Tout ce que le CES 2020 nous a appris sur l’avenir passionnant des voitures autonomes

Les voitures entièrement autonomes ne sont pas encore prêtes à parcourir les rues sans surveillance, mais au CES 2020, les constructeurs automobiles du monde entier se sont réunis pour montrer à quel point ils sont sur le point de tenir des années de promesses.

Voici notre guide complet sur l’état actuel de la technologie de conduite autonome, directement depuis le salon …

La sécurité d’abord

L’une des plus grandes surprises du CES 2020 a été le Sony Vision-S – un concept-car construit avec un peu d’aide de la part de Bosch, Blackberry, Nvidia et Qualcomm, et équipé de 33 capteurs pour non seulement repérer les dangers, mais aussi détecter le conducteur fatigue. Si vous vous apercevez, la voiture pourrait émettre un avertissement, corriger votre cap ou même devenir autonome pour vous garder en sécurité.

Il est similaire à un système que Volvo a démontré l’année dernière, qui utilise une petite caméra montée sur le rétroviseur de la voiture pour détecter les signes de fatigue ou d’intoxication. Si vous ne vous concentrez pas au volant, la voiture peut vous donner un avertissement vocal, vous mettre en contact avec l’assistance Volvo sur appel ou même vous arrêter dans un endroit sûr.

Pendant ce temps, Yandex (une entreprise qui est essentiellement le russe Google) est venu au CES avec une Toyota Prius automatisée qui a fouetté les visiteurs autour d’un parking sans chauffeur de secours gardant les mains sur le volant.

Selon Wired, la société est arrivée à Las Vegas deux semaines plus tôt pour tracer les rues et annoter les obstacles à la main, et avait un conducteur de sécurité à portée de main avec un bouton de frein d’urgence au cas où, mais c’était toujours un signe de confiance impressionnant.

N’es-tu pas amusé?

BMW a utilisé CES 2020 pour démontrer comment une autonomie complète peut faire du voyage une expérience plus paresseuse et luxueuse. Plutôt qu’une voiture entière, il a apporté une maquette d’une cabine qu’il appelle BMW i Interaction Ease.

Les visiteurs ont été encouragés à s’allonger dans les chaises Zero G, qui peuvent s’incliner jusqu’à 60 degrés tout en vous gardant en sécurité en cas d’accident. La reconnaissance du regard permet à l’assistant virtuel embarqué de répondre de manière appropriée selon l’endroit où vous regardez (dans un restaurant à l’extérieur, à la fenêtre ou sur le toit ouvrant par exemple) sans que vous leviez le petit doigt.

C’est une belle expérience, mais nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler les émissions de technologie d’antan qui nous promettaient que d’ici 2020, nous vivrions tous une vie de loisir, avec des machines gérant le travail quotidien pendant que nous cherchions des moyens agréables de remplir hors heures libres. Nous sommes plus enclins à nous attendre à des voitures autonomes équipées de bureaux et de machines à expresso, servant de bureaux mobiles pour éviter de perdre une seconde de temps potentiellement productif.

Cela ne signifie pas pour autant que nous n’apprécierons pas la bonne musique, et l’audio à 360 degrés du concept Sony Vision-S semble être un excellent choix pour une voiture dans laquelle tout le monde est un passager.

Trouver le bon chemin

La navigation a longtemps été l’un des plus grands défis pour les voitures autonomes, les entreprises développant leurs propres systèmes de cartographie et se dupliquant souvent les uns les autres, sans cohérence entre les plates-formes.

Maintenant, cependant, nous commençons à voir l’introduction de systèmes de logiciels en tant que service, que tout constructeur automobile peut intégrer dans ses produits sans développer son propre outil.

Au CES 2020, HERE Technologies a annoncé que HERE Navigation on Demand est désormais disponible pour les fabricants à intégrer dans les systèmes d’infodivertissement. Les fabricants pourront surveiller le logiciel après son installation et envoyer des mises à jour par liaison radio.

La navigation à la demande propose également Alexa préinstallé, nous devrions donc voir des commandes alimentées par Amazon arriver dans beaucoup plus de voitures dans un avenir proche

HERE Navigation indique que sa technologie est déjà intégrée dans plus de 100 millions de véhicules dans le monde, mais le lancement du logiciel de navigation à la demande en tant que service (SaaS) signifie qu’il existe maintenant une solution de cartographie à guichet unique disponible qui fonctionnera immédiatement.

Cela devrait réduire les coûts et la complexité de la construction de voitures autonomes et, en fin de compte, donner aux clients plus de choix lors de l’achat de leur prochain véhicule.

Matériel sous le capot

Qualcomm (la société qui a probablement fabriqué le processeur de votre téléphone) se lance sur le marché de l’auto-conduite avec une nouvelle plate-forme matérielle appelée Snapdragon Ride. Il est conçu pour alimenter tous les niveaux de conduite autonome, des outils de sécurité active tels que le freinage autonome et la reconnaissance des panneaux routiers, jusqu’aux taxis entièrement autonomes.

La plate-forme comprend les systèmes sur puces Snapdragon Ride Safety (SoC), Snapdragon Ride Safety Accelerator et Snapdragon Ride Autonomous Stack, et pourrait entraîner une baisse spectaculaire du prix des véhicules autonomes.

Avoir une plate-forme disponible sur le marché devrait aider à réduire les coûts de développement, mais il y a aussi d’autres économies à réaliser. Par exemple, l’impressionnante efficacité thermique du Snapdragon Ride permet des conceptions qui peuvent utiliser le refroidissement par air passif, qui est à la fois plus simple et moins cher que le refroidissement par eau – nous espérons que cela se traduira par une économie qui sera transmise aux clients.

Conduite dans le monde réel (en quelque sorte)

Un autre défi majeur pour les voitures autonomes est le test; il est important de les tester dans des environnements imprévisibles, mais de manière sûre et contrôlée.

Pour aider à résoudre ce problème, Toyota a annoncé un plan pour construire une «ville du futur» entière au pied du mont Fuji dans son pays d’origine, le Japon. Woven City sera située sur le site d’une ancienne usine Toyota et sera un “ laboratoire vivant ”, où les chercheurs pourront tester la robotique, les voitures autonomes, l’IA et d’autres technologies dans un environnement contrôlé et voir comment ils interagissent avec humains.

Ce ne sera pas la première ville construite à cet effet – Google prévoit de construire une «ville dans une ville» de haute technologie sur une parcelle de 12 acres du front de mer de Toronto. Si tout se déroule comme prévu, Google Sidewalk Toronto proposera une connexion Wi-Fi publique, des rues conçues pour minimiser l’utilisation de la voiture et des systèmes pour collecter des «données urbaines» telles que les chiffres de la circulation.

Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de l’idée que Google recueille autant d’informations sur le public, et la société a déjà dû faire plusieurs concessions, notamment en prenant du recul et en permettant à Waterside Toronto de prendre la tête de la conception et de la mise en œuvre de l’infrastructure.

Espérons que l’expérience de Toyota dans le développement de son centre de recherche Higashi-Fuji à Shizuoka signifie que ses plans seront accueillis plus chaleureusement et que les robots de construction pourront commencer à assembler les bâtiments tout en bois de Woven City l’année prochaine.

