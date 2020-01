Tous les rabais d’abonnement à Google Stadia Pro (mise à jour: NBA 2K20 ajoutée)

Le modèle de tarification de Google Stadia est meilleur que ce que beaucoup de gens attendaient. Il n’y a pas de frais mensuels requis pour les jeux en streaming que vous avez déjà achetés (jusqu’à 1080p / 60FPS), mais il y aura également un abonnement Stadia Pro avec une meilleure qualité et des jeux gratuits / à prix réduit. Maintenant, la dernière pièce du puzzle des prix a été révélée: combien coûteront les jeux.

Google a annoncé aujourd’hui combien coûtera chaque titre de lancement de Stadia, et il n’y a pas grand-chose en termes de surprises. Les jeux Stadia coûteront environ le même montant que leurs homologues sur consoles modernes – à quelques exceptions près. Voici la ventilation complète:

Prix ​​des jeux de lancement Stadia

Assassin’s Creed Odyssey – 59,99 $ 30,00 $ Offre Stadia Pro

Gylt – 29,99 $

Just Dance 2020 – 49,99 $

Kine – 19,99 $

Mortal Kombat 11 – 59,99 $ 41,99 $ Offre Stadia Pro

Red Dead Redemption 2 – Edition de lancement – 59,99 $

Samurai Shodown – 59,99 $

Panpan – 19,99 $

Shadow of the Tomb Raider – 59,99 $

Rise of the Tomb Raider – 29,99 $

Tomb Raider 2013 – 19,99 $ 10,00 $ Offre Stadia Pro

Final Fantasy XV – 39,99 $ 29,99 $ Offre Stadia Pro

Editions spéciales:

Assassin’s Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition – 119,99 $ – 60,00 $ Offre Stadia Pro

Mortal Kombat 11 Premium Edition – 89,99 $ 62,99 $ Offre Stadia Pro

Édition spéciale Red Dead Redemption 2 – 79,99 $

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – 99,99 $

Il est parfaitement logique pour Stadia de facturer 60 $ pour les nouveaux jeux comme RDR2 et Mortal Kombat 11, car ces titres sont relativement nouveaux, mais certains des autres jeux à prix plein n’ont pas été de 60 $ sur d’autres plateformes depuis longtemps.

Un exemple est Assassin’s Creed Odyssey, qui a plus d’un an à ce stade, et coûte actuellement environ 30 $ sur les consoles. Shadow of the Tomb Raider est encore plus ancien et l’édition définitive coûte actuellement 40 $ sur Xbox et PS4. Les ventes régulières de Steam ont rendu les versions PC moins chères à de nombreuses reprises, comme Final Fantasy XV pour 25 $.

Cela étant dit, Stadia ne nécessite pas de console / PC ou d’abonnement mensuel, donc le fait que les titres de Stadia soient toujours au même prix que leurs équivalents de console est impressionnant. Rien n’empêche également Google de gérer ses ventes à l’avenir – peut-être qu’il pourrait y en avoir un qui coïnciderait avec la sortie généralisée de Stadia en 2020.

Une partie de l’argument de vente du service d’abonnement de Google Stadia Pro est la réduction mensuelle des prix des jeux, exclusive aux abonnés. Décembre nous a déjà apporté des remises considérables pour plusieurs jeux, mais Google vient d’annoncer des ventes sur deux autres: 25 $ de réduction sur Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition et 54 $ de réduction sur RAGE 2: Deluxe Edition, ainsi que des démarques sur d’autres packs de jeux.

Offres de décembre 2019

Red Dead Redemption 2

Édition de lancement – 48 $ (au lieu de 60 $)

Édition spéciale – 60 $ (au lieu de 80 $)

Ultimate Edition – 75 $ (au lieu de 100 $)

RAGE 2

Standard – 19,80 $ (au lieu de 60 $)

Deluxe Edtion – 26,40 $ (au lieu de 80 $)

Ces rabais dureront plus longtemps que les offres mensuelles habituelles, mais seulement jusqu’au 8 janvier, alors assurez-vous de les retirer bientôt.

NBA 2K20 ajouté et remise supplémentaire sur Final Fantasy XV

Les offres Stadia Pro pour Rage 2 et Red Dead Redemption 2 ayant expiré, de nouvelles remises exclusives pour les abonnés ont maintenant été ajoutées. Trois versions de NBA 2K20 sont incluses, allant de 30 à 50 $, et Final Fantasy XV est maintenant à seulement 20 $ après avoir été précédemment proposé pour 30 $.

Offres de janvier 2020

NBA 2K20

Standard – 59,99 $ 30 $

Digital Deluxe – 79,99 $ 40 $

Édition Legend – 99,99 $ 50 $

Final Fantasy XV – 39,99 $ 20 $

Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 15 janvier, vous devez donc en tirer le meilleur parti si vous voulez que ces jeux soient bon marché.