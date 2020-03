tout a été censuré en Chine depuis l’épidémie

Deux grandes plateformes chinoises de médias sociaux ont censuré le contenu du coronavirus depuis que la Chine a officiellement signalé l’épidémie. Le gouvernement chinois et les entreprises de technologie sont connus depuis longtemps pour déformer les données et imposer une censure stricte sur ce que leurs citoyens peuvent voir et discuter. Un rapport de Citizen Lab publié hier suggère que l’ensablement apparent du coronavirus a commencé plus tôt qu’on ne le pensait.

Les termes liés au coronavirus ont d’abord été censurés sur WeChat, l’application de messagerie la plus populaire en Chine, sur 1er janvier et sur le site de streaming en direct AA la 31 décembrea déclaré Citizen Lab. 31 décembre c’est le même jour que les autorités sanitaires de Wuhan – où le virus a éclaté – ont publié leur premier avertissement public sur la maladie et le gouvernement chinois a informé leOrganisation mondiale de la santé. La Chine a annoncé que le virus pouvait se transmettre d’une personne à l’autre.

Citizen Lab a trouvé 500 combinaisons différentes de mots-clés censurés entre le 1er janvier et 15 février.

WeChat: tout ce qui concerne l’épidémie a été censuré sur l’application et sur YY

La recherche a également été censurée sur WeChat entre “janvier et février” en raison de la “propagation de l’épidémie de Xi Jinping” et du “virus de la pneumonie Li Keqiang Wuhan”. Li Keqiang est le premier ministre de la Chine et le responsable de l’épidémie. Même les perquisitions de “Li Wenliang” ont été censurées: c’était un ophtalmologiste de Wuhan qui avait été le premier à mettre en garde contre le virus. Il en a parlé dans un message WeChat le 30 décembre à son groupe d’anciens étudiants en médecine. Il a ensuite été emmené dans un poste de police et on lui a demandé de signer une lettre dans laquelle il affirmait avoir menti sur le virus.

Toujours sur YY, la plateforme de streaming par excellence utilisée en Chine, des mots clés tels que “épidémie de SRAS à Wuhan” et “pneumonie inconnue à Wuhan” ont été censurés. Tout cela à partir du 1er janvier.

“Nos résultats montrent qu’au moins une plate-forme de médias sociaux chinois a commencé à bloquer le contenu COVID-19 trois semaines avant l’annonce officielle. Cela suggère fortement que les sociétés de médias sociaux ont été sous la pression du gouvernement pour censurer les informations au début de l’épidémie “, a déclaré Citizen Lab.

“Nos recherches suggèrent que les entreprises [social media] ils ont reçu un guide officiel sur la gestion de tout déjà en décembre 2019, lorsque la propagation de la maladie a été rendue publique pour la première fois. “