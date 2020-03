tous les risques avec la loi qui court ceux qui regardent gratuitement Sky et DAZN

L ‘IPTV semble être devenu le centre du monde depuis un certain temps pour quiconque aime regarder du contenu payant. Rappelons que ce n’est pas une solution légale, étant donné que pour quelques euros les utilisateurs peuvent voir le contenu qui coûterait réellement milliers d’euros chaque année.

la application de la loi mais ils ont intensifié les contrôles, et au cours des dernières semaines, ils ont été pris au piège 220 utilisateurs en Italie. Celles-ci vont maintenant subir de graves conséquences précisément en vertu des dernières dispositions de la loi.

IPTV: tous les risques que courent les utilisateurs au cas où ils seraient pris par la loi

De nombreux utilisateurs coupables d’utiliser des abonnements piratés subiront désormais de graves conséquences. La loi a en effet infligé de lourdes amendes et même des peines de prison pour certains cas en particulier. Tout le monde devra également livrer des smartphones et des appareils à partir duquel ils ont utilisé leurs abonnements illégaux.

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et aux autorités judiciaires pour l’excellent résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo, PDG de la Serie A League. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “