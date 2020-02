Tout ce que nous savons sur les AirTags d’Apple jusqu’à présent

Avec iOS 13 et macOS Catalina, Apple a présenté une toute nouvelle application «Find My» qui facilite la localisation de vos appareils et amis. L’année dernière, . a annoncé en exclusivité qu’Apple développait également un outil de suivi des objets personnels de type tuile qui s’intégrerait également à l’application Find My. Continuez à lire tout ce que nous savons sur les Apple AirTags

Qu’est-ce qu’une tuile?

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Tile est un tracker d’objets Bluetooth tiers populaire. C’est un petit appareil carré que vous apposez sur un élément et à partir de là, vous pouvez facilement le suivre via l’application Tile sur votre iPhone.

Par exemple, vous pouvez attacher un Tile Pro à vos clés et utiliser l’application pour localiser vos clés si vous les égarez. Vous pouvez également afficher des éléments sur une carte, jouer un son via le carreau lui-même, et plus encore. Les outils de suivi des éléments de tuiles sont devenus incroyablement populaires au cours des dernières années, il est donc logique qu’Apple intègre ces fonctionnalités directement dans iOS.

Conception Apple AirTags

En juin de l’année dernière, . a rendu compte des actifs dans iOS 13 qui font référence à un type de produit «Tag1,1». Ce type de package de ressources est utilisé pour coupler des appareils par proximité, de la même manière que les AirPod et HomePod peuvent être couplés à l’appareil d’un utilisateur.

Un autre atout trouvé dans iOS 13 beta 1 nous a également donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les Apple AirTags. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il s’agit d’un appareil circulaire avec un logo Apple au centre. Il s’agit probablement d’une maquette utilisée pour les tests qui a été omise dans le système d’exploitation, mais elle correspond aux descriptions de l’appareil fournies par les personnes impliquées dans son développement.

Les trackers de tuiles sont des carrés, donc si Apple décide d’aller circulaire avec son option, ce serait une façon de se différencier de la concurrence.

Intégration iOS

Le véritable argument de vente des Apple AirTags sera son intégration avec iOS. On pense que vous serez en mesure d’accéder à vos outils de suivi des articles via l’appareil «Find My» sur votre iPhone, iPad ou Mac. Une fois que les outils de suivi des articles sont disponibles, il y aura un nouvel onglet «Articles» dans l’application Find My pour toutes les choses que vous choisissez de suivre.

Le suivi des éléments lui-même sera associé au compte iCloud d’un utilisateur par sa proximité avec un iPhone, un peu comme les AirPods. Les utilisateurs pourront également recevoir des notifications lorsque leur iPhone s’éloignera trop du tag. Par exemple, votre iPhone peut vous alerter si vous vous éloignez trop de vos clés ou de votre portefeuille. Certains emplacements peuvent être ajoutés à une liste d’emplacements ignorés afin que l’élément puisse être laissé à ces emplacements sans que vous receviez de notification.

En outre, vous pourrez mettre le suivi des articles d’Apple en “mode perdu” – ce qui signifie que le tag stockera vos informations de contact, permettant aux autres utilisateurs d’Apple de lire ces informations. Dans de tels cas, vous recevrez une notification lorsque votre article aura été trouvé.

À bien des égards, le suivi des éléments Apple fonctionnera un peu comme les nouvelles fonctionnalités de localisation hors ligne de Find My. Apparemment, Apple essaie de tirer parti du grand nombre d’appareils Apple actifs et de l’utiliser pour créer un réseau externalisé, à partir duquel les outils de suivi des articles autonomes peuvent fonctionner.

Pendant ce temps, . a également découvert un atout dans iOS 13.2 qui indique qu’Apple prévoit d’appeler ses trackers d’articles de type tuile «AirTags». Ce même atout suggère également que les AirTags auront une batterie remplaçable. Les captures d’écran ont également montré comment les AirTags s’intégreront à l’application «Find My» sur iOS.

Image via MacRumors

En fin de compte, cela signifie que vous pourrez attacher l’outil de suivi des éléments physiques d’Apple à n’importe quel appareil – tel que votre portefeuille, vos clés, votre sac à dos, etc. – et suivre cet élément via l’application Find My sur votre appareil iOS et Mac.

Apple AirTags: disponibilité et prix

Les informations sur les prix des AirTags d’Apple restent largement inconnues. Les trackers de tuiles peuvent être achetés pour moins de 30 $. Étant donné que les gens souhaitent probablement en acheter plusieurs, nous nous attendons à ce qu’Apple essaie de rendre ses outils de suivi des articles relativement abordables, mais les détails sont inconnus à ce stade.

En ce qui concerne la disponibilité, une récente note d’investisseur de l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que les fournisseurs d’Apple commenceront la production de masse des AirTags au deuxième ou troisième trimestre de cette année. Cela implique une sortie à l’automne. Il est possible qu’Apple puisse annoncer des AirTags lors de la WWDC en juin, ou enregistrer l’annonce pour septembre aux côtés de l’iPhone 12.

Que pensez-vous des AirTags jusqu’à présent? Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques que vous aimeriez voir le support Apple? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

