Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch Series 6

L’Apple Watch Series 5 était une mise à jour majeure, apportant pour la première fois un écran toujours allumé à l’appareil. Cette année, les premières indications indiquent que l’Apple Watch Series 6 continuera d’étendre ses capacités de santé. Continuez à lire tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch 2020.

Conception

L’Apple Watch Series 6 est susceptible de ressembler à l’Apple Watch Series 5. Les rapports indiquent qu’il n’y a pas de changements majeurs en magasin pour le design industriel de l’Apple Watch Series 6, et qu’il suivra le même facteur de forme général que le Série 4 et série 5.

Cela étant dit, il n’est pas exclu qu’Apple propose de nouvelles finitions, couleurs et options de boîtier pour l’Apple Watch Series 6. Avec la sortie de l’an dernier de la Series 5, Apple a lancé une toute nouvelle option en titane.

Que nous réserve cette année? Nous ne le savons pas encore, mais les possibilités incluent de nouvelles couleurs pour les matériaux de boîtier existants, de nouveaux matériaux dans leur ensemble, et bien plus encore. Et bien sûr, Apple aura également de nouvelles options de bande et de nouvelles couleurs.

Fonctionnalités de santé de l’Apple Watch Series 6

L’une des principales caractéristiques de la mise à jour Apple Watch de cette année devrait être la détection du niveau d’oxygène dans le sang. Le code trouvé dans iOS 14 par . a indiqué que Apple Watch l’ajoutera cette année.

Comment cela fonctionnerait-il? Des niveaux d’oxygène dans le sang compris entre 95% et 100% sont considérés comme sains; des niveaux d’oxygène dans le sang inférieurs à 80% peuvent entraîner une altération des fonctionnalités du cœur et du cerveau. Le risque d’arrêt respiratoire ou cardiaque est fréquent après une saturation continue en oxygène sanguin. Cette fonctionnalité fonctionnerait de manière similaire aux fonctionnalités de notification de fréquence cardiaque watchOS existantes. Si l’Apple Watch détecte un niveau d’oxygène dans le sang en dessous d’un certain seuil, il déclenchera une notification pour l’utilisateur.

S’appuyant sur la détection du niveau d’oxygène dans le sang, Apple développe également des capacités d’électrocardiogramme (ECG) améliorées pour l’Apple Watch Series 6. L’Apple Watch Series 4 et 5 entraîne actuellement des lectures ECG non concluantes avec des fréquences cardiaques comprises entre 100 et 120 battements par minute. Une future mise à jour, logicielle ou matérielle, supprimera cette limitation avec une version mise à niveau de l’application ECG.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si ces nouvelles fonctionnalités de santé seront limitées à l’Apple Watch Series 6 ou si watchOS 7 pourrait également les amener à l’Apple Watch Series 4/5. L’histoire suggère qu’Apple voudra utiliser ces fonctionnalités pour pousser les mises à niveau vers la série 6, mais nous devrons attendre et découvrir avec certitude.

Suivi du sommeil

Le suivi du sommeil est au sommet de nombreuses listes de souhaits d’Apple Watch depuis des années, et il semble que 2020 sera enfin l’année qui apportera la fonctionnalité aux utilisateurs. . a rapporté de nombreux détails sur ce à quoi s’attendre:

Pendant son sommeil, l’Apple Watch surveillera la qualité du sommeil de l’utilisateur à l’aide de ses multiples capteurs et entrées, y compris les mouvements, la fréquence cardiaque et les bruits de la personne. Des données sur la qualité du sommeil de l’utilisateur seront disponibles dans l’application Santé et dans une nouvelle application Veille pour l’Apple Watch.

La plus grande question est de savoir comment Apple s’attaquera au problème de l’autonomie de la batterie pour le suivi du sommeil de l’Apple Watch. Selon des sources ., Apple a développé une fonctionnalité qui rappellera aux utilisateurs de recharger leur montre au préalable afin qu’ils puissent passer la nuit.

Bloomberg a indiqué que le suivi du sommeil sera lié à un nouveau matériel plutôt qu’à un nouveau logiciel. Cela signifie que les utilisateurs existants d’Apple Watch devront probablement passer à l’Apple Watch Series 6 afin de tirer parti des capacités natives de suivi du sommeil.

Plus de fonctionnalités watchOS 7

Bien que celles-ci ne soient probablement pas exclusives à l’Apple Watch Series 6, . a rapporté plusieurs autres détails sur ce à quoi s’attendre de watchOS 7 cette année.

Cela inclut un nouveau cadran de montre Infograph Pro qui comportera un tachymètre. Un tachymètre est une échelle de montre analogique située autour du cadran qui est utilisée pour mesurer la vitesse et la distance en fonction du temps de trajet. Il y aura également de nouveaux visages Apple Watch «internationaux» avec des drapeaux de pays.

WatchOS 7 aura également de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les parents et les enfants. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité appelée SchoolTime permettra aux parents de gérer les applications et les complications qui peuvent être utilisées pendant certaines heures, comme les heures de classe.

Libération

Actuellement, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 6 soit annoncée en septembre avec la gamme d’iPhones 2020 d’Apple. Cela étant dit, compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les délais de lancement des produits sont en constante évolution.

Divers rapports ont suggéré que l’iPhone 12 pourrait être retardé en raison de COVID-19 et de l’incertitude économique correspondante. Reste à savoir si l’Apple Watch Series 6 pourrait également être affectée par ces retards.

Récapitulation de l’Apple Watch Series 6

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch Series 6. Comme toujours, il est probable que nous continuerons à en savoir plus sur l’appareil dans la perspective de sa sortie prévue en septembre.

Que contient votre liste de souhaits Apple Watch Series 6? Qu’attendez-vous le plus avec impatience? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

