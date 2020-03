Tous les modèles d’iPad Pro 2020 disposent de 6 Go de RAM, même puce U1 que l’iPhone 11

Apple a présenté aujourd’hui l’iPad Pro de quatrième génération avec une nouvelle configuration de caméra et la puce A12Z Bionic. Alors que nous savons que le nouveau processeur peut offrir de meilleures performances graphiques, Apple n’a pas mentionné ce qui a changé exactement par rapport à la génération précédente avec la puce A12X Bionic. Avec la sortie d’iOS 13.4 GM pour les développeurs, nous avons pu confirmer que tous les modèles du nouvel iPad Pro ont entre autres 6 Go de RAM.

Sur la base du code de la dernière version d’iOS 13.4, nous pouvons dire que tous les modèles d’iPad Pro de quatrième génération sont équipés de 6 Go de RAM. Auparavant, avec l’iPad Pro de troisième génération, seuls les modèles avec 1 To de stockage interne avaient 6 Go de RAM, et toutes les autres versions n’avaient que 4 Go de RAM.

Cela signifie que peu importe le modèle que vous choisissez, tous les modèles d’iPad Pro de cette année offriront probablement exactement les mêmes performances en gardant les applications ouvertes en arrière-plan. Le nouvel iPad Pro est livré avec des options de stockage interne de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Ce que nous avons également remarqué sur le code iOS 13.4, c’est que l’iPad Pro de quatrième génération dispose de la puce U1 ultra large bande, qui a été introduite l’année dernière avec l’iPhone 11. Pour une raison quelconque, Apple ne l’a pas mentionné du tout, ce qui rend nous nous demandons si les fonctionnalités associées sont activées sur le nouvel iPad Pro ou si elles envisagent de le faire avec une future mise à jour logicielle.

Malheureusement, nous ne savons pas beaucoup plus de détails sur les spécifications de la puce A12Z, outre le fait qu’elle possède un GPU à 8 cœurs, tandis que le GPU A12X a 7 cœurs. Nous devrons probablement attendre que les utilisateurs exécutent leurs propres tests de référence.

