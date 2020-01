Tous les produits avec Amazon Alexa annoncés au CES 2020

Maintenant que l’événement CES de cette année est terminé et que nous avons tout vu, du téléphone OnePlus Concept One aux nouvelles montres intelligentes Fossil Gen 5, et une tonne de plus, nous avons pris du temps pour rassembler tous les produits qui ont fait leurs débuts avec Amazon Prise en charge d’Alexa. Cette année, il y avait beaucoup plus de gadgets compatibles avec Alexa que ce que nous avons vu au CES 2018 et au CES 2019 – une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent plonger leurs orteils dans l’écosystème connecté à Amazon. Nous avons plus de 50 produits différents à découvrir, alors plongeons-nous.

Demeure

La caméra intelligente extérieure / intérieure d’Abode est une caméra domestique intelligente conçue pour résister aux éléments à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Il dispose d’une reconnaissance faciale afin que vous sachiez quand quelqu’un que vous reconnaissez (ou peut-être quelqu’un que vous ne connaissez pas) est à votre porte. Encore mieux, la caméra intelligente extérieure / intérieure est prise en charge par Alexa Video, vous pouvez donc visionner des séquences en direct directement sur votre Echo Show.

ADT

La nouvelle gamme Blue de caméras de sécurité Wi-Fi d’ADT offre un enregistrement 1080p avec vision nocturne, des capacités de conversation bidirectionnelle et une application gratuite qui vous permettra de visualiser des images et de contrôler les caméras. Il existe trois modèles différents pour une utilisation extérieure, des environnements intérieurs et même pour votre sonnette. Ils prendront en charge Alexa et IFTTT dès la sortie de la boîte, de sorte que vous pouvez interagir avec ces caméras ADT avec juste votre voix.

Aipower

Toute voiture sur la route peut bénéficier d’une mise à niveau optimisée par Alexa, à condition d’avoir le bon accessoire. Le chargeur de voiture intelligent Spark d’Aipower se branche sur une prise allume-cigare standard. Il comprend deux ports de charge USB-A, une prise casque 3,5 mm et des commandes vocales Alexa. Aipower a également annoncé la veilleuse à capteur intelligent Korona et deux lampes de chevet intelligentes qui intègrent toutes Alexa.

Amazon

En tant que propriétaire d’Alexa, il n’est pas surprenant qu’Amazon ait présenté de nouvelles mises à jour Alexa au CES 2020. La société a annoncé deux nouvelles initiatives: Fire TV Edition for Auto, un projet qui permet aux constructeurs automobiles d’intégrer directement Fire TV dans systèmes d’infodivertissement pour voitures. Il comporterait une interface utilisateur tactile, des commandes Alexa mains libres et une lecture de contenu hors ligne. Deuxièmement, Fire TV Edition for Operators, un projet similaire qui permettra aux entreprises de télévision et de télécommunications d’intégrer Fire TV directement dans leurs produits.

Array par Hampton

Array by Hampton a annoncé cette année une nouvelle gamme de caméras de sécurité intérieures et extérieures connectées au Wi-Fi. Les deux caméras sont sans fil, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent les placer à peu près n’importe où dans leur maison. La version intérieure dispose d’un angle de vision de 130 degrés et est alimentée par une batterie rechargeable, tandis que la version extérieure a une vue de 110 degrés et peut être jumelée avec un panneau solaire pour une charge continue tout au long de la journée. Les deux caméras peuvent être contrôlées via l’application Array ou avec les commandes vocales Alexa.

ARRIS

Le SURFboard mAX est un système Wi-Fi maillé qui fonctionne selon les dernières normes Wi-Fi 6 tri-bande. Deux de ces appareils associés promettent de fournir un accès Internet de 6,6 Gbit / s à une maison de 5 500 pieds carrés. Avec l’intégration directe d’Alexa, les propriétaires pourront faire des choses comme activer ou désactiver l’accès Wi-Fi ou planifier des heures d’accès pour des appareils spécifiques avec des commandes vocales simples.

Asus

Le nouveau ZenWiFi Voice d’Asus est un système de routeur sans fil double bande AC1300 avec microphone et haut-parleur intégrés. Il fonctionne sur le système propriétaire AiMesh de l’entreprise, il peut donc fonctionner comme un routeur unique ou être connecté à des routeurs AiMesh supplémentaires pour étendre la couverture Wi-Fi dans toute la maison ou l’entreprise. Avec la prise en charge d’Alexa, les propriétaires peuvent utiliser des commandes vocales pour diffuser de la musique, recevoir des réponses aux requêtes, obtenir des mises à jour météorologiques, etc.

août

Le plus récent verrou de porte intelligent Wi-Fi d’août est une version plus petite de son Smart Lock Pro. Désormais de la taille d’une poignée de porte standard, les propriétaires peuvent verrouiller ou déverrouiller leur porte à distance, définir des règles pour sortir et arriver chez eux, et les utilisateurs peuvent même puiser dans Alexa pour créer des routines personnalisées activées par la voix.

BenjiLock By Hampton

BenjiLock By Hampton a présenté une série de serrures pour maison connectée Wi-Fi au CES 2020. Le pêne dormant Livia est résistant aux crochets, aux bosses et au perçage. Il peut être actionné par un clavier intégré ou un capteur d’empreintes digitales. Ensuite, il y a le pêne dormant Array Revive, un verrou intelligent discret convivial pour le locataire qui s’installe sur la plupart des pênes dormants existants et fournit des fonctionnalités telles que l’accès à distance, les alertes de notification, etc.

Bowers & Wilkins

Le fabricant de produits audio Bowers & Wilkins n’avait en fait aucun nouveau produit compatible Alexa à présenter au CES 2020, mais c’est parce que sa gamme existante apprendra de nouvelles astuces. Au cours du premier trimestre de 2020, tous les haut-parleurs de Bowers & Wilkins Formation Suite bénéficieront du support Alexa Skills via une mise à jour OTA. Cela signifie que les propriétaires seront bientôt en mesure de parcourir les chansons, de créer des listes de lecture et plus encore avec de simples commandes vocales.

C par GE

C by GE propose une nouvelle gamme d’interrupteurs muraux intelligents et de gradateurs sans panneau qui peuvent puiser dans Alexa pour contrôler les lumières de votre maison. La collection comprend un interrupteur à trois fils, ainsi que des interrupteurs sans fil (c’est-à-dire alimentés par batterie), des gradateurs et des détecteurs de mouvement qui peuvent être placés n’importe où dans votre maison, le tout sans avoir à consulter un électricien.

Cedar Electronic

Cedar Electronic, fabricant de produits automobiles connectés tels que les caméras de tableau de bord et les radios CB, a annoncé son prochain système monté sur tableau de bord appelé la série Cobra SC (Smart Cam). Bien qu’il y ait quatre caméras dans la gamme, le SC 400 premium est le seul avec une entrée vocale Alexa. Il dispose également d’un écran tactile OLED de 3 “, de capacités d’enregistrement 4K et plus encore.

Chipolo One

Le Chipolo One est un appareil simple semblable à un tracker Bluetooth Tile. Une fois attaché à un élément que vous souhaitez suivre – comme vos clés ou un portefeuille – l’appareil enverra une notification à votre téléphone et émettra une forte sonnerie de 120 dB si vous laissez cet élément derrière vous. Ils viennent dans une variété de couleurs, ont une autonomie de batterie de 2 ans, et vous pouvez même parler à Alexa pour vous aider à trouver n’importe quel élément auquel One est attaché.

Citoyenne

Photo par Engadget

Après s’être associée à Amazon pour construire une horloge intelligente sophistiquée compatible Alexa à la fin de l’année dernière, la société horlogère a utilisé le sol de la salle d’exposition CES pour présenter son nouveau réveil et son haut-parleur intelligent. Les deux appareils disposent d’une horloge analogique montée à l’avant avec un logo Citizen et beaucoup d’espace pour les haut-parleurs pour la sortie audio. Sur le dessus se trouvent les commandes habituelles que l’on trouverait sur un Amazon Echo, ainsi qu’une lumière bleue classique qui permet aux utilisateurs de savoir qu’Alexa est à l’intérieur.

Coway

L’un des purificateurs d’air de Coway a acquis de nouvelles compétences au CES 2020. La société a annoncé qu’elle implémentait Amazon Dash Replenishment avec Alexa directement dans l’Airmega AP-1512HHS. Cela signifie que les propriétaires pourront dire à Alexa quand commander de nouveaux filtres à air, et ils seront expédiés à la porte d’entrée, sans toucher ni cliquer. Cette fonctionnalité sera disponible sur plus de produits Coway en 2020.

D-Link

D-Link dispose de deux nouvelles caméras de sécurité: la caméra Wi-Fi Pan and Tilt Pro et la caméra Wi-Fi Pro intérieure / extérieure. Les deux modèles tournent en 1080p et offrent un son bidirectionnel, en plus ils sont conformes à ONVIF et offrent un stockage étendu. Pour vous protéger, vous et votre famille, les caméras utilisent l’IA hors ligne pour détecter si une fenêtre en verre est brisée et peuvent même identifier quand un intrus est entré dans la maison. En plus des caméras, D-Link propose une nouvelle série de routeurs maillés Wi-Fi 6 qui peuvent également être contrôlés avec des commandes vocales Alexa.

Dahua USA

La société de maison intelligente Dahua USA a une nouvelle collection de produits de caméras de sécurité baptisée la gamme LincX2PRO. La série se compose d’une sonnette vidéo (DHI-DB11), d’une mini caméra (IPC-C26EN) et d’une caméra projecteur (IPC-L26N). Ils peuvent tous être utilisés à l’aide de l’application DMSS de Dahua, ainsi que des commandes vocales Alexa.