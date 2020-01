Tous les téléphones et tablettes avec Qualcomm Quick Charge 2.0 et 3.0

La charge rapide peut être un sujet difficile à comprendre. Il existe de nombreuses normes concurrentes, toutes avec des câbles et des adaptateurs d’alimentation différents, mais l’une des plus populaires est la technologie «Quick Charge» de Qualcomm. Il existe différentes versions avec différentes vitesses de charge, mais QC 2.0 et 3.0 sont encore courants dans les téléphones et tablettes d’aujourd’hui.

Quick Charge 2.0 a été introduit en 2014 et prend en charge jusqu’à 36 W de puissance. Même si QC 2.0 est une norme assez ancienne à ce stade, c’est toujours la dernière version prise en charge par les téléphones Samsung les plus récents, comme le Galaxy S10 et le Note9 (bien que certains appareils prennent également en charge la charge rapide USB-PD). Quick Charge 3.0 est arrivé un peu plus tard, en 2016, et prend en charge la même vitesse de 36 W avec des fonctionnalités supplémentaires.

Vous recherchez des appareils prenant en charge Quick Charge 4.0 / 4 +? Consultez cette liste.

Vous trouverez ici tous les téléphones et tablettes prenant en charge Qualcomm Quick Charge 2.0 et 3.0. Pour rappel, QC est rétrocompatible, vous pouvez donc acheter un chargeur QC 3.0 et il fonctionnera avec les téléphones QC 2.0 (mais le téléphone sera toujours limité à 2.0 vitesses).

Quick Charge 3.0

Quick Charge 2.0

Alcatel Idol 4

Alcatel Idol 4S

Asus Transformer T100

Asus Zenfone 2

Asus ZenFone 3

Asus ZenFone 3 Ultra

BlackBerry Priv

Disney Mobile sur docomo

Droid Turbo par Motorola

Eben 8848

EE 4GEE WiFi (MiFi)

Fujitsu Arrows

Fujitsu Arrows NX

Fujitsu F-02G

Fujitsu F-03G

Fujitsu F-05F

Google Nexus 6

HTC Bolt

HTC Butterfly 2

HTC Desire Eye

HTC One (M8)

HTC One (M9)

KDDI KD08 (MiFi)

Kyocera DuraForce PRO

Kyocera Urbano L03

LeTV One Max

LeTV One Pro

LG G2 Flex 2

LG G4

LG V10

Édition Moto G Turbo

Moto X Force

Moto X Pure Edition

Style Moto X

Moto X 2014

Nextbit Robin

OPPO Reno Ace

Panasonic CM-1

Ramos Mos1

Samsung Galaxy A8 (KDDI Japon)

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S5 (Japon)

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 +

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S10e

Sarin Labs SOLARIN Fire

Sharp Aquos Pad

Sharp Aquos Zeta

Sharp Aquos Zeta Compact

Sharp SH01G / 02G

Smartron SRT

Sony Xperia X

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia Z2 (Japon)

Tablette Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3 Compact

Tablette Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3 +

Sony Xperia Z4

Tablette Sony Xperia Z4

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 Compact

Sony Xperia Z5 Premium

Unifi Cloud Key Gen2

Unifi Cloud Key Gen2 Plus

Vertu Signature Touch

Vestel Venus V3 5070

Vestel Venus V3 5570

Vivo V3

Vivo V3 Max

Xiaomi Mi 3

Xiaomi Mi 4

Xiaomi Mi 4c

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Note Pro

Yota Phone 2

ZeroTech Dobby (drone)

ZTE AXON Max

ZTE Axon Pro

ZTE Nubia My Prague

ZTE Z9