Dead Redemption 2 arrive officiellement à Stadia lors du lancement. pic.twitter.com/fkrDI5rzvf

– Stadia (@GoogleStadia) 4 octobre 2019

DOOM Eternal est retardé

DOOM Eternal developer id Software a tweeté une mise à jour du délai de sortie du jeu, retardant de sa date originale du 22 novembre au 20 mars 2020. Jusqu’à présent, il n’était pas clair si ses débuts auraient été programmés pour sortir pendant Phase bêta de Stadia ou lancement public.

Une mise à jour sur DOOM Eternal: pic.twitter.com/2LWrfh6e4Z

– DOOM (@DOOM) 8 octobre 2019

Supercross 3

Monster Energy Supercross 3 – Le jeu vidéo officiel a été annoncé pour une sortie le 4 février 2020. Stadia sera une plate-forme de lancement.

Lancer des titres

Google a annoncé le lancement de 12 titres avec Stadia le 19 novembre.

La liste ci-dessus a été mise à jour avec ces informations.

Plus de titres de lancement

Google a annoncé dix autres jeux qui seront disponibles au lancement demain.

La liste ci-dessus a été mise à jour pour refléter également le point d’arrêt de Ghost Recon de Tom Clancy qui sortira avant 2020 et Doom: Eternal, Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters et Cyberpunk 2077 qui arriveront à Stadia l’année prochaine.

Annonce de Spitlings

La maison d’édition allemande HandyGames apportera à Stadia le jeu de société d’arcade Spitlings, développé par Massive Miniteam, en tant que première plate-forme. Aucun mot sur une date de sortie.

Jeux disponibles le 17, 18 décembre

Borderlands 3 et Dragon Ball Xenoverse 2 ont été annoncés aujourd’hui sur Stadia. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint arrive demain.

Cyberpunk 2077 retardé

CD PROJEKT RED a annoncé sur son compte Twitter que Cyberpunk 2077 manquerait sa cible de sortie originale du 16 avril et serait reporté au 17 septembre. Le jeu est entièrement jouable, mais la firme mise sur la profondeur et le raffinement.

Nous avons des nouvelles importantes concernant la date de sortie de Cyberpunk 2077 que nous aimerions partager avec vous aujourd’hui. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

– CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 16 janvier 2020