Tous les modèles d’iPhone 12 d’Apple arriveront en septembre, à une grande exception près – .

L’iPhone 9 d’Apple sera probablement publié la semaine prochaine selon un nouveau rapport d’analyste.

Le coronavirus a retardé le processus de développement de l’iPhone 12 de deux semaines.

Les modèles d’iPhone 12 d’Apple seront toujours lancés en septembre tandis que le modèle d’iPhone 12 de 6,7 pouces serait lancé en octobre.

Il y a eu beaucoup de spéculations autour du calendrier de sortie de l’iPhone d’Apple en ce qui concerne à la fois l’iPhone 9 et l’iPhone 12. Le problème majeur est bien sûr que la pandémie de coronavirus en cours a complètement perturbé le processus de développement d’Apple et tout calendrier de sortie initial.

L’iPhone 9, par exemple, était initialement censé arriver dans les magasins au cours du mois de mars selon une poignée de sources crédibles. La date de sortie de mars était logique étant donné que l’iPhone SE d’origine – qui est essentiellement le prédécesseur de l’iPhone 9 – a été publié en mars 2016.

Une nouvelle note de recherche de Jeff Pu, analyste de GF Securities (via MacRumors), affirme maintenant que l’appareil compact – qui disposera d’un écran LCD de 4,7 pouces avec Touch ID – sera publié à la mi-avril. Nous avons vu quelques rapports précédents affirmant que l’iPhone 9 arriverait la semaine dernière, donc vous seriez bien avisé de prendre le rapport de Pu avec un grain de sel. Cela dit, il ne fait aucun doute que les preuves d’une sortie de l’iPhone 9 en avril sont de plus en plus difficiles à ignorer.

En ce qui concerne l’iPhone 12, Pu prévoit que divers problèmes résultant de la pandémie de coronavirus ont eu un impact sur le calendrier de développement de l’appareil d’environ deux semaines. Le rapport note:

En conséquence, Pu prévoit actuellement que les modèles de 5,4 pouces et deux modèles de 6,1 pouces seront disponibles en septembre, suivis du modèle de 6,7 pouces en octobre. Ce déploiement en deux phases serait similaire à 2018, lorsque l’iPhone XS et l’iPhone XS Max ont été lancés en septembre, suivis de l’iPhone XR en octobre.

Il convient de noter que rien n’est figé à ce stade étant donné que la situation entourant le coronavirus reste fluide et évolue de semaine en semaine. À cette fin, nous avons vu des rapports indiquant qu’Apple ne prendrait pas de décision ferme concernant le calendrier de sortie de l’iPhone 12 avant le mois prochain.

Comme nous l’avons déjà souligné, la version iPhone 12 ne dépend pas seulement de la fin de l’ingénierie et du démarrage de la production de masse. Il y a aussi un facteur économique à considérer. N’oubliez pas, avec des millions de personnes à travers le monde en lock-out et avec le chômage aux États-Unis atteignant de nouveaux sommets, la demande d’appareils de luxe comme un nouvel iPhone pourrait être considérablement plus faible dans les mois à venir. Comme d’autres l’ont remarqué, l’iPhone 12 sera le premier iPhone à prendre en charge la 5G et Apple aimerait idéalement le publier avec beaucoup de fanfare plutôt que de le publier dans un environnement économique où les gens s’en foutent.

Yoni Heisler écrit sur Apple et l'industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans.

