Tout ce que nous savons sur le nouveau parc à thème «Super Nintendo World»

Jusqu’ici, vous entendez les cris de votre «enfant intérieur» quand vous avez découvert qu’il y aura un parc à thème unique exclusivement de »Super Nintendo World’, Et oui… pouvez-vous imaginer? Quand nous étions de petits joueurs et que nous passions des heures et des heures à jouer à Mario Bros, plus d’un an aspirait à être dans le monde du menuisier le plus célèbre du jeu vidéo, mais dans la vraie vie.

Maintenant, ce sera une réalité puisque Universal Studios a annoncé qu’il y aura un parc à thème Mario, et bien sûr, il est en train de devenir l’une des attractions technologiques les plus intéressantes et les plus imprégnées à ce jour, ce qui jusqu’à présent, apparemment, cette médaille l’amène bien accroché le nouveau parc de «Star Wars».

Cette version, Il est conçu avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans le cadre de Universal Studios Japan dans la ville de Osaka, et voilà: Il comprendra de puissants bracelets portables appelés «Power Up Bands» qui sera synchronisé avec une application pour smartphone afin que vous puissiez faire des activités numériques tout en marchant, comme collecter des pièces numériques et rivaliser avec d’autres personnes à l’intérieur du parc.

On sait également que l’application aura une carte –Comme dans le jeu vidéo, évidemment– où vous pouvez trouver des attractions, des jeux et même créer votre profil et débloquer des réalisations. Selon Le bord, il n’y a toujours pas beaucoup de clarté quant à quelle vague avec ces pièces numériques, sera-t-elle échangée contre des prix? Vont-ils télécharger une extension? mais on soupçonne qu’ils pourraient être pour vous de prendre “le beau souvenir des petits et grands menuisiers eseeeee”. C’est plus, il y aura même une promenade à Mario Kart dans le parc … Cela va mettre du poids entre amis!

Selon Coup, Osaka accueillera le premier parc à thème Nintendo Super Nintendo World, puis ils arriveront à Hollywood, en Californie et à Orlando, en Floride, ainsi qu’à Singapour, Bien qu’il n’y ait toujours pas de date pour cela, mais ici, nous vous informerons de tout ce que nous apprenons.