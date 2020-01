Tous les produits avec Google Assistant annoncés au CES 2020

Les produits pour la maison intelligente deviennent les principales attractions des salons CES. L’année dernière, une explosion d’appareils propulsés par Google Assistant a été révélée, et bien que le CES 2020 n’ait pas été aussi intense à cet égard, c’était encore une grande semaine pour l’aide virtuelle de Google.

Toutes les annonces de produits pendant le CES peuvent être écrasantes, donc pour votre commodité de lecture, nous avons compilé une grande liste de tous les nouveaux produits avec Google Assistant. Il y en a pour tous les goûts, peu importe si vous êtes intéressé par les écouteurs, la sécurité à domicile ou … les robinets d’évier. Pas vraiment.

Cette liste comprend uniquement les appareils qui ont Google Assistant intégré, ou se connecter à Assistant est en quelque sorte. Les produits audio qui utilisent simplement l’assistant présent sur votre téléphone ne sont pas inclus ici.

Si vous êtes intéressé par les appareils Alexa, nous en avons également un aperçu.

Klipsch

Couverture de la police Android: Klipsch dévoile un ensemble de véritables écouteurs sans fil qui coûte 1000 $

Casque supra-auriculaire

Parmi les annonces CES de la société figurait une nouvelle paire d’écouteurs antibruit actifs supra-auriculaires, qui n’a pas encore de nom. Ce qu’il a, c’est une autonomie de 30 heures, une charge rapide sur le port de type C (probablement USB-PD), 40 dB de suppression active du bruit et un bouton Google Assistant dédié. Bien que l’annonce de la société n’ait pas été développée sur ce point, il semble que le casque fonctionnera comme les autres écouteurs compatibles Assistant, comme le Bose QC35 II et le JBL Everest 110GA.

Les écouteurs devraient être mis en vente cet automne pour 400 $. Si vous voulez dépenser encore plus d’argent, une édition de marque McLaren coûtera 550 $.

Barre de son connectée 54

Klipsch a également dévoilé une gamme de barres de son connectées au CES. Le plus cher du groupe, le Bar 54, aura une connexion Wi-Fi et un support pour Alexa, Google Assistant et AirPlay 2. Il ne semble pas y avoir de microphone sur la barre de son elle-même, il semble donc probable qu’il n’agira que en tant que cible Cast, et non en tant qu’appareil Assistant autonome.

L’unité 5.1.4 avec un subwoofer sans fil de 12 pouces devrait coûter 1500 $ lors de son lancement cet automne. Cela vous laisse suffisamment de temps pour contracter un prêt.

General Electric

Couverture de la police Android: Les nouveaux interrupteurs et gradateurs muraux intelligents de C by GE n’ont pas besoin de concentrateur ou de fil neutre, l’écran GE Kitchen Hub ajoute une troisième caméra

Interrupteurs muraux et gradateurs C by GE

General Electric vend de nombreux produits pour la maison intelligente sous sa marque «C by GE», certains nécessitant un concentrateur et d’autres se connectant directement aux haut-parleurs Google Home via Bluetooth. Bien que les interrupteurs muraux et les gradateurs que GE a annoncés au CES disent qu’ils ne nécessitent pas de concentrateur, ils ne semblent pas non plus être liés aux produits Google – un communiqué de presse dit qu’ils “s’intègrent à Google Assistant ou Amazon Alexa pour le contrôle vocal, “suggérant que l’application de GE est requise pour la configuration et la gestion.

Quoi qu’il en soit, les nouveaux interrupteurs et gradateurs intelligents ne nécessitent pas de fil neutre pour l’entrée d’alimentation, ils peuvent donc être installés dans presque toutes les maisons. Cependant, si vos interrupteurs d’éclairage ont un fil neutre, vous devrez utiliser l’un des interrupteurs existants de l’entreprise à la place. Ils devraient être publiés “au début de 2020”.

GE Kitchen Hub

La gamme de réfrigérateurs intelligents Android de Samsung est déjà un mème, et maintenant GE a un micro-ondes avec Android. Le Kitchen Hub mis à jour (le modèle original est sorti l’année dernière) dispose d’une caméra frontale pour les appels, d’une caméra orientée vers le bas pour prendre des photos des aliments sur votre cuisinière et d’une caméra à l’intérieur du four afin que vous puissiez vérifier vos Hot Pockets .

Comme il fonctionne sous Android, vous bénéficiez de l’intégralité de l’Assistant Google intégré, vous n’avez donc pas toujours besoin d’appuyer vos mains couvertes de nourriture sur l’écran tactile. Le nouveau GE Kitchen Hub sera disponible fin 2020.

Belkin

Couverture de la police Android: Soundform Elite de Belkin est un haut-parleur intelligent et un chargeur sans fil Google Assistant en un

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous avez besoin d’un haut-parleur intelligent avec un chargeur sans fil intégré, recherchez Belkin’s Soundform Elite quand il arrivera dans les magasins le mois prochain.

Le communiqué de presse de Belkin était bref sur les détails, mais nous savons que le Soundform Elite “offre un son haute fidélité” avec un volume maximum de 90 dB SPL, une charge rapide sans fil Qi de 10 W et l’assistant Google intégré. Comme avec tous les haut-parleurs intelligents Assistant, le Soundform Elite se double d’une cible de diffusion, vous pouvez donc y diffuser de la musique depuis votre téléphone ou un autre appareil.

Cependant, le prix laisse beaucoup à désirer – Belkin prévoit de le vendre pour 279,99 £. Attendez peut-être une vente sur celui-là.

LG

Téléviseurs OLED Signature 8K

Si vous achetez un téléviseur 8K cette année, la prochaine gamme de LG pourrait être une bonne option. La gamme de produits OLED 8K Signature de la société offrira des entrées HDMI / USB, la prise en charge des codecs vidéo HEVC / VP9 / AV1, un processeur interne amélioré et diverses fonctionnalités de traitement vidéo et audio alimentées par l’IA.

LG dit que sa gamme fonctionnera avec Google Assistant et Alexa (par exemple, la diffusion d’une vidéo YouTube à partir d’un haut-parleur Google Home), mais aucun assistant ne sera intégré – le téléviseur lui-même n’aura que les propres commandes vocales simples de LG.

Barres de son

LG a également révélé une nouvelle gamme de barres de son au CES, bien que les détails soient incroyablement clairsemés pour le moment. Selon le modèle que vous achetez, vous pouvez disposer d’une liaison HDMI 4K, d’un étalonnage de la pièce alimenté par l’IA pour un son amélioré, de la prise en charge Dolby Atmos / DTS: X et de la compatibilité avec le canal de retour audio amélioré (eARC).

La société affirme que Google Assistant est “intégré à davantage de modèles pour 2020”, mais encore une fois, nous ne savons pas quels modèles exacts. Plus de détails seront probablement annoncés avant la date de sortie.

D-Link

Couverture de la police Android: D-Link annonce deux caméras de sécurité avec détection de bris de verre et de personne, aucun nuage requis

Caméras intelligentes

À une époque où les systèmes de sécurité basés sur le cloud ne semblent pas être la meilleure idée, les nouvelles caméras de D-Link semblent prometteuses. Les deux appareils, l’un conçu pour une utilisation en intérieur (la «Caméra Wi-Fi Full HD Pan et Tilt Pro», DCS-8302LH), et l’autre pour les environnements extérieurs (la «Caméra Wi-Fi Pro Full HD pour l’intérieur et l’extérieur», DCS-8526LH), utilisez des algorithmes exécutés localement pour détecter les visages, les packages et autres objets.

D-Link offre aux propriétaires trois façons d’enregistrer et de visionner des vidéos à partir des deux caméras. Vous pouvez les coupler avec un NAS en utilisant ONVIF Profile S (une norme industrielle pour la gestion des caméras IP), enregistrer sur une carte microSD jusqu’à 256 Go ou utiliser le propre service de stockage en nuage de D-Link. C’est agréable d’avoir des options.

Bien que le communiqué de presse ne mentionne pas explicitement le support de Google Assistant, les caméras intelligentes existantes de la société peuvent être consultées depuis Assistant, donc elles seront probablement compatibles également. La caméra intérieure sera mise en vente au deuxième trimestre 2020 pour 99,99 $, et la caméra extérieure coûtera 119,99 $ lors de sa sortie au troisième trimestre 2020.

Routeurs

D-Link est surtout connu pour son équipement de mise en réseau, il est donc logique que la société ait également révélé quelques nouveaux routeurs au CES. Il existe cinq routeurs maillés (COVR-1902, DIR-1750, DIR-1950, DAP-1755, et DAP-1955) et quelques autres compatibles avec Wi-Fi 6 (DIR-X1560, DIR-X1860, DIR-X2460, DIR-X5460, DAP-X1870, et COVR-X1870). Tous fonctionnent avec Alexa et Google Assistant.

Certains routeurs maillés prennent en charge la norme sans fil EasyMesh, ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner en parallèle avec d’autres systèmes EasyMesh – même ceux d’autres fabricants.

Kohler

Couverture de la police Android: Kohler ajoute de nouveaux produits à sa gamme de maisons intelligentes, comprend une pomme de douche avec intégration Alexa

Certains des premiers capteurs d’eau compatibles avec Google Assistant lancés au CES de l’an dernier, il est donc logique que nous en voyions plus cette année. La nouvelle gamme de cuisines / salles de bains intelligentes de Kohler comprend le filtre à eau à trois niveaux avec détection de fuite.

Personne n’a jamais l’air aussi propre.

Le système est assez cher, cependant – attendez-vous à payer 600 $ pour le système de base, plus 80-100 $ pour des filtres supplémentaires. Il sera disponible cet été.

Hampton

Couverture de la police Android: Hampton présente un trio de nouvelles serrures intelligentes au CES

BenjiLock par Hampton Livia / Luca pêne dormant

Hampton a annoncé un nouveau verrou à pêne dormant au CES qui utilise votre empreinte digitale comme clé. Vous pouvez également contrôler à distance le verrou à l’aide de l’application Array By Hampton, Alexa, Google Assistant ou Siri. Il y a aussi un trou de clé traditionnel, au cas où vous égareriez vos doigts.

Hampton n’a pas dit exactement combien coûtera le pêne dormant, mentionnant seulement que le Livia et Luca (ce dernier étant une version non connectée) varierait de 139 $ à 229 $.

Pêne dormant connecté Array By Hampton Revive

L’autre nouveau pêne dormant de Hampton est conçu pour les locataires, car il peut être facilement installé sur le côté intérieur d’une porte sans modifier / remplacer le pêne dormant existant.

La société affirme qu’elle est «compatible avec la plupart des marques de pêne dormant standard, qu’elle est facile à installer et à retirer pour la prochaine maison d’un utilisateur et qu’elle fonctionne avec quatre piles AA». Vous pourrez acheter le pêne dormant connecté Revive cet automne, mais aucun prix n’a été annoncé.

Array by Hampton Security Cameras

Enfin, Hampton a présenté une nouvelle collection de caméras de sécurité intérieures et extérieures. La caméra intérieure a un angle de vision de 130 degrés et est alimentée par batterie, tandis que la caméra extérieure a une vue à 110 degrés avec une vision nocturne jusqu’à 26 pieds.

Toutes les caméras fonctionnent avec Google Assistant et Alexa, et elles seront disponibles ce printemps.

Samsung

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur 8K, la prochaine gamme de modèles QLED de Samsung prendra en charge Google Assistant et Alexa. L’annonce ne précisait pas si le téléviseur sera contrôlé par Assistant, ou si Assistant est intégré, mais cela ressemble à l’ancien:

Samsung offrira plusieurs options d’assistant vocal afin d’offrir aux consommateurs un choix en intégrant Amazon Alexa et Google Assistant dans la gamme 2020 QLED 8K de Samsung. Désormais, les utilisateurs bénéficieront d’un accès plus facile au contenu qu’ils aiment, grâce à des capacités étendues de contrôle de la maison intelligente et du téléviseur.

Les autres fonctionnalités incluent un rapport écran / corps de près de 99%, la prise en charge de la lecture native de vidéos 8K à l’aide du codec de streaming AV1 et divers effets vidéo / audio alimentés par l’IA.

Moen

Couverture de la police Android: Le nouveau robinet intelligent Moen et le détecteur de fuite pénètrent dans le CES

Robinet intelligent U by Moen

Moen fait également son entrée sur le marché des robinets intelligents, après avoir sorti une vanne d’eau compatible avec l’Assistant au CES 2020. Le robinet peut être contrôlé à l’aide de mains, d’une poignée latérale pour le réglage manuel du débit et de la température, d’une application pour smartphone ou de Google Assistant / Alexa .

Détecteur d’eau intelligent Flo by Moen

Si vous craignez des fuites dans votre maison, Moen a un nouveau détecteur d’eau conçu pour fonctionner avec la valve Flo by Moen. Vous pouvez placer le capteur 3,5 “à n’importe quel endroit de votre maison, et si le capteur détecte la présence d’eau, de températures de congélation ou d’humidité élevée, il vous enverra une alerte.

Le capteur peut également envoyer automatiquement une commande d’arrêt à la vanne Flo pour éviter des dégâts d’eau supplémentaires. Pratique.

Vizio

Les barres de son avec des capacités de lecture de musique intégrées sont de plus en plus courantes, et Vizio en a révélé une au CES. le Elevate Soundbar offre la prise en charge Dolby Atmos / DTS: X, une télécommande rétro-éclairée, la compatibilité Bluetooth 5.0 et des entrées HDMI 2.1. Bien qu’il ne dispose pas de Google Assistant intégré, il agit comme une cible Chromecast, vous pouvez donc dire à Assistant sur votre téléphone (ou haut-parleur intelligent) de jouer de la musique sur la barre de son.

Avec toutes les barres de son Vizio 2020, Elevate détecte également automatiquement lorsque vous branchez un appareil assistant sur une connexion de 3,5 mm (comme un point d’écho), et le volume du contenu audio actuel diminuera pendant que l’assistant vous répondra.

JBL

Couverture de la police Android: JBL dévoile cinq nouveaux écouteurs et une barre de son Dolby Atmos avec Chromecast intégré et satellites rechargeables

JBL Live 300TWS

Beaucoup d’écouteurs sans fil ont été présentés au CES cette année, mais tous ne prennent pas en charge Google Assistant natif. Le JBL Live 300TWS coûte 150 $ et comprend un indice de résistance à l’eau IPX5, deux microphones et plus de 20 heures de lecture.

Il sera disponible en plusieurs couleurs plus tard ce printemps.

JBL Club

Si vous êtes plus intéressé par les écouteurs supra-auriculaires, JBL a une nouvelle série ‘Club’ pour vous. Tous les modèles s’intègrent à Google Assistant (ou Alexa), peuvent être gérés avec l’application My JBL, utiliser des charnières métalliques pour plus de durabilité et inclure des commandes tactiles.

Selon le modèle exact que vous obtenez, les écouteurs peuvent avoir un bouton d’amplification des basses, jusqu’à 55 heures d’autonomie et une annulation active du bruit. Les prix varient de 150 $ pour le Club 700BT de base à 350 $ pour le Club One.

JBL Bar 9.1

Il s’agit de la première barre de son de JBL avec prise en charge Dolby Atmos, et dispose d’un Chromecast intégré pour une diffusion de musique facile. Les deux extrémités de la barre sont en fait des haut-parleurs arrière alimentés par batterie, vous pouvez donc avoir un son surround physique quand vous le souhaitez, et le paquet condensé d’une barre de son lorsque vous ne le faites pas.

Le JBL Bar 9.1 sera disponible plus tard ce printemps pour 1 000 $. Espérons qu’il ne soit pas retardé sans fin comme la dernière barre de son intelligente de JBL.

Harman Kardon

Couverture de la police Android: Harman Kardon fait son retour au casque, Harman Kardon élargit la gamme de haut-parleurs Assistant

Citation 200

Harman Kardon, propriété de Samsung, a élargi sa gamme d’enceintes sans fil au CES avec quelques nouveaux modèles, certains avec un assistant Google intégré, et certains uniquement avec Chromecast intégré. Le Citation 200 portable est particulièrement intéressant, avec une autonomie de huit heures, des commandes tactiles, un assistant Google complet et un indice IPX4.

Le Citation 300 devrait coûter un peu moins de 300 $ aux États-Unis et 280 £ au Royaume-Uni. Aucune date de sortie n’est connue.

Citation Multibeam 700

Si vous cherchez quelque chose de plus grand, la barre de son Multibeam 700 dispose de sept pilotes, d’un écran LCD couleur, de Google Assistant, de la compatibilité avec Chromecast et Apple AirPlay, et d’une puissance totale de 210W.

Vous pourrez obtenir ce mauvais garçon pour 700 $ aux États-Unis et 450 £ au Royaume-Uni. Il y a aussi un subwoofer externe (le Sub S) pour une expérience encore meilleure du home cinéma, si vous avez encore 400 $ / 380 £ à dépenser.

Oasis de citation

L’Oasis est conçu pour être un haut-parleur de chambre à usage général, avec un réveil intégré, un chargeur sans fil et Google Assistant. Vous pouvez également y diffuser de la musique via Chromecast, Apple AirPlay et Bluetooth.

Vous aimez le jazz?

Aucune date de sortie n’est connue, mais le haut-parleur coûtera 199,95 $ aux États-Unis et 180 £ au Royaume-Uni. Il ressemble à un joli petit haut-parleur.

ADT

Couverture de la police Android: ADT annonce la gamme bleue de caméras de sécurité Wi-Fi

ADT a présenté ses premières caméras de sécurité à domicile au CES, le Bleu par ADT s’aligner. Il existe trois modèles: la caméra intérieure, la caméra extérieure et la caméra de sonnette. Tous coûtent 199 $ chacun et offrent une reconnaissance faciale basée sur le cloud, des notifications push pour les événements, des zones de détection personnalisées, une conversation bidirectionnelle avec annulation du bruit et 24 heures de stockage cloud gratuit (avec des plans de 60 jours à partir de 2,99 $ par caméra, ou 12,99 $ / mois pour un nombre illimité de caméras).

Les trois caméras sont disponibles en pré-commande ici, et devraient commencer à être expédiées avant la fin janvier. Bien que le support de Google Assistant arrive à un moment donné dans le futur, les caméras fonctionnent déjà avec Alexa et IFTTT.

Kwikset

Une autre option pour une serrure de porte intelligente est la Halo Touch de Kwikset. Il peut stocker jusqu’à 100 empreintes digitales, se connecte via Wi-Fi (donc aucun concentrateur n’est requis) et fonctionne avec Google Assistant et Alexa.

Le prix du verrou n’a pas été révélé, et la page d’accueil indique simplement que le produit “arrive bientôt”.