Tout ce que nous savons sur la gamme iPhone 12 jusqu’à présent

Cette année s’annonce très chargée pour l’iPhone. Selon les rumeurs, Apple préparerait un nouvel iPhone à bas prix qui pourrait sortir dès mars, ainsi que quatre variantes différentes de l’iPhone 12 qui devraient sortir en septembre. Poursuivez votre lecture en rassemblant toutes les spécifications, fonctionnalités et détails de conception que nous connaissons jusqu’à présent sur l’iPhone 12.

Conception de l’iPhone 12

Si vous aspirez aux jours de l’iPhone 4, 2020 pourrait être l’année pour vous. Nous nous attendons à ce que l’iPhone 12 marque le retour à la conception en dalle, avec des rapports suggérant que l’appareil ressemblera fortement à l’iPhone 4. L’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que cela viendrait dans le cadre d’une refonte significative du châssis de l’iPhone. 12.

Kuo estime que l’iPhone 12 comportera toujours des bords de verre incurvés autour de l’écran, comme l’iPhone 11. L’analyste a fait référence au verre 2 / 2,5D dans ses différents rapports sur la gamme d’iPhone 2020. Actuellement, l’iPhone 11 Pro présente un design mixte entre la vitre de l’écran et les bords en acier inoxydable. Cela diffère de l’iPhone 4, qui était complètement carré sur les côtés.

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement a également suggéré que la gamme d’iPhone 12 serait plus mince que l’iPhone 11, le plus grand modèle d’iPhone 12 ayant une épaisseur de 7,4 mm. C’est environ 10% plus fin que l’iPhone 11 Pro Max 8,1 mm. Reste à savoir si le reste de la gamme iPhone 12 sera plus mince.

Le retour d’Apple à un thème de design industriel plus boxeur avec l’iPhone 4 est logique lorsque vous envisagez la conception de l’iPad Pro. En 2018, Apple a repensé l’iPad Pro avec un boîtier à flancs plats. Cette refonte a été très bien accueillie par les utilisateurs, il n’est donc pas surprenant de la voir inspirer l’iPhone 12.

Voici à quoi l’iPhone 12 pourrait ressembler sous une forme factice:

Comme vous pouvez le voir, dans ces unités factices, la face avant de l’iPhone 12 devrait être presque identique à l’iPhone 11. Certaines preuves suggèrent une réduction mineure potentielle de la taille de l’encoche, mais il reste à savoir si cela se produit ou non. vu. Les quatre modèles d’iPhone 12 comporteront Face ID, et le système de caméra TrueDepth qui alimente Face ID sera logé dans l’encoche.

Bien que nous ayons une idée générale de ce à quoi ressemblera l’iPhone 12, des rumeurs supplémentaires éclaireront probablement plus de détails à l’approche de la sortie de septembre.

Afficher

Pour la toute première fois, l’intégralité de la gamme phare d’Apple pour iPhone arborera la technologie d’affichage OLED cette année. Les quatre modèles d’iPhone 12 devraient comporter des écrans OLED, y compris le successeur de l’iPhone 11 équipé d’un écran LCD.

Qu’en est-il du dimensionnement de l’affichage? Les rapports suggèrent qu’Apple modifiera légèrement la gamme cette année par rapport à l’iPhone 11. Voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Un modèle iPhone 12 avec écran OLED de 5,4 pouces

Deux modèles d’iPhone 12 avec écrans OLED de 6,1 pouces

Un modèle iPhone 12 avec écran OLED de 6,7 pouces

Cela signifie que la collection iPhone 12 comprendra le plus petit iPhone jamais doté de l’affichage bord à bord présenté avec l’iPhone 12, ainsi que le plus grand iPhone de tous les temps. Les rapports indiquent que le modèle iPhone 12 de 5,4 pouces aura une hauteur qui est “à mi-chemin entre l’iPhone SE et l’iPhone 8”, tandis que la version 6,1 pouces sera à mi-chemin entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. L’iPhone 12 de 6,7 pouces sera «légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max».

Autre que OLED, les iPhones de cette année sont également censés comporter des affichages «ProMotion» à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Les iPhones à ce jour ont inclus des écrans à 60 Hz, mais Apple a introduit des taux de rafraîchissement de 120 Hz dans la gamme iPad en 2017. Le double du taux de rafraîchissement améliore considérablement la réactivité de l’expérience utilisateur, les gestes se traduisant plus rapidement en mouvements à l’écran.

Dans l’ensemble, cela peut sembler déroutant, mais l’essentiel est: un iPhone 12 plus petit, deux modèles d’iPhone 12 de la même taille que l’iPhone 11 et un plus grand.

Appareil photo iPhone 12

Outre la taille de l’écran, le plus grand différenciateur entre les modèles d’iPhone 12 sera la technologie de l’appareil photo. Essentiellement, Apple prévoit deux iPhones avec des systèmes de caméras à double objectif et deux iPhones avec des systèmes de caméras à triple objectif.

L’iPhone 12 de 5,4 pouces comprendra deux caméras à l’arrière. Il s’agira probablement d’objectifs ultra-larges et grand-angle. La même configuration est attendue sur l’iPhone 12 6,1 pouces bas de gamme.

Les choses deviennent un peu plus intéressantes avec les deux modèles haut de gamme de l’iPhone 12. Ici, nous nous attendons à un système de caméra à triple objectif qui est probablement similaire à l’iPhone 11 Pro: large, ultra-large et téléobjectif. Mais ces deux modèles d’iPhone devraient également comporter un nouveau capteur 3D de temps de vol.

Qu’est-ce que ça veut dire? Un capteur de temps de vol (ToF) est similaire au système de caméra infrarouge TrueDepth utilisé sur la face avant des iPhones pour Face ID. L’ajout d’un système de détection 3D ToF à la caméra arrière permettrait des captures de photos 3D de plus haute fidélité, ouvrant potentiellement de nouvelles opportunités de réalité augmentée. Le capteur ToF serait également plus puissant et fonctionnerait sur de plus longues distances que le système TrueDepth grâce à sa technologie laser.

En plus des fonctionnalités de réalité augmentée, ce capteur ToF pourrait également améliorer les choses qui dépendent des données de profondeur, telles que le mode Portrait.

En termes de logiciel, les modèles d’iPhone 12 devraient présenter tout ce qui est actuellement disponible sur l’iPhone 11, y compris Deep Fusion et le mode Nuit. Il est également possible qu’Apple ait plus de fonctionnalités de traitement d’image logicielles prévues pour cette année, en particulier pour profiter de la nouvelle technologie ToF.

Et la caméra frontale? Nous ne savons pas encore grand-chose, mais il y a certainement matière à amélioration par rapport à l’iPhone 11. Nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons davantage sur la caméra frontale de l’iPhone 12.

Puissance

La gamme iPhone 12 devrait comporter la prochaine itération des processeurs Apple de la série A, vraisemblablement appelés A14.

Selon un récent rapport sur la chaîne d’approvisionnement, le partenaire d’Apple, TSMC, est sur le point de démarrer la production du processeur A14 en utilisant un nouveau processus de 5 nanomètres au deuxième trimestre. L’A13 a été produit avec un processeur de 7 nm, de sorte que l’A14 devrait être plus économe en énergie et plus rapide, grâce au processus de 5 nm.

À quel type de performance devez-vous vous attendre? Les premières estimations suggèrent que, combiné à la rumeur de 6 Go de RAM, l’A14 pourrait rendre l’iPhone 12 aussi puissant que le MacBook Pro 15 pouces. Les performances du jeu pourraient être augmentées de plus de 50% grâce à un accent particulier sur les performances multi-cœurs.

Ces améliorations sont principalement dues au processus de fabrication de 5 nm. Vous pouvez lire plus de détails sur les performances attendues de l’A14 ici.

En dehors du nouveau processeur A14, l’iPhone 12 pourrait également offrir des performances Face ID améliorées. Les analystes de Barclays disent que la gamme iPhone 12 comprendra un système d’identification de visage «actualisé». Ce que les analystes entendent exactement par «actualisé» n’est pas clair, mais cela pourrait impliquer qu’Apple mettra à niveau le système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID avec des performances améliorées et d’autres améliorations.

L’iPhone 11 présentait également des performances améliorées de Face ID, mais cela était principalement dû à des changements dans iOS 13 plutôt qu’à des mises à niveau matérielles. Cette année, il semble que nous puissions être en attente d’améliorations matérielles réelles pour améliorer la reconnaissance Face ID.

Connectivité

Peut-être le plus notable de tous, les quatre modèles d’iPhone 12 introduits cette année devraient disposer d’une connectivité 5G. Malgré certains rapports initiaux contraires, les quatre devraient inclure la prise en charge des deux versions de la 5G: la sous-6 GHz 5G et la mmWave 5G.

Différents opérateurs à travers le monde déploient des réseaux sous-6 GHz et mmWave dans différents déploiements et selon des délais différents. mmWave est la technologie avec des vitesses de type gigabit plus impressionnantes, mais sa portée est beaucoup plus petite. En comparaison, les déploiements 5G inférieurs à 6 GHz aux États-Unis atteignent généralement des vitesses comprises entre 100 et 150 Mbps.

Les quatre modèles seraient censés prendre en charge les deux variantes de la 5G, qui seront utiles non seulement aux utilisateurs aux États-Unis mais aussi dans le monde entier, où les déploiements de la 5G sont différents.

Alors qu’Apple est en train de développer ses propres modems internes pour iPhone, l’iPhone 12 est susceptible de proposer des modems de Qualcomm.

Ce qui est important à garder à l’esprit, cependant, c’est qu’Apple prenant en charge la 5G n’est que la moitié de l’histoire: elle doit également être disponible auprès des opérateurs. Bien que le lancement précoce de mmWave 5G soit en cours, la gamme extrêmement limitée signifie que des déploiements plus larges au-delà des grandes villes et des emplacements à haute densité sont plus éloignés. Si les opérateurs ratent le déploiement de la 5G, il ne sera pas aussi remarquable que l’iPhone 12 soit compatible.

iPhone 12: dénomination, prix et version

Graphique de prédiction de Ming-Chi Kuo pour les iPhones 2020

Toutes les preuves actuelles indiquent que l’iPhone de cette année est appelé l’iPhone 12. Cela est logique compte tenu de la refonte attendue, ce qui rend peu probable qu’Apple fasse de 2020 une année «S» pour les mises à niveau de l’iPhone. Cependant, la façon dont Apple prévoit de marquer chacun des quatre modèles d’iPhone est inconnue.

Tout comme la dénomination, la tarification des modèles d’iPhone inédits est incroyablement difficile à prévoir. Apple a établi un précédent en 2019 en abaissant le prix d’entrée de gamme de l’iPhone 11 à 699 $, mais il reste à voir si cela continue ou non.

Et enfin et surtout, les analystes disent qu’Apple est actuellement dans les délais pour sortir l’iPhone 12 en septembre. Étant donné que nous sommes encore dans huit mois, cependant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de retards. Il est également possible qu’Apple puisse échelonner la sortie des quatre modèles différents.

Que pensez-vous des rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent sur la gamme d’iPhone de cette année? À votre avis, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes de dénomination et de prix? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

