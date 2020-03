Tout ce qu’Apple a fait jusqu’à présent pour lutter contre la pandémie de coronavirus – .

Le coronavirus continue de se propager à travers le monde sous le nom de W.H.O. l’appelle maintenant une pandémie mondiale.

Le coronavirus a eu un impact sur les activités d’Apple à bien des égards, notamment un ralentissement des ventes d’iPhone et l’annulation d’un événement spécial à venir en mars où Apple devait lancer l’iPhone 9, de nouveaux modèles d’iPad Pro, etc.

La WWDC est toujours en marche comme prévu pour juin, mais Apple pourrait annuler l’événement si le coronavirus continue de se propager dans les semaines à venir.

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, il semble presque que nous soyons au bord d’une panique mondiale à part entière. En plus des consommateurs faisant une course sur des articles comme un désinfectant pour les mains et du papier toilette, un certain nombre de grandes conférences et autres événements qui attirent généralement de grands groupes de personnes ont été annulés. En plus des conférences techniques et des expositions comme MWC et les E / S de Google annulées, nous avons même vu certaines villes comme Boston et Chicago annuler leurs emblématiques défilés de la Saint-Patrick.

À la lumière de ce qui précède, il ne serait pas du tout surprenant de voir Apple annuler la WWDC cette année. Dans l’intervalle, cependant, Apple a certainement été touché par le coronavirus de plusieurs autres manières.

Tout d’abord, Apple a vu son entreprise prendre un coup sur un certain nombre de fronts. Mis à part les partenaires de fabrication d’Apple fonctionnant à pleine capacité, de nombreux magasins de détail d’Apple en Chine ont été fermés pendant des semaines à la fin du mois dernier. Couplé au fait que de nombreuses personnes en Chine évitent activement les espaces publics, sauf lorsque cela est nécessaire, un rapport de la semaine dernière a relayé que les livraisons d’iPhone en Chine le mois dernier se sont chiffrées à 494000 unités, une baisse de 55% par rapport au même trimestre il y a un an.

À son tour, Apple a déclaré le mois dernier aux investisseurs que ses prévisions de revenus pour le trimestre de mars seraient nettement inférieures à celles initialement imaginées.

Le communiqué de presse d’Apple sur la question a déclaré ce qui suit:

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre vers mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.

La première est que l’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée. Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles progressent plus lentement que prévu.

Sur une note connexe, certains magasins de détail Apple ont indiqué que les pièces de rechange – avec des écrans et des modules de caméra en étant deux exemples principaux – ont été rares ces dernières semaines. Par conséquent, Apple a commencé à informer certains magasins de détail que les unités de remplacement pour les téléphones lourdement endommagés pourraient être retardées de quatre semaines.

En ce qui concerne spécifiquement les magasins de détail Apple aux États-Unis, un nouveau rapport d’AppleInsider indique qu’Apple limite les sièges dans bon nombre de ses magasins:

Vous ne pourrez plus flâner dans les magasins Apple, car les nouvelles mesures incluent la réduction de moitié des places assises pour les clients. L’entreprise a également conseillé à ses employés de se tenir à une distance d’au moins un mètre (3 pieds) les uns des autres ainsi que des clients…

En ce qui concerne les employés d’Apple, un travailleur de Cork, en Irlande, a récemment été testé positif au coronavirus, Apple ayant publié hier la déclaration suivante à ce sujet:

Un de nos employés à Cork a été confirmé pour avoir Covid-19. Nous travaillons en étroite coordination avec les autorités sanitaires locales qui estiment que le risque pour les autres est faible et que l’individu reste isolé. Par mesure de précaution, nous avons demandé à certains membres de notre équipe de rester à la maison pendant que nous travaillons avec le responsable de la santé et de la sécurité pour évaluer la situation. Nous continuons de nettoyer régulièrement en profondeur tous nos bureaux et magasins et prendrons toutes les précautions nécessaires conformément aux directives des autorités sanitaires.

Apple a déclaré cette semaine à ses employés qu’ils étaient autorisés à prendre un congé de maladie illimité s’ils présentent des symptômes de coronavirus. De plus, même les employés d’Apple ne présentant aucun symptôme sont désormais autorisés à travailler depuis leur domicile s’il leur est possible d’accomplir leurs tâches quotidiennes à distance.

Pendant ce temps, Apple a fermé aujourd’hui tous ses magasins de détail en Italie, le pays entier restant sous quarantaine. Pour l’instant, il n’y a pas de calendrier pour la date de leur réouverture.

Le coronavirus ne finira peut-être pas par voir Apple annuler la WWDC, mais selon certaines informations, Apple aurait annulé un événement prévu en mars où il était sur le point d’introduire une gamme de nouveaux produits, y compris un tout nouvel iPhone 9 (en tant que successeur de l’iPhone SE) , des modèles iPad Pro rénovés, des Powerbeats 4 et une nouvelle Apple TV.

Tout compte fait, l’hystérie entourant le coronavirus semble se propager, bien que de nombreuses personnes pensent que la panique est un peu excessive. Quoi qu’il en soit, la WWDC est encore dans trois mois, donc nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple prenne une décision officielle de l’annuler de si tôt, même si une annonce sur le sujet en avril ne serait pas si surprenante si le nombre de cas aux États-Unis continuer à grandir.

