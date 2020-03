Tout ce qu’Apple pourrait sortir ce mois-ci: iPhone 9, nouvel iPad Pro, actualisation du MacBook, etc.

Alors que nous entrons en mars, le nombre de rumeurs concernant le prochain matériel Apple continue d’augmenter. Il y a un sentiment palpable qu’Apple soit sur le point de sortir bientôt de nouveaux trucs brillants, bien que personne ne soit sûr à 100% de ce qui se passe. Avec la propagation de l’épidémie de coronavirus, le plan d’Apple pour la saison estivale est également remis en question.

Voici un aperçu de tout ce qu’Apple pourrait publier ce mois-ci, de l’iPhone au Mac en passant par l’iPad et plus encore.

iPhone 9 / iPhone SE 2

Qu’un nouvel iPhone de printemps arrive est tout sauf confirmé à ce stade. Bien que la série phare de l’iPhone 12 flashy soit un produit d’automne comme chaque année, en mars ou avril 2020, nous nous attendons à ce qu’Apple annonce un nouvel iPhone d’entrée de gamme, un successeur spirituel de l’iPhone SE (probablement sous la marque iPhone 9, bien qu’il y ait n’existe pas de rumeurs concrètes de dénomination).

Le nouvel iPhone ressemblera beaucoup à l’iPhone 8 de 4,7 pouces avec un châssis en verre et des côtés arrondis. Il devrait comporter un processeur A13 de dernière génération et éventuellement d’autres mises à niveau de composants internes plus petits. Il n’est pas clair s’il conservera l’appareil photo de l’iPhone 8 ou s’il obtiendra un nouvel appareil photo arrière pouvant prendre en charge la photographie en mode nuit.

Plus important encore, cet iPhone sera à bas prix – ou au moins bas pour un iPhone. Comme l’iPhone SE d’origine, le moulin à rumeurs s’attend à ce que le nouvel iPhone SE 2 soit mis en vente pour 399 $ avec 64 Go de stockage. Ce serait 50 $ de moins que ce qu’Apple facture actuellement pour un iPhone 8 équipé d’A11, qui, nous l’espérons, ne sera plus vendu une fois l’iPhone 9 disponible. Ming-Chi Kuo s’attend à ce que l’iPhone SE 2 soit disponible en trois couleurs; gris espace, argent et rouge.

Le nouvel iPhone aidera Apple à concurrencer l’extrémité inférieure du marché des smartphones, en particulier sur les marchés en développement comme l’Inde. Il s’agit d’une option de mise à niveau potentielle pour la large base d’utilisateurs de propriétaires d’iPhone 6 et d’iPhone 6 Plus dans le monde. La série iPhone 6 continue de détenir le record de la génération d’iPhone la plus vendue, mais ces téléphones sont maintenant trop vieux pour exécuter iOS 13. Un nouvel iPhone SE à 399 $ pourrait être le catalyseur pour beaucoup de ces propriétaires à mettre à niveau.

L’iPhone SE d’origine a créé un succès culte en raison de sa petite taille d’écran sur un marché rempli de téléphones à grand écran. Le nouvel iPhone SE sera toujours plus petit que l’iPhone 11 haut de gamme, mais pas au même degré: un iPhone de 4,7 pouces avec des lunettes au front et au menton n’est pas beaucoup plus compact qu’un iPhone 11 Pro de 5,8 pouces.

Mise à jour iPad Pro

Il y a beaucoup de rumeurs sur une prochaine mise à jour de l’iPad Pro, pour remplacer la gamme iPad Pro 2018. L’année dernière, en mars, Apple a mis à jour le bas de gamme de la gamme de produits iPad avec de nouveaux modèles iPad mini et iPad Air. En septembre, il a lancé l’iPad de 7e génération. Maintenant, c’est au tour de la gamme haut de gamme iPad Pro.

La plupart des sources s’attendent à ce qu’un nouvel iPad Pro de 11 et 12,9 pouces soit imminent, avec des composants internes améliorés et un nouveau système de triple caméra arrière. La conception globale du châssis de l’iPad Pro ne devrait pas changer, bien qu’une source ait signalé que le boîtier de l’iPad serait en verre plutôt qu’en aluminium.

Le nouveau module à triple caméra ressemblerait au système de caméra carré sur iPhone 11 Pro, bien que les spécifications réelles des objectifs soient différentes. L’un des trois objectifs du nouvel iPad Pro sera en fait un capteur 3D à temps de vol. Le nouveau capteur de temps de vol est similaire au système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID, mais à l’arrière de l’appareil et avec une plus longue portée de détection de profondeur. Cela sera probablement utilisé pour les applications de réalité augmentée, et peut-être le mode Portrait iPad. La nouvelle caméra à temps de vol devrait faire ses débuts sur l’iPad Pro, puis faire partie de l’iPhone 12 à l’automne.

Certains rapports indiquent qu’il y aura une actualisation matérielle de l’iPad Pro au printemps et à l’automne. Les iPads d’automne comporteraient peut-être un écran mini-LED et ajouteraient un réseau cellulaire 5G. Pas plus tard que la semaine dernière, l’Information a annoncé qu’un nouvel iPad prenant en charge un nouveau clavier intelligent doté d’un trackpad serait lancé «à l’automne». Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad Pro, selon ce qui est annoncé dans les semaines à venir, vous voudrez peut-être attendre jusqu’à la fin de l’année.

Nouveau MacBook Pro 13 pouces

Il existe également plusieurs rapports indiquant qu’une mise à jour du MacBook Pro 13 pouces sera lancée dans le délai de mars / printemps. Nous avons vu Apple remplacer le MacBook Pro 15 pouces par le MacBook Pro 16 pouces à la fin de 2019. Plus particulièrement, Apple a finalement abandonné les touches papillon en faveur d’un clavier magique avec plus de voyage, le retour de la touche d’échappement physique, et touches fléchées en forme de T inversé.

En 2020, nous prévoyons de remplacer Butterfly par des interrupteurs à ciseaux sur chaque ordinateur portable Mac. La question est le timing. Les dernières rumeurs indiquent qu’un nouveau MacBook Pro 13 pouces est attendu au cours de ce trimestre, avec la mise à jour Air qui débutera plus tard dans l’année. En plus du nouveau clavier, l’actualisation du MacBook Pro 13 pouces inclurait un processeur de nouvelle génération, un GPU et des options de stockage. Il n’est pas clair si les lunettes d’écran seraient amincies comme le modèle 16 pouces. Le moulin à rumeurs ne suggère pas de modification de la taille de l’écran ou d’autres modifications majeures du châssis.

Nouveau décodeur Apple TV

La gamme actuelle d’Apple TV d’Apple se compose de l’Apple TV HD à 149 $, de l’Apple TV 4K à 179 $ et de l’Apple TV 4K à 64 $. L’Apple TV 4K est sortie en 2017 et le modèle HD de quatrième génération est un appareil 2015. Le matériel vieillit et Apple a supprimé bon nombre de ses arguments de vente exclusifs en intégrant AirPlay 2 aux téléviseurs intelligents et et l’application TV à Amazon Fire TV et Roku. De toute évidence, quelque chose doit changer.

. a trouvé des preuves dans le code qu’un nouveau modèle d’Apple TV est en développement, avec une puce de classe A12 ou A13 plus récente. Un matériel plus costaud aiderait certainement à faire fonctionner la bibliothèque de jeux Apple Arcade en constante évolution. Cependant, c’est à peu près l’étendue de ce que nous savons sur la nouvelle Apple TV. De manière indirecte, il semble bien qu’Apple doive rendre l’Apple TV plus abordable. Alors que les clients affluent vers des services de streaming comme Netflix et Disney +, le choix évident est le ~ 50 $ Amazon Fire TV Stick, pas le matériel Apple TV à 150 $ +.

Il est possible que nous voyions l’Apple TV mis à jour en mars, et j’espère que cette mise à jour constitue plus qu’une bosse de spécification du processeur.

Bracelets Apple Watch de printemps / PRODUIT (ROUGE) Apple Watch?

Apple met à jour sa gamme de bandes Apple Watch sur un intervalle assez rigide, nous nous attendons donc une fois de plus à un rafraîchissement saisonnier au printemps dans le délai de mars. Cela comprend généralement un ensemble de nouvelles couleurs et coloris, y compris parfois de nouveaux styles de groupe. Apple met généralement à jour sa gamme d’étuis iPhone en même temps avec des couleurs assorties.

Cette année, il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait lancer une nouvelle couleur d’Apple Watch au printemps. Via WatchGeneration, une base de données Apple comprenait brièvement des listes pour une version (vraisemblablement) PRODUCT (RED) de l’Apple Watch. Ce serait une montre en aluminium avec un boîtier extérieur rouge avec une bande assortie, un peu similaire à l’iPhone PRODUCT (RED) en édition spéciale qu’Apple fabriquait, mais ce serait la première fois qu’Apple créait une couleur spéciale de montre en milieu de cycle.

Powerbeats 4

En décembre, . a trouvé des références à de nouveaux Powerbeats dans le code iOS. Fin février, nous avons vu de nouveaux écouteurs Powerbeats répertoriés dans les documents réglementaires de la FCC.

Frapper la FCC est un signal fort que le produit est imminent. Les nouveaux Powerbeats devraient comporter la puce H1, qui diminue la latence, améliore la qualité des appels et la durée de vie de la batterie, et permet la prise en charge intégrée de «Hey Siri». Nous ne nous attendons pas à ce que la conception physique des Powerbeats change beaucoup par rapport aux Powerbeats 3. Le Powerbeats Pro restera le seul Beats véritablement sans fil.

iOS 13.4, watchOS 6.2, macOS 10.15.4

Les Powerbeats feront probablement leurs débuts avec la sortie d’iOS 13.4, car les identifiants matériels Bluetooth sont inclus dans le firmware. iOS 13.4 est attendu en mars, car Apple a déjà déclaré que la fonctionnalité d’achat unifié iOS-Mac fera ses débuts pour les développeurs en mars.

iOS 13.4 inclut le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji, une nouvelle barre d’outils de messagerie rétablissant la conception introduite avec iOS 13, de nouveaux raccourcis clavier dans l’application Photos et de nouvelles API d’événement de presse pour les développeurs à utiliser dans leurs applications, et d’autres ajustements mineurs. Nous nous attendons à ce que tvOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS 10.15.4 soient également publiés en même temps. watchOS 6.2 ajoute la possibilité pour les applications de proposer des achats intégrés directement sur la montre, et la mise à jour macOS inclut les limites de communication de la durée d’écran et la prise en charge du partage de dossier iCloud Drive susmentionné.

Nouveau contenu Apple TV +

La liste de mars d’Apple pour Apple TV + comprend deux nouveaux titres. La première est l’émission télévisée Amazing Stories, qu’Apple a annoncée pour la première fois lors de l’événement March March 2019 avec une apparition du producteur exécutif Steven Spielberg. En fait, c’était la première émission TV + Apple présentée dans la présentation. Le spectacle lance cinq histoires, une par épisode, le 6 mars. Apple aurait commandé une saison de 10 épisodes; on ne sait pas quand les cinq épisodes restants commandés par Apple seront diffusés ou s’ils ont déjà été tournés.

Le 6 mars également, le film original d’Apple The Banker sort dans des salles de cinéma sélectionnées avant d’arriver sur Apple TV + le 20 mars. Le film met en vedette Anthony Mackie et Samuel L. Jackson dans une dramatisation d’une histoire vraie des années 1960. Le film très attendu devait initialement sortir en salles en décembre, mais des accusations d’abus sexuels ont poussé Apple à retarder la sortie.

Vous pouvez également vous attendre à ce qu’Apple publie plusieurs bandes-annonces TV + en mars, pour créer un battage médiatique pour les cinq nouveaux titres lancés en avril. Apple projettera Home, Central Park et The Beastie Boys Story au 2020 SXSW Film Festival qui se déroule du 13 mars au 22 mars.

Mars est aussi le moment des invitations à la WWDC

Au cours des trois dernières années, Apple a envoyé des invitations à la WWDC en février ou mars. L’année dernière, la WWDC 2019 a été officialisée le 14 mars et l’année précédente, c’était le 13. En 2017, Apple a annoncé à la mi-février qu’il avait changé de lieu de Moscone West à San Francisco pour le centre de convention McEnery à San Jose.

Nous nous attendons donc généralement à ce qu’Apple annonce la WWDC 2020 et ouvre l’enregistrement des billets au milieu de ce mois. Cependant, le coronavirus a tout mis en doute, y compris si Apple accueillera une conférence des développeurs cette année. Les conférences de gauche et de droite ont été annulées ou reportées en raison de craintes pour la sécurité découlant de l’épidémie de COVID-19, et il n’est pas certain qu’il y aura une WWDC du tout cette année.

S’il n’est pas annulé de manière définitive, Apple peut simplement vouloir attendre plus longtemps que la normale avant d’annoncer les détails de l’événement final, afin d’obtenir une meilleure évaluation de la situation mondiale. Avant 2017, il n’était pas rare que la WWDC soit annoncée en avril, Apple a donc un peu de temps pour jouer ici. La WWDC est probablement l’un des plus grands points d’interrogation de l’année d’Apple en ce moment. Nous devrons simplement garder les yeux ouverts sur celui-ci.

Y aura-t-il un événement Apple en mars?

Le coronavirus réduit également les chances d’un événement médiatique au printemps d’Apple. Avec autant d’entreprises et de pays restreignant les voyages non essentiels, Apple peut décider que cela ne vaut pas la peine d’organiser un événement de presse splashy pour le moment. Il pourrait inviter une presse exclusivement américaine, mais cela pourrait être considéré comme exclusif et va à l’encontre de l’image de marque d’Apple de la diversité et de l’inclusion.

De plus, bien qu’il y ait beaucoup de mises à jour de produits sur la table, tout est individuellement suffisamment petit pour qu’Apple puisse faire l’annonce dans un communiqué de presse. Il n’y a rien qui justifie le temps de scène en soi, à part peut-être le système de caméra iPad Pro 3D. L’iPhone SE 2 peut être un produit important pour l’entreprise financièrement, mais comme il ressemblera à un iPhone 8 avec un processeur mis à niveau, Apple serait très bien le dévoilant dans un communiqué de presse avec des points de presse.

Même sans problème de santé publique, les événements de mars ne sont pas garantis: Apple a organisé quatre événements en mars au cours des six dernières années. Si le rapport de l’iPhone Ticker était exact et qu’un événement du 31 mars est sur les cartes, attendez-vous à des invitations à sortir dans la semaine du 16 mars, environ deux semaines à l’avance.

Plus au-delà de mars…

Parmi les autres nouveautés à venir, mentionnons le concurrent Apple des étiquettes Tile, les Mac ARM, les écouteurs supra-auriculaires de marque Apple et les lunettes de réalité augmentée Apple. Alors que la plupart de ces produits se concrétiseront au cours des 12 prochains mois, il est peu probable – mais pas impossible – qu’ils fassent partie d’une annonce de mars. Le matériel ARM Mac pourrait ne pas arriver avant 2021, mais beaucoup s’attendent à ce qu’Apple annonce à l’avance la transition du processeur afin que les développeurs puissent commencer à recompiler leurs applications Mac pour ARM.

Les dernières rumeurs suggèrent que les Apple AirTags sont actuellement prévus pour un lancement à l’automne. Ming-Chi Kuo a déclaré que les écouteurs supra-auriculaires et même les lunettes AR circulaient «au premier semestre de l’année». Cependant, il semble que ces articles soient un peu plus éloignés que mars, ce qui signifie qu’ils devraient très probablement apparaître dans le cadre des annonces Apple pour l’été / WWDC.

Quelle mise à jour du produit Apple attendez-vous le plus avec impatience? Faites le nous savoir dans les commentaires.

