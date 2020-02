tout ce que vous devez savoir en dix questions

C’est un fait, la RAM est toujours l’un des composants quels doutes plus il génère et quels mythes plus il a autour de lui Des questions comme “de combien ai-je besoin?” Ou des déclarations comme “plus de RAM c’est toujours mieux” sont une constante dans le monde technologique, malgré toutes les informations que nous pouvons trouver aujourd’hui.

Dans MuyComputer, nous avons publié plusieurs articles dédiés à la RAM. Il y a un peu plus d’un an, nous avons partagé avec vous un spécial dédié à expliquer qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important ledit composant, et il y a quelques mois à peine, nous avons publié un autre article en tant que guide axé sur l’évaluation de la quantité de RAM et de la mémoire graphique dont nous aurions besoin surmonter la transition qui marquera Xbox Series X et PS5.

Aujourd’hui, nous voulons aborder la question d’une manière différente, plus claire, plus directe et concise, et c’est pourquoi nous partagerons avec vous dix questions et réponses dédiées à la RAM qui servira de guide définitif pour répondre à toutes vos questions sur ce composant.

Avant de commencer, je vous rappelle que les commentaires vous appartiennent et que vous pouvez les laisser toutes vos questions, Nous vous aiderons à le résoudre. Nous commençons maintenant!

1.-Quel travail fait la RAM?

La RAM a pour principale fonction stocker une série de processus et d’instructions qui ont déjà été résolus ou complétés par le processeur, ce qui signifie qu’il est déjà vous n’avez pas besoin de les répéter et qu’il peut se concentrer sur l’exécution d’autres tâches différentes.

Si notre ordinateur ne dispose pas de mémoire RAM, ces processus, instructions et cycles d’opérations doivent être enregistrés directement dans l’unité de stockagemais c’est beaucoup plus lent cette RAM et a des latences plus élevées, donc les performances que nous obtiendrions ne seraient pas les mêmes.

Comment avez-vous pu comprendre cela élimine les charges de travail qui seraient redondantes et empêche le processeur de travailler constamment sur certaines tâches. Ceux-ci sont résolus, ils ont déjà été complétés et stockés dans la RAM de sorte que lorsque le système a besoin d’y accéder à nouveau, il peut le faire directement, sans avoir à attendre que le processeur termine un autre cycle de travail.

Son importance est, comme nous pouvons le voir, hors de tout doute, et maintenant nous pouvons facilement comprendre pourquoi c’est un élément si important pour le bon fonctionnement d’un PC.

2.-De combien de RAM ai-je besoin?

Eh bien, cela dépend, et beaucoup, de ce que vous prévoyez de faire avec votre PC. Il existe différents niveaux que nous pouvons considérer comme optimaux en fonction de l’utilisation que vous souhaitez donner à votre ordinateur, bien qu’il soit vrai que nous pouvons définir un minimum que tout ordinateur basé sur Windows 10 devrait rencontrer aujourd’hui: 4 Go de RAM

Avec un total de 4 Go de RAM, vous pouvez profiter de bonnes performances sans entrer dans le multitâche avancé et jouer jeux de la génération précédente, mais vous ne pourrez pas utiliser des applications exigeantes ou des jeux de nouvelle génération, à des exceptions bien précises.

En général, ce sont les échelles que nous pouvons définir comme minimum et optimal selon vos besoins:

PC pour la bureautique de base, navigation et jeux moins exigeants: minimum 4 Go de RAM, 8 Go de RAM recommandés.

PC pour jeux et applications exigeants: 8 Go de RAM minimum, 16 Go de RAM recommandés.

PC pour applications et tâches professionnelles exigeantes: 16 Go de RAM minimum, 32 Go de RAM recommandés.

Gardez à l’esprit qu’au dernier niveau, nous parlons de professionnels qui travaillent avec des outils utilisation intensive de la RAM et qui nécessitent donc de grandes quantités pour fonctionner correctement.

3.-Pourquoi la quantité totale de RAM est-elle si importante?

La quantité totale de RAM est importante car elle dépend non seulement du bon fonctionnement de l’équipement et des performances des autres composants, mais aussi du fait Il définit les applications, programmes et jeux que nous pouvons exécuter et ceux que nous ne pouvons pas.

Si vous avez une mémoire RAM très lente, il est probable que dans certains jeux, vous aurez une performance inférieure à ce que vous attendiez. Par contre, si vous avez une mémoire très rapide mais insuffisante ils peuvent ne pas fonctionner directement pour vous Ces mêmes jeux.

Pour cela nous devons toujours prioriser, jusqu’à un certain point, la quantité de RAM sur la vitesse et les latences de celui-ci. Il ne sert à rien d’avoir une RAM très rapide si nous n’atteignons pas le minimum recommandé pour déplacer les applications ou jeux que nous voulons.

Gardez également à l’esprit que, dans certains cas, bien que nous ayons le minimum indiqué, l’expérience peut ne pas être bonne. De nombreux jeux actuels indiquent toujours qu’ils fonctionnent avec 8 Go de RAM, mais ils ont des consommations réelles allant jusqu’à 12 Go, et bien qu’il soit vrai qu’en fin de compte nous pouvons les déplacer avec cette quantité de RAM, nous pouvons nous retrouver avec des à-coups, de petits arrêts et des interruptions, une conséquence directe d’un manque clair de RAM.

4.-Pourquoi ma consommation de RAM est-elle élevée si je ne suis que sous Windows?

Eh bien, c’est très simple, car Windows, dans toutes ses versions, doit consommer une certaine quantité de RAM pour un bon fonctionnement, et il en va de même pour les applications que nous avons installées et qui s’exécutent en arrière-plan, ou qui ont été chargées au démarrage.

Tout ordinateur a une consommation de RAM minimal et nécessaire, c’est normal, le problème survient lorsque cette consommation s’éteint et nous ne pouvons pas trouver d’explication. Dans la plupart des cas, la raison est généralement, comme nous l’avons dit, dans les applications que nous avons en arrière-plan. Par exemple, si un antivirus est installé et que cette charge de démarrage (avec le démarrage du PC) fonctionnera en arrière-plan et consommera des ressources.

Il en va de même pour toutes les tâches que nous accomplissons, ainsi que pour celles que nous avons achevées et que nous n’avons pas clôturées. Il ne faut pas oublier, en plus, que les navigateurs web ils peuvent consommer une quantité importante de RAM lorsque nous avons plusieurs onglets ouverts.

Je vous rappelle qu’il y a un an, nous avons publié un tutoriel simple où nous avons vu plusieurs façons de RAM libre dans Windows 10, et je vous recommande de jeter un œil si vous avez des doutes.

5.-Comment la RAM affecte-t-elle les performances de l’équipement?

La RAM affecte les performances de l’équipement de trois grandes manières qui dépendent de deux grandes touches: la quantité et la vitesse de celui-ci. Si nous avons une quantité faible mais suffisante pour exécuter certaines applications et certains jeux, nous pouvons remarquer, comme indiqué ci-dessus, des tractions, des interruptions et des arrêts. Cela se produit parce que la mémoire que nous avons a été remplie et doit être produite. un processus de vidage et de remplissage avec de nouvelles instructions et de nouveaux processus.

Lorsque cette situation se produit le processeur doit également assumer de nouveaux cycles de travail cela ne se serait pas produit si nous avions une plus grande quantité de RAM, et donc il y a un impact négatif sur les performances globales de l’ordinateur entier.

Deuxièmement, il se peut que nous n’ayons même pas ce minimum pour exécuter des jeux et des applications. C’est sans doute la conséquence la plus grave, car suppose une limitation totale en nous empêchant d’accéder à un certain écosystème logiciel.

Enfin, nous avons la vitesse de travail et les latences, deux clés qui, avec le bus de données, déterminent les performances brutes de la RAM. Dans les cartes mères actuelles de consommation générale, nous devons installer deux modules pour accéder au mode double canal et disposer d’un bus 128 bits.

Certaines architectures, comme AMD Zen, ont une dépendance importante de la vitesse et de la latence de la RAM, tandis que d’autres, comme l’architecture Intel Core, ont une dépendance mineure. Nous devons prioriser la quantité, comme nous l’avons dit, mais une fois que nous avons atteint le point optimal, il est important de prendre soin de la vitesse et des latences.

Dans le cas des processeurs AMD, nous nous déplaçons au niveau optimal du 3200 MHz avec latences CL14c’est-à-dire que cela ne vaut pas la peine d’y aller, et dans le cas des processeurs Intel de 3000 MHz avec latences CL14 Nous aurons également atteint un niveau optimal.

6.-Pourquoi les performances d’un GPU intégré dépendent-elles de la RAM?

Les GPU intégrés ont une petite quantité de mémoire, généralement 128 Mo, et n’ont d’autre choix que de tournez-vous vers la RAM pour l’utiliser comme mémoire graphique. Cette explication simple nous permet de comprendre pourquoi ses performances dépendent tellement de ce composant, mais nous approfondirons ce sujet afin que vous ayez une vision plus claire.

La bande passante disponible d’un GPU intégré sera déterminée par la vitesse de la RAM et de son bus. Si nous avons un seul module de 16 Go à 3 200 MHz, les performances seront pires par rapport à ce que nous aurions avec deux modules de 8 Go à 3 200 MHz. La raison est très simple, le premier fonctionne sur un seul canal avec un Bus 64 bits et le second en double canal avec un Bus 128 bits

La vitesse et le bus comptent, et beaucoup, lorsque vous profitez d’un GPU intégré, surtout dans le cas de solutions puissantes Ils peuvent offrir une expérience assez décente même avec les jeux actuels.

Il est également important de garder à l’esprit que lorsque vous utilisez une partie de la RAM comme mémoire graphique le montant total disponible pour le système et les applications est réduit. Si vous avez un PC avec 8 Go de RAM et une carte graphique intégrée et que vous souhaitez exécuter un jeu actuel qui nécessite 8 Go de RAM, vous pouvez avoir des problèmes de performances importants, car le système aura consommé une partie de cette mémoire et le GPU intégré aura pris pour lui-même un minimum de 1 ou 2 Go de RAM.

7.-Plus de RAM n’est pas toujours mieux, mais pourquoi?

La différence entre atteindre le minimum de RAM qu’une application ou un jeu nécessite et ne pas arriver peut faire toute la différence, comme nous l’avons dit, il est probable qu’elle ne démarre même pas. Il faut donc prioriser le montant, comme nous l’avons indiqué.

Dans cet esprit, il est facile de se demander pourquoi nous disons alors que plus de RAM n’est pas toujours mieux, et la réponse est simple: car il existe des applications et des jeux qui, une fois qu’un certain seuil est dépassé, ils n’ont plus besoin de consommer plus de RAM travailler

Par exemple, si vous allez utiliser votre PC uniquement pour naviguer sur le Web et pour des tâches bureautiques simples et que vous disposez de 8 Go de RAM, passez à 16 Go de RAM cela ne fera pas mieux travailler votre équipe, l’expérience utilisateur que vous aurez sera la même. Cela s’applique également aux équipements de jeu configurés avec 16 Go de RAM et s’étendant à 32 Go de RAM, l’expérience restera la même.

La raison en est que les applications que nous utilisons ne nécessitent pas plus de RAM lorsque nous atteignons un certain niveau. Par exemple, si vous exécutez un jeu qui consommer 10 Go de RAM l’expérience ce sera pareil sur un PC équipé de 16 Go ou 32 Go de RAM. Il n’y aura aucun changement de performances.

Oui, un ordinateur avec plus de RAM aura une durée de vie plus longue, mais il se peut qu’il finisse par être une ressource dont nous ne profiterons pas qu’après plusieurs années.

8.-Puis-je utiliser différents modules RAM?

Oui, il est possible d’utiliser différents modules RAM, mais il faut garder à l’esprit que nous courons le risque d’avoir problèmes de stabilité et incompatibilités.

J’entends par là qu’en principe, rien ne vous empêche de combiner deux ou plusieurs modules RAM différents en termes de capacité et de vitesse, que de type, c’est-à-dire, vous ne pouvez pas combiner un module DDR4 et un module DDR2, par exemple, mais soyez clair que vous assumez un risque important dans tout ce qui concerne son bon fonctionnement.

À cela, nous devons ajouter un détail important, et si vous combinez deux modules à des vitesses de travail différentes, les deux fonctionneront à la vitesse du plus lent. Si vous n’avez pas d’autre choix que de monter une mémoire RAM différente en termes de vitesse et de capacité à sortir du chemin silencieux, votre ordinateur ne sera pas endommagé, mais ce n’est pas une bonne idée.

9.-Pourquoi y a-t-il des ordinateurs qui ne permettent pas d’étendre la RAM?

L’évolution des conceptions dans les ordinateurs portables et l’essor des formats compacts ont contribué à la popularisation de équipement avec “date d’expiration”. Ce sont ceux qui ne peuvent pas être prolongés, totalement ou partiellement, et ont donc un faible taux de réparabilité et qui ne peuvent pas non plus être améliorés pour prolonger leur durée de vie.

Le soudage des composants est un moyen de réduire l’espace dont ils ont besoin. Grâce à cela, il est possible de créer des équipements plus légers et de plus petite taille, mais en retour l’utilisateur sacrifie sa capacité d’expansion. Par exemple, les appareils Surface de Microsoft et le MacBook d’Apple sont très légers et minces, mais ils sont livrés avec de la RAM soudée.

Dans le cas où vous allez acheter un appareil avec une mémoire RAM soudée à la carte, il est recommandé acheter une configuration supérieure à ce dont nous aurons besoin Actuellement, puisque nous ne pouvons pas l’étendre et c’est le seul moyen de garantir une longue durée de vie. Par exemple, si un appareil est vendu avec une configuration de base de 8 Go de RAM soudée, ce serait une bonne idée d’acheter la version avec 16 Go.

La Surface Pro 7 de Microsoft, par exemple, est pratiquement impossible à réparer et vient même avec le unité de stockage soudée à la plaque.

10.-Dois-je vider la RAM en permanence?

C’est une erreur et l’une des plus importantes. La RAM vide est inutile, car elle ne fonctionne pas et n’ajoute pas de valeur à l’ordinateur. Cela signifie que cela n’a aucun sens de le vider constamment, nous devons laisser le système le remplir avec les applications et les programmes que nous utilisons normalement.

Vider la RAM entraînera la perte de processus et d’opérations qui avaient déjà été effectués par le processeur. Si ceux-ci étaient liés à des applications, nous utiliserons notre action dans quelques minutes ça aurait été absurde, puisque le processeur devra les recharger, ce qui n’aurait pas été nécessaire si nous n’avions pas vidé la RAM.

Nous devons laisser l’ordinateur utiliser la RAM comme il en a besoin. Si nous trouvons des applications ou des processus dont nous n’avons pas besoin et que nous n’aurons pas besoin à court ou moyen terme, il peut être judicieux de les fermer pour libérer de la RAM. On peut en dire autant des applications qui démarrent avec les équipements et dont on n’a vraiment pas besoin, on peut les désactiver via le «Gestionnaire de tâches», dans l’onglet «Démarrer».

Cependant, il y a des moments spécifiques où il peut être judicieux de vider la RAM et d’essayer de libérer autant que possible, et c’est là que nous devons exécuter une application exigeante ou un jeu qui nécessite une quantité de mémoire égale ou légèrement supérieure à ce que nous avons installé.

Par exemple, certains jeux qui nécessitent 8 Go de RAM peuvent fonctionner de manière acceptable sur des ordinateurs avec 6 Go de RAM si nous le faisons une botte aussi propre que possible, c’est-à-dire avec une consommation minimale de RAM en arrière-plan.