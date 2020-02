Tout ce que nous savons sur Bruce Wayne de Robert Pattinson

Depuis qu’il a été annoncé qu’il jouerait Bruce Wayne dans Le Batman, des spéculations sur le tour de Robert Pattinson en tant que Batman a été partout – et voici tout ce que l’on sait de sa version jusqu’à présent. Les superproductions modernes gardent leurs secrets proches, cependant, et les informations sur le Batman de Pattinson ont été lentes. Les entrevues avec Pattinson et le réalisateur Matt Reeves ont donné un indice constant, ce qui signifie que les fans dévoués ont maintenant une idée de ce à quoi s’attendre.

Ben Affleck était initialement prévu pour diriger et jouer dans le film, mais il semble que Justice League 2017 sera sa dernière sortie en tant que Bruce Wayne. Après la sortie d’Affleck, Reeves, connu pour son travail sur Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes, s’est envolé pour s’attaquer à un nouveau script sur un Bruce Wayne plus jeune. Le casting a été limité à Pattinson et à l’ancien de X-Men Nicholas Hoult avant que l’aversion pour la franchise Pattinson ne soit choisie pour enfiler le capot.

Avec des succès dans des films aussi variés que Wonder Woman et Joker, DC Films pourrait emmener Batman dans plusieurs directions. Le script de Reeve a attiré Pattinson en territoire de superproduction, de sorte que le film pourrait potentiellement présenter un Batman plus complexe que par le passé. Il y a beaucoup à dire à quel genre de public Bruce Wayne devrait s’attendre et ce que cela implique sur le film lui-même.

L’âge de Bruce Wayne

Dans Batman Begins, Bruce Wayne de Christian Bale célèbre son 30e anniversaire au milieu de son premier cas en tant que plus grand détective du monde. Le Batman prend une page du livre de jeu de Christopher Nolan, car il présentera également Bruce au début de la trentaine. Bruce Bale était inexpérimenté à l’époque, ses débuts en tant que Batman ont connu un début difficile. Pattinson, qui a 33 ans, aura passé un peu plus de temps sur le terrain au moment où il affrontera Catwoman de Zoe Kravitz et Penguin de Colin Farrell. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est complètement raffiné. Reeves espère dépeindre l’intelligence de Bruce comme un détective sur sa force physique en tant que combattant du crime, ce qui signifie que son style de combat sera toujours rude sur les bords.

Bien qu’il soit plus jeune que la version grisonnante d’Affleck du personnage, ce ne sera pas une autre histoire d’origine. Toutes les indications indiquent que Batman de Pattinson est sur la scène pendant deux ans avant les événements du film. Cela signifie qu’il sera plus habitué à la cape que Bale dans Batman Begins, mais il ne sera pas aussi sûr de lui ou bien connu à Gotham que le portrait de Michael Keaton dans Batman en 1989. C’est un endroit idéal pour le personnage qui n’a jamais été étudié dans les films auparavant.

Ce que cela signifie pour Bruce Wayne en dehors du Batsuit n’est pas plus clair, mais il est peu probable que Reeves ou Pattinson soient intéressés par le côté playboy du personnage. C’est pour le mieux. Dans la trilogie Dark Knight de Nolan, la promiscuité de Wayne fait partie de sa façade auto-obsédée, mais même cela peut sembler dépassé dans les films de super-héros modernes. Plus probable: un Bruce Wayne isolé et une romance inspirée de la bande dessinée avec Catwoman pourraient être dans les cartes.

L’expérience de Bruce Wayne en tant que combattant du crime

Ses deux premières années d’expérience en tant que détective et justicier entraîneront probablement beaucoup de démolition avec les gangs de rue de Gotham pour Bruce Wayne. Bruce Wayne de Ben Affleck avait une histoire de combats de super-vilains et a perdu quelques-uns de ses coéquipiers en cours de route – y compris un Robin qui a été tué, bien que les théories suggèrent qu’il est devenu le Joker de Jared Leto. Définir The Batman si tôt dans le mandat de Bruce était évidemment délibéré de la part de Reeves, et cela signifie que les fans devraient s’attendre à voir le premier conflit de Bruce avec des membres de ce qui deviendra sa galerie de voyous: le Riddler (Paul Dano), Penguin et Catwoman. Si Penguin est un gangster avec une histoire d’armes, comme il le fait dans de nombreuses bandes dessinées, son expérience dans le crime l’emportera particulièrement sur celle de Pattinson.

Pour se préparer à son rôle, Pattinson a suivi une formation en jiu-jitsu brésilien, et il l’a fait sous la tutelle d’instructeurs qui ont travaillé sur les films de John Wick. Cela suggère un combattant plus sordide qui n’a pas peur du corps à corps. Typiquement, Batman utilise des gadgets et une théâtralité contre ses ennemis et leurs copains. Au moment où les événements de The Batman se produisent, l’entraînement aux arts martiaux de Bruce devrait déjà être terminé, et un style impliquant le jiu-jitsu brésilien indique qu’il ne se cachera pas dans l’ombre. Dans la trilogie Dark Knight, Nolan s’est appuyé sur un montage saccadé et un faible éclairage pour donner aux adversaires de Batman un sentiment de peur et de désorientation. Reeves semble s’éloigner de cela, offrant un plan d’attaque visuellement plus propre et plus brutal physiquement.

La nouvelle combinaison de Bruce Wayne

Lorsqu’un teaser rapide a dévoilé le nouveau costume Batman de Robert Pattinson, il a provoqué une tempête de feu en ligne. Le faible éclairage obscurcissait beaucoup de détails, mais cela n’empêchait pas les fans de parcourir chaque image. Quelques-unes de leurs découvertes pourraient tirer le rideau sur la façon dont Pattinson abordera Batman et Bruce Wayne. Le costume lui-même est composé de plusieurs pièces d’armure distinctes qui permettent un mouvement habile. Le style de combat de Batman a longtemps été défini par l’immobilité de son costume. Dans The Dark Knight, Bruce Wayne de Bale était content de lui tourner le cou. Ces mouvements typiquement raides ne s’appliqueront pas à Pattinson, cependant: la combinaison est parfaitement conçue pour accueillir le jiu-jitsu.

Le symbole de la chauve-souris sur le torse de la nouvelle combinaison a également beaucoup été fait. Il semble être fait de pièces d’armes à feu, et de nombreux fans pensent que l’arme en question est une grande partie de la tradition de Batman: l’arme qui a tué les parents de Bruce. Si tel est le cas, le film peut se contenter de se concentrer sur le traumatisme de Bruce sans montrer la mort de ses parents pour la énième fois. Tout aussi intéressante, quoique moins concrète, est la suggestion que le capot de Batman s’incline vers l’extérieur à son apogée, ce qui signifie qu’il pourrait ressembler au costume à longues oreilles que le héros portait dans les premières bandes dessinées de Batman. Si cela est vrai, cela correspond bien à la vision de Reeves pour un style de film noir et un accent sur Bruce en tant que détective.

The Batman Voice

Craquez celui-ci jusqu’à un potentiel trompeur. Robert Pattinson n’est jamais au-dessus de donner des réponses de plaisanterie dans les interviews, et ses suggestions sur une “voix de Batman” inhabituelle pourraient être rien de plus que cela. Dans une interview vidéo avec Access Hollywood, Pattinson a déclaré qu’il s’inspirerait de l’accent de Willem Dafoe, le costar du phare, dans l’horreur cérébrale. L’accent lui-même est fermement ancré dans un temps et un lieu spécifiques, et il se situe quelque part entre le brogue britannique et le pirate. Copiée littéralement, une telle voix n’aurait pas sa place dans un film de Reeves; mais si l’acteur adopte la cadence de Dafoe ou le ténor grincheux, cela pourrait bien servir à Batman.

Les voix de Batman dans le passé ont été très variées, bien que Kevin Conroy, qui a exprimé le personnage de Batman: The Animated Series, soit largement crédité de l’idée que Bruce Wayne devrait utiliser une voix différente lors du port du masque. Christian Bale est allé à l’extrême dans les films de Dark Knight, donnant à Batman un grognement de death metal qui ne cadrait pas toujours avec les films autour de lui. Peut-être que les mots de Pattinson ont un certain noyau de vérité alors qu’il prépare sa propre interprétation.

Il ne fera pas face au Joker (encore)

Au moment de sa première en 2021, The Batman aura une certaine distance du plus récent mastodonte de DC. Pourtant, l’ombre de Joker sera grande. C’était aussi une interprétation sérieuse d’un personnage de Batman qui plaçait son poids sur les épaules d’une performance centrale. Le Batman aura une distribution plus grande et plus colorée, mais tous les yeux sont tournés vers Pattinson en ce moment. Le fait que Joker ait rapporté une tonne de recettes au box-office et obtenu 11 nominations aux Oscars (Joker a remporté deux Oscars) signifie que l’équipe derrière The Batman devra faire face à de nombreuses comparaisons.

La connexion entre les films ne sera cependant pas d’une apparence Joker. Reeves a confirmé que Arthur Fleck de Joaquin Phoenix n’apparaîtra pas dans The Batman, et il serait risqué de refondre le personnage pour la troisième fois dans une durée de vie aussi courte. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne se rencontreront jamais. Le réalisateur de Joker, Todd Phillips, a mentionné avoir des idées pour une suite, et selon le moment où The Batman aura lieu, il est possible que Pattinson joue une version adulte de l’enfant Bruce dans ce film. Faire interagir les personnages peut ne pas correspondre aux visions de Reeves ou Phillips, mais ils seront sûrement confrontés à la pression d’un studio qui voit le potentiel commercial.

Récemment, cependant, le DCEU a montré sa volonté d’autoriser les réalisateurs à réaliser les films qu’ils souhaitent réaliser. Si cela se vérifie, les suites de Joker et de Batman n’auront aucun chevauchement. Reeves reconnaît que The Batman aura des connexions avec le plus grand DCEU, mais si celles-ci sont négligeables – et compte tenu du fait que Joker se déroule dans son propre univers – Pattinson et Phoenix ne seront pas à l’écran ensemble de si tôt.

Cela laisse Batman sans son ennemi juré, mais cela permet également à Bruce Wayne de Pattinson de parcourir de nouveaux territoires. Le Batman devrait engendrer une trilogie, ce qui signifie que Reeves pourrait déjà avoir un plan pour savoir où ira son Bruce. C’est excitant de penser aux apparitions des coupures profondes de la galerie Batman Rogues, mais sans le clown fou, une autre opportunité s’ouvre pour Pattinson. Christian Bale a joué Bruce Wayne en tant que psychopathe avec Batman agissant comme le débouché de sa rage. Il n’a jamais eu la chance d’explorer cela pleinement, car Heath Ledger a volé The Dark Knight. Pattinson pourrait être prêt à prendre ce manteau sans que la folie du prince clown ne domine la sienne.

Le casting de Robert Pattinson était la bonne décision

Batman casting news divisait les fans avant Internet. Michael Keaton, Christian Bale et Ben Affleck ont ​​tous été confrontés à des réactions violentes après avoir remporté leurs rôles, tout comme Jim Carrey pour avoir joué le Riddler dans Batman Forever et, croyez-le ou non, Heath Ledger lorsqu’il a été choisi Joker du Dark Knight. Robert Pattinson n’a pas fait exception, mais l’acteur a travaillé dur pour s’éloigner de son image de cœur battant Twilight. Les choix de Pattinson ont été inattendus au cours des dernières années, et ses performances dans des films indépendants du Phare à High Life ont été célébrées de manière critique.

Robert Pattinson peut agir. Matt Reeves connaît son chemin autour d’un scénario et ses films ont trouvé le mélange parfait d’action et d’intelligence. Compte tenu de cette équipe créative et des indices qui se dégagent jusqu’à présent, Le Batman devrait être une entrée unique et passionnante dans le DCEU (si elle finit vraiment par faire partie de la franchise, quelles que soient ses refonte) – une qui pourrait résister aux hauteurs de ses prédécesseurs tels que The Dark Knight.

