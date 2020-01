Tous les téléphones et tablettes avec Qualcomm Quick Charge 4/4 +

La charge rapide peut être un sujet difficile à comprendre. Il existe de nombreuses normes concurrentes, toutes avec des câbles et des adaptateurs d’alimentation différents, mais l’une des plus populaires est la technologie «Quick Charge» de Qualcomm. Les versions les plus récentes, QC 4 et 4+, permettent de charger jusqu’à 100W (bien que peu d’appareils atteignent cela). Les deux versions vous permettent également d’utiliser des chargeurs USB Power Delivery (USB-PD) pour atteindre des vitesses allant jusqu’à 27 W, afin que votre téléphone ou tablette fonctionne avec à peu près n’importe quel chargeur rapide.

Vous recherchez des appareils prenant en charge Quick Charge 2.0 / 3.0? Consultez cette liste.

Quick Charge 4 a été de courte durée et ne se trouve que sur quelques téléphones. Quick Charge 4+ est la dernière version et est présente sur de nombreux appareils phares et milieu de gamme plus récents. Les deux itérations sont très similaires et prennent en charge les mêmes vitesses de charge – les seules différences concernent les fonctionnalités mineures. Par exemple, Dual Charge, une technologie qui divise l’entrée d’alimentation en deux circuits intégrés de gestion de l’alimentation, était facultative sur 4 mais une exigence avec 4+.

Sans plus attendre, voici tous les appareils compatibles avec QC 4/4 +.

Charge rapide 4

ASUS ZenFone 6

Lenovo Z6 Pro

LG G7 ThinQ

LG G8 ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Charge rapide 4+

AGM X3

Requin noir 2

BQ Aquaris X2

BQ Aquaris X2 Pro

Hisense U30

nubia mini

nubia Z17

nubia Z18

Qiku N7 pro

Téléphone Razer

Razer Phone 2

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Smartisan R1

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Poco F1

ZTE AXON Pro 9

ZTE AXON 10 Pro