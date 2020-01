Tous les œufs de Pâques et référence dans les épisodes de 2020

Avertissement: la fonctionnalité suivante contient SPOILERS for Crisis on Infinite Earths.

Les deux derniers chapitres du Arrowverse l’adaptation de Crisis on Infinite Earths était à nouveau remplie d’oeufs de Pâques et de références, et était peut-être la plus proche du contenu des bandes dessinées originales. Les quatrième et cinquième épisodes de l’événement crossover se sont également inspirés d’un certain nombre d’autres histoires classiques pour façonner leur bataille culminante afin de sauver toute la réalité de l’Anti-Monitor.

Les choses semblaient sombres à la fin de “Crisis on Infinite Earths – Part 3”, avec apparemment seulement sept êtres (les soi-disant Paragons) ayant survécu à la destruction de l’univers de la matière positive. Heureusement, un vieil allié avait également survécu au cataclysme en devenant, comme il l’avait déjà fait, autre chose. Possédant désormais le pouvoir du Spectre, Oliver Queen a pu guider les Parangons là où ils devaient aller pour reconstruire la réalité.

Le dernier épisode de Crisis on Infinite Earths a révélé un Arrowverse rené. Malheureusement, l’Anti-Monitor avait survécu à sa défaite apparente, nécessitant un assemblage de héros différent de tout ce qui avait été vu auparavant pour unir leurs forces et sauver le nouveau multivers. Voici le récapitulatif de chaque œuf de Pâques caché dans Crisis on Infinite Earths: Parts 4 & 5.

La planète Maltus

Le prologue de “Crisis on Infinite Earths – Part 4” s’est déroulé sur la planète Maltus, une dizaine de milliers d’années dans le passé. Il a été révélé que Maltus était la maison de Mar Novu – le scientifique étranger qui deviendrait, à l’avenir, The Monitor. Dans les bandes dessinées, Maltus abritait une grande civilisation des milliards d’années dans le passé, qui a finalement donné naissance à trois races distinctes; les Contrôleurs, les Zamorans et les Gardiens. Ce sont les Gardiens qui quitteront Maltus pour la planète Oa et fonderont le Green Lantern Corps.

La légende de la couronne

Le prologue de “Crisis on Infinite Earths – Part 4” a révélé que Mar Novu et sa femme Xneen tentaient de le renvoyer à l’aube des temps afin qu’il puisse observer la création de l’univers. Malheureusement, la présence de Mar Novu dans la zone temporelle a déclenché une libération d’énergies étranges qu’il a identifiées plus tard comme anti-matière et a brisé la barrière entre la matière positive et les univers anti-matière. Cela a attiré l’attention de l’Anti-Monitor et l’a mis sur son plan pour détruire le multivers de matière positive né de l’erreur de Mar Novu.

Les bandes dessinées originales de Crisis on Infinite Earths ont raconté une histoire similaire, qui était une refonte d’une histoire plus ancienne racontée pour la première fois dans Green Lantern # 40 en 1965. C’est ici qu’un scientifique de la planète Oa nommé Krona est devenu obsédé par l’observation du début de la l’univers, malgré une légende parmi son peuple qui parlait de catastrophe si quelqu’un essayait de voir l’univers se créer. L’expérience de Krona, qui a à l’origine libéré le mal dans l’univers, a été rétablie pour avoir également déclenché la création de l’univers anti-matière et un multivers de réalités se répliquant à l’infini. À part le remplacement de Krona par Mar Novu et Oa devenant Maltus, la chaîne finale des événements était précisément la même dans les deux versions de Crisis on Infinite Earths.

L’armure du moniteur

Alors que les épisodes précédents s’étaient moqués de l’armure distinctive du Moniteur, “Crisis on Infinite Earths – Part 4” en offrait une explication. Alors qu’il se préparait pour son premier voyage dans le temps, Mar Novu a demandé sèchement à sa femme si le costume qu’elle avait conçu pour lui était “à la pointe de la mode à l’aube des temps”. Elle a répondu qu’il avait besoin d’une protection contre les radiations coronales et que les matériaux encombrants si inesthétiques composant l’armure fourniraient cette protection.

Point de fuite et Zero Hour

Lorsque l’histoire de “Crisis on Infinite Earths – Part 4” revient à nos jours, elle trouve les Parangons piégés à Vanishing Point; une dimension hors du temps et de l’espace, qui abritait autrefois les Time Masters avant leur défaite aux mains des Legends of Tomorrow. Dans les bandes dessinées, Vanishing Point était la base des opérations d’un groupe similaire de flics du temps connus sous le nom de Linear Men, qui n’ont été introduits dans les bandes dessinées que plusieurs années après la conclusion de Crisis on Infinite Earths.

Les hommes linéaires et Vanishing Point ont joué un rôle majeur dans Zero Hour: Crisis In Time; une mini-série de 1994 et un suivi de Crisis on Infinite Earths, qui visait à corriger certains des problèmes de continuité survenus au cours de la décennie qui a suivi la crise. Luttant contre un nouveau méchant appelé Parallax qui cherchait à détruire l’univers et à le reconstruire selon sa propre conception, les hommes linéaires ont rassemblé une équipe de héros dont ils ont déterminé qu’ils pourraient arrêter Parallax et les ont rassemblés à Vanishing Point. C’était similaire à ce qui s’est passé avec les Parangons dans le Arrowverse.

Le spectre rassemble les troupes

Dans Crisis on Infinite Earths # 10, The Specter a éclaté une bataille entre les héros et les méchants des cinq Terres restantes dans l’univers de la matière positive, leur disant qu’ils doivent unir leurs forces pour vaincre l’Anti-Monitor et sauver leurs mondes respectifs . Le Spectre les a ensuite divisés en deux groupes, guidant l’un d’entre eux à l’aube des temps pour empêcher l’Anti-Monitor de détruire le multivers à ses débuts, tandis que l’autre équipe s’est rendue sur la planète Oa pour essayer d’arrêter l’expérience désastreuse de Krona. La même chose s’est produite lors de la crise d’Arrowverse sur des Terres Infinies, avec Oliver Queen divisant les Parangons pour une attaque à deux volets.

Le flash de deux mondes

Alors que The Flash voyageait à travers la Speed ​​Force, à la recherche de ses alliés perdus sur le chemin de l’aube des temps, il a rencontré une autre version de The Flash; un Barry Allen qu’il n’avait jamais rencontré auparavant. Bien que cela se soit produit plusieurs fois dans le passé, c’était la première fois que The Flash of Earth-1 rencontrait son sosie du DCEU. Bien qu’il n’ait jamais été expliqué comment une autre version de The Flash fonctionnait avec le Arrowverse détruit, le camée d’Ezra Miller était peut-être la surprise la plus inattendue de l’événement de croisement.

Lex Luthor et le voyage à Maltus

Lex Luthor a conduit les méchants de cinq Terres sur la planète Oa pour arrêter l’expérience de Krona dans Crisis on Infinite Earths # 10. Dans l’Arrowverse, le Lex Luthor de Earth-38 a également pris la tête de la course pour arrêter Mar Novu. Bien sûr, Luthor étant Luthor, il avait un angle et tenta de persuader Mar Novu de le laisser aider à façonner le multivers qui devait naître de ses expériences. Ironiquement, le Lex Luthor dans les bandes dessinées a honnêtement joué le héros lors de l’attaque d’Oa, bien que son armée ait finalement échoué dans son objectif.

Poitrines et prédateurs

Après son arrivée à Maltus, Lex Luthor s’est séparé du reste du groupe pour commencer à explorer la configuration du terrain. Lorsque Supergirl a rattrapé Lex et a demandé de savoir pourquoi il s’était éloigné de lui-même, Lex a souligné qu’ils se trouvaient dans un monde extraterrestre potentiellement hostile et que “n’importe quel nombre de briseurs de poitrine et de prédateurs pouvaient être en attente”. Alors que la plupart des lecteurs de bandes dessinées ne penseraient pas que Lex Luthor est un cinéphile, il dit qu’il ferait référence à deux franchises de science-fiction – Alien et Predator – qui reflètent sa vision de toute la vie extraterrestre comme des monstres contre lesquels se battre.

Saut quantique

Alors que Barry continuait ses voyages à travers la Speed ​​Force, il a émergé dans un souvenir de Laurel Lance décidant de devenir le Black Canary à la suite de la mort de sa sœur Sara. Se retrouvant soudain face à John Diggle et Laurel Lance qui ne l’avaient pas encore rencontré sous le nom de The Flash, un Barry stupéfait murmura doucement les mots “Oh boy.” Cela semble être un clin d’œil à la série classique de voyages dans le temps Quantum Leap, dont le protagoniste, Sam Beckett, a toujours dit la phrase “Oh boy”, chaque fois qu’il se trouvait dans une situation délicate après avoir sauté entre les périodes. Cela semblait également être un clin d’œil à l’événement crossover Arrowverse de l’année dernière, Elseworlds, qui avait un bâillon de course impliquant Quantum Leap et Barry Allen étant un fan de la série.

Les courageux et les audacieux

Alors que Lex Luthor a persuadé Mar Novu de le laisser l’aider dans son expérience, Lex a appelé en plaisantant leur équipe “The Brave and the Bald”. Ceci est un clin d’œil à une série classique de DC Comics, The Brave and The Bold, qui était consacrée à des histoires de collaboration, impliquant généralement Batman et un autre super-héros. La série est historiquement remarquable pour avoir accueilli la première apparition de la Justice League et a ensuite inspiré le dessin animé Batman: The Brave and The Bold.

Le spectre contre. L’anti-moniteur à l’aube des temps

La grande finale de Crisis on Infinite Earths # 10 a vu le spectre combattre l’Anti-Monitor à l’aube des temps. Il revenait à l’Esprit de vengeance, soutenu par la puissance magique des sorciers de cinq Terres, de retenir l’Anti-Moniteur et de l’empêcher d’empêcher la naissance de l’univers. Cette bataille s’est déroulée de la même manière dans la crise d’Arrowverse, les Paragons prenant la place des sorciers. Un changement clé est que les Paragons ont semblé façonner la création d’un nouvel univers alors que le Spectre et l’Anti-Moniteur se battaient, plutôt que d’aider au combat. Cependant, la bataille se termine de la même manière dans les deux histoires, avec un fondu soudain au blanc.

Une toute nouvelle journée dans un tout nouveau monde

“Crisis on Infinite Earths – Part 5” a commencé avec Supergirl se réveillant dans son appartement, incertaine si elle venait de rêver de la bataille avec l’Anti-Monitor ou non. Après être allé travailler et avoir découvert que Lex Luthor recevait le prix Noble Peace, il est devenu évident que quelque chose d’étrange se passait. Ce n’est que plus tard, lors d’une bataille avec la super-sorcière Weather Witch, que Supergirl a compris ce qui se passait après l’arrivée soudaine de The Flash; d’une certaine manière, leurs mondes respectifs avaient fusionné et seuls les Parangons se souvenaient de la bataille avec l’Anti-Monitor.

Le même scénario s’est joué lors de l’ouverture de Crisis on Infinite Earths # 11. Dans ce numéro, le Superman de Earth-2 a eu une rencontre tout aussi gênante quand il s’est présenté sur le lieu de travail du Earth-1 Superman et a dû être précipité en tant qu’oncle Clark du plus jeune Clark Kent. Les deux hommes rencontrèrent plus tard Jay Garrick, The Flash of Earth-2 et Wally “Kid Flash” à l’ouest de Earth-1, qui essayaient de comprendre pourquoi Keystone City de Earth-2 était maintenant située sur Earth-1. Finalement, ils sont arrivés à la même conclusion; quelque chose avait fusionné leurs mondes et seuls les héros qui avaient voyagé à l’aube des temps pour combattre l’Anti-Monitor se souvenaient de l’existence du multivers.

Un camée créatif

La révélation que leurs deux Terres avaient fusionné est venue après que Kara et Barry eurent une rencontre avec un chasseur d’autographes nommé Marv, qui avait une photo brillante de The Flash et Supergirl prête à être signée. Marv a utilement confirmé qu’il n’était pas inhabituel de voir les deux héros combattre des super-vilains ensemble, bien qu’ils aient généralement Green Arrow ou une légende ou deux pour le trajet. Marv a été joué par l’auteur Marv Wolfman, qui était l’auteur des bandes dessinées originales de Crisis on Infinite Earths. Il a également participé à la préparation de l’événement Arrowverse et a co-écrit le scénario de tournage de “Crisis on Infinite Earths – Part 4” avec Marc Guggenheim.

Sargon le sorcier

Alors qu’ils intriguaient le mystère de la fusion de leurs mondes, les héros de Earth-1 et Earth-38 étaient confrontés à une nouvelle bizarrerie; un Beebo de taille géante en déchaînement à Star City! Cela a finalement été déterminé comme une distraction façonnée par un utilisateur de magie voleur de banque qui se faisait appeler Sargon le sorcier. Un coup de poing de White Canary était tout ce qui était nécessaire pour assommer Sargon et bannir le géant Beebo.

Apparu pour la première fois dans All-American Comics # 26 en 1941, Sargon le Sorcier était à l’origine un sorcier héroïque nommé John Sargent, qui a utilisé ses pouvoirs mystiques et le Ruby of Life pour combattre le crime tout en se faisant passer pour un simple magicien de scène. Des histoires ultérieures l’ont dépeint comme un méchant, mais cela s’est révélé être un effet secondaire de la possession du Ruby of Life pendant si longtemps. Sargon continuerait à rebondir entre l’héroïsme et la méchanceté au fil des ans, devenant membre honoraire de la Ligue de justice de Justice League of America # 99 et tentant de diriger une armée d’âmes damnées contre le ciel dans un scénario de Swamp Thing.

Sargon le Sorcier a également eu un rôle mineur mais notable pendant la crise originale sur les Terres Infinies. Il était l’un des nombreux magiciens réunis par John Constantine vers la fin de la crise pour combattre une grande obscurité qui profitait du chaos qui en résultait pour ses propres fins. Sargon continuerait à sacrifier sa vie pour contenir cette grande obscurité.

L’Autre Rory

Sargon étant vaincu et Beebo vaincu, les héros se sont regroupés dans le bunker de Team Arrow pour une célébration bien méritée. Alors que Wild Dog versait le champagne pour tout le monde, il a commenté après avoir rencontré Mick “Heatwave” Rory que Team Arrow “avait un Rory une fois dans notre équipe”. C’était une référence à Rory Regan (alias Ragman) qui s’est retiré de l’héroïsme après que le costume magique de chiffons qu’il portait en tant que costume a perdu son pouvoir quand il l’a utilisé pour contenir la force d’une bombe nucléaire dans l’épisode de la saison 5 d’Arrow “Bratva. ” Regan est apparu plus tard brièvement dans l’épisode de la saison 7 d’Arrow “Emerald Archer”, où il a été interviewé au sujet de son temps à travailler avec Oliver Queen pour un film documentaire sur les justiciers.

Jetez-le simplement au soleil

Face à la nouvelle que l’Anti-Monitor a survécu à sa bataille avec The Specter et arrivait sur leur Terre renaissante, les héros ont été déconcertés pour un plan sur la façon de le combattre. Mick Rory, qui a toujours cru à l’idée qu’il n’y avait pas de problème qui ne peut être résolu en mettant le feu aux choses, a suggéré qu’ils “le jettent juste au soleil”. Alors que les scientifiques parmi les super-héros ont rapidement souligné que jeter de l’anti-matière au soleil ferait exploser le système solaire, c’est techniquement la façon dont l’Anti-Monitor a finalement été vaincu dans Crisis on Infinite Earths # 12. Il convient de noter, cependant, qu’il a d’abord été battu par les héros les plus puissants de la Terre et dynamité par les Omega Beams de Darkseid, avant de s’écraser au cœur d’une étoile dans l’espace lointain après avoir été frappé si fort par le Surhomme de la Terre-2 que sa forme physique a explosé.

Les problèmes de marque microverse et possibles

Ray Palmer a finalement eu l’idée d’utiliser sa technologie de rétrécissement pour déstabiliser le corps de l’Anti-Monitor, déclenchant une réaction en chaîne qui le ferait continuer à rétrécir pour toujours, le piégeant dans un royaume subatomique qu’il appelait l’Atomverse. Ryan Choi, également expert en miniaturisation, a sonné en ce qu’il a appelé ce royaume le Microverse. Ray a admis que le nom de Ryan sonnait mieux, mais a déclaré qu’il y avait “de possibles problèmes de marque”. Plutôt que d’être une référence à une certaine université en ligne, cela semble être un clin d’œil à l’un des points juridiques les plus étranges de l’histoire de la bande dessinée américaine.

Le nom Microverse a été inventé pour la première fois en relation avec la ligne de jouets Micronauts en 1976. Marvel Comics a ensuite été engagé pour fonder une bande dessinée sur les jouets Micronauts en 1979, et a appliqué rétroactivement le nom Microverse aux nombreux mondes microscopiques représentés dans les Fantastic Four précédents, Captain America et Incredible Hulk comics. La bande dessinée a fini par survivre à la gamme de jouets, mais les droits sur les noms des Micronautes et Microverse ont finalement été retournés à la société de jouets, bien que Marvel ait conservé la propriété des personnages créés pour leur bande dessinée. Aujourd’hui, Hasbro détient les droits des Micronautes et Microverse, tout en essayant de créer leur propre film basé sur la franchise.

Cela a laissé Marvel dans une position plutôt étrange lorsqu’ils ont adapté le Microverse pour leur univers cinématographique dans Ant-Man, doublant finalement le Microverse dans le MCU le royaume quantique. Étrangement, ce conflit entre Marvel et Hasbro ne semble pas avoir empêché DC Comics de s’approprier le nom Microverse en 2016 pour l’univers miniature que Ray Palmer explorait dans DC Universe Rebirth # 1. Le nom a été utilisé à nouveau pour l’histoire de “Panic In The Microverse” 2017 dans Justice League of America.

Jetée de Gardner et atterrissage de Perez

La bataille entre les héros et les démons de l’ombre de l’Anti-Moniteur s’est étendue sur deux points dans Star City; Jetée de Gardner et Perez Landing. Gardner Pier a été nommé en l’honneur de Gardner Fox; l’écrivain DC Comics responsable de la co-création de nombreux super-héros classiques (comme The Flash, Hawkman et Doctor Fate) ainsi que la Justice Society of America, la Justice League of America et le concept entier du multivers DC Comics, qu’il a présenté dans l’histoire de 1961 “L’éclair de deux mondes.” Perez Landing a été nommé d’après le créateur de bandes dessinées George Perez, qui était l’artiste de la mini-série de bandes dessinées Crisis on Infinite Earths.

Prométhium appauvri

Alors que la plupart des héros ont combattu les sbires de l’Anti-Monitor, Ray Palmer, Nash Wells et Ryan Choi ont travaillé pour construire la bombe rétrécissante conçue par Ray. Le cœur de la bombe nécessitait un matériau solide mais léger. Cela a incité Nash à suggérer d’utiliser du prométhium appauvri.

Dans l’univers DC Comics, le prométhium appauvri est un alliage métallique sans rapport avec le prométhium, un élément du monde réel. Il peut être combiné avec du titane ou du vanadium pour créer des composés presque indestructibles. Dans les bandes dessinées New Teen Titans, la première vague d’implants qui a transformé Victor Stone en Cyborg était composée de prométhium appauvri.

Le retour de Sara Diggle

Alors que John Diggle et Lyla Michaels regardaient le discours présidentiel concernant la bataille contre l’Anti-Monitor et le sacrifice de Green Arrow, il a été révélé qu’une personne inattendue a été restaurée à la vie lorsque l’univers a été reconstruit. Sara Diggle, qui avait été effacée de son existence et remplacée par John Diggle Jr. à la suite des événements de Flashpoint, s’est révélée être en bonne santé. Vraisemblablement, Lyla et Digg avaient des jumeaux dans la réalité réécrite, étant donné que Sara et John Jr. semblent avoir le même âge.

Le premier de nos héros

Alors que le président parlait de l’héroïsme d’Oliver Queen, elle a dit qu’il était “connu de nous comme le premier de nos héros”. C’était tout à fait vrai dans l’univers post-crise de DC Comics, où Oliver Queen a fait naufrage un an avant le début de ce qui a été surnommé The New Heroic Age. Alors que les détails étaient vagues quant à la durée exacte de son échec, Oliver a commencé à protéger Star City en tant que Green Arrow avant la première apparition de Superman et était un héros bien établi lorsque la Justice League a été formée plus tard cette année-là.

“Une seule infinitude noire …”

Un montage vers la fin de “Crisis on Infinite Earths – Part 5” révèle la naissance du nouveau Arrowverse. Oliver Queen livre un monologue qui reflète celui donné par le Moniteur au début de “Crisis on Infinite Earths – Part 1”, parlant “d’une seule infinitude noire” qui a fait place à la vie et à la création de possibilités infinies. Ces discours utilisent la même phraséologie que ceux décrivant la création du multivers DC Comics et de l’univers DC Comics post-crise respectivement dans Crisis on Infinite Earths # 1 et Crisis on Infinite Earths # 11.

Le nouveau Arrowverse et un nouvel espoir pour Superman

Le montage présente le profil de six Terres qui font partie du nouveau Arrowverse, avec Earth-Prime; le nouveau centre du multivers. Ces six réalités sont Earth 2 (Stargirl), Earth-9 (Titans), Earth-12 (Green Lantern), Earth-19 (Swamp Thing), Earth-21 (Doom Patrol) et Earth-96 (Kingdom Come). Le montage révèle également que le Superman de la Terre-96 a restauré le jaune derrière son bouclier S, soit plus en deuil pour ses proches au Daily Planet ou ayant trouvé un nouveau sentiment d’espoir dans le multivers rené. Le dernier clip du montage était également un hommage aux films classiques de Superman, qui se terminaient toujours par Superman faisant le tour de la Terre et offrant un sourire à la caméra.

La Ligue de justice arrive à Arrowverse

La scène finale de “Crisis on Infinite Earths – Part 5” a montré Martian Manhunter, Batwoman, White Canary, Supergirl, The Flash, Black Lightning et Superman tenant un mémorial privé pour Green Arrow. Par la suite, The Flash a expliqué son idée d’utiliser l’endroit où ils se réunissaient comme base d’opérations si le monde devait faire face à une autre menace qui obligerait tous ses héros à le défendre. Il a également expliqué l’importance du bâtiment abandonné aux nouveaux héros; c’était le même hangar abandonné de STAR Labs où les héros de deux mondes se sont rencontrés pour repousser l’invasion des Dominators.

Le Flash a ensuite dévoilé quelque chose d’autre qu’il avait construit pour accompagner la vitrine contenant le costume de Green Arrow et l’éternelle flamme devant lui; une table ronde, comme dans les légendes arthuriennes, avec une chaise pour chacun des sept héros réunis et une chaise finale avec l’emblème de Green Arrow pour rappeler le héros qui a tout abandonné pour sauver leur réalité. Bien qu’aucun nom n’ait été donné à ce groupe, il était clair qu’il était censé être la version d’Arrowverse de la Justice League.

Gleek

Alors que la nouvelle équipe s’assoyait à la table ronde, le silence fut rompu par ce qui ressemblait à un singe dans les chevrons au-dessus d’eux. Alors qu’ils se demandaient quel était le bruit, la caméra a coupé pour révéler une cage ouverte pleine de pelures de banane et une étiquette sur la cage qui a surnommé son occupant Gleek. Dans le dessin animé de Super Friends, Gleek était un singe de l’espace bleu et une sorte de mascotte pour la Justice League. Il n’y a pas encore de mot sur quand les téléspectateurs Arrowverse peuvent s’attendre à voir les Wonder Twins.

Pendant ce temps, à la salle de justice …

Le dernier plan de “Crisis on Infinite Earths – Part 5” nous a montré l’extérieur du hangar des STAR Labs. Le bâtiment ressemble exactement à la salle de justice de Super Friends. Cette référence visuelle a également été faite lors de l’Invasion! événement croisé. Cette fois, cependant, le thème triomphant de Super Friends a joué lorsque nous avons vu le bâtiment et qu’il est devenu noir.

