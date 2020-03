tous les smartphones Huawei et Honor mis à jour

EMUI 10 et EMUI 11 représentent les deux nouvelles versions de l’une des interfaces graphiques mobiles les plus demandées et recherchées de la dernière période, beaucoup continuent de rechercher sur le réseau des informations sur les mises à jour des appareils Huawei et honneur, aujourd’hui nous pouvons enfin vous fournir une réponse et une liste mis à jour.

Tous les modèles que vous trouverez ci-dessous, tôt ou tard, recevront certainement la mise à jour EMUI 10, mais cela ne signifie pas qu’ils seront les seulement. C’est bon de savoir que c’est un liste mise à jour, non définitif; malheureusement, de nos jours, nous ne recevons aucune information lorsque la mise à jour sera publiée, nous ne pouvons qu’attendre et espérons la voir apparaître dès que possible via OTA.

Huawei et Honor: voici les appareils mis à jour avec EMUI 10 et EMUI 11

EMUI 10:

Huawei P30: toutes les versions P30, P30 Pro et Pro Lite.

mat 20: toutes les versions Porsche Design Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20 X et Mate 20.

Compagnon 10: les versions Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Design.

P20: uniquement les versions P20 et P20 Pro.

P smart: P Smart 2019, P Smart Z et P Smart + 2019 seront mis à jour.

nova: depuis Nova 4, en passant par Nova 4e, Nova 5i, Nova 5 Pro, Nova 5 et Nova 5T.

Série Y: de nombreux modèles impliqués, tels que Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019 et Y7 Prime 2019.

tablette MediaPad: M6 10.8 et M6 8.4.

honneur: 9X, 9X Pro, 20, 20 Pro et 20 Lite, View 10, View 20, 10, 10GT, 10 Lite, 10 Youth Edition, Note 10, 8X, 8C, Magic 2, 8A et Play.

EMUI 11:

Mate 30: dans les versions Compagnon 30, Mate 30 Pro et RS Porsche Design.

Compagnon 20: toutes les versions sauf Lite.

Huawei P40 et P30: toujours toutes les versions sans P40 Lite et P30 Lite.

Nova: Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5 pro, Nova 5Z, Nova 5i et Nova 5i Pro.