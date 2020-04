Tout ce que vous devez savoir sur la négociation d’actions

Négocier des actions est sans aucun doute le moyen le moins cher d’acheter, de vendre et de détenir des actifs et des actions. C’est pourquoi la négociation d’actions peut être un bon moyen d’obtenir un retour sur votre argent, mais c’est moins gratifiant si les frais de négociation sont à la hausse.

Ceux-ci ne peuvent prendre qu’une partie considérable de votre argent. Pour cette raison, dans cet article, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’achat, la détention et la vente de titres, y compris le moyen le moins cher d’acheter et quelques conseils pour les nouveaux investisseurs.

Si vous êtes un investisseur ou si vous souhaitez entrer dans le monde du trading d’actions via le Web, la meilleure chose que vous puissiez faire est d’apprendre à sélectionner des actions pour le trading intrajournalier. De cette façon, vous pouvez savoir tout ce dont vous avez besoin dans le monde des placements en actions.

Dès le départ, nous devons vous dire qu’il n’y a aucune garantie lorsque vous investissez en bourse. Votre argent peut monter ou descendre en valeur et c’est inévitable. Nous ne pouvons pas non plus vous dire si l’investissement est approprié ou non, dans votre cas.

Si vous comptez le faire, nous vous recommandons d’investir pendant au moins 5 ans. Donc, plus vous investissez de temps, plus vous aurez de temps pour surmonter tout obstacle en cours de route.

Négociation d’actions: que signifie une action?

Une action est une unité divisée de la valeur d’une entreprise. Pour mieux illustrer, si une entreprise vaut 100 millions de dollars et qu’il y a 50 millions d’actions, alors chaque action vaut 2 dollars. Habituellement, il peut être considéré comme 200p. De même, ces actions peuvent augmenter et diminuer en valeur pour diverses raisons.

Les sociétés émettent des actions pour lever des fonds et les investisseurs, dans ce cas, sont vous; Ils achètent des actions dans les entreprises parce qu’ils croient que l’entreprise va gagner beaucoup d’argent et ils veulent «partager» son succès.

Voici certaines choses que vous devez savoir sur la négociation d’actions.

1.- Vous avez deux options lors de l’achat d’actions

Dans cette section, il existe deux options lors de l’achat d’actions, vous pouvez:

1.- Investissez vous-même et par vous-même.

2.- Regroupez votre argent avec d’autres personnes dans un placement collectif, connu sous le nom de fonds.

Si vous allez investir pour la première fois, la mise en commun de votre argent est une option légèrement plus sûre car vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En effet, vous n’investissez pas seulement dans une entreprise et cela signifie que vous pouvez surmonter tout obstacle sur le marché.

2.- Vous devez investir pendant au moins 5 ans

En règle générale, vous devez investir pendant au moins cinq ans. Cela vous laisse suffisamment de temps pour surmonter tout obstacle sur le marché qui pourrait vous faire perdre votre argent. Si vous savez que vous aurez besoin d’accéder à votre argent en ce moment, alors investir n’est peut-être pas le bon mécanisme pour faire fructifier votre argent.

3.- Avoir des actions dans une seule entreprise présente un risque élevé

Vous devez penser cela très bien. Si cette entreprise rencontre des problèmes, vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre argent. Au lieu de cela, vous devez étendre et minimiser votre risque en achetant des actions dans diverses entreprises.

Il est également tentant d’essayer de “chronométrer” le marché, mais c’est presque impossible et même les investisseurs les plus expérimentés ont tort. En vous retirant du marché dès la chute d’un titre ou en essayant de deviner quand un titre atteindra un pic, vous pourriez perdre de fortes reprises ou voir le prix baisser à nouveau.

Dans ce cas, vous devez investir régulièrement. Dans le jargon de l’investissement, cela s’appelle «alimentation goutte à goutte», pour lisser les hauts et les bas. Cela vous donnera un avantage supplémentaire de ce qu’on appelle le «coût moyen de la livre».

Négociation d’actions: voici comment cela fonctionne:

Si vous investissiez une somme forfaitaire de 10 000 $ et achetiez des actions d’une valeur de 10 $ chacune, vous auriez 1 000 actions. Maintenant, si vous avez acheté 5 000 $ dans les mêmes actions par mois et pour deux mois; totalisant 10 000 $. Ensuite, vous achèteriez 500 actions le premier mois.

Mais si le cours de l’action chutait à 9,50 $ le deuxième mois, vous pourriez acheter 526 actions. Depuis les actions sont à un prix inférieur. Ainsi, au lieu d’obtenir seulement 1 000 actions pour vos 10 000 $, deux versements de 5 000 $ vous donneront 1 026 actions.

4.- Investir dans une ISA devrait toujours être votre premier port d’escale

Si vous êtes nouveau dans le monde de l’investissement, un ISA devrait être votre itinéraire préféré pour les premiers 20 000 $, qui est la limite ISA actuelle. La plupart des plateformes vous permettront de le faire et c’est un excellent moyen d’obtenir des avantages fiscaux tout en investissant votre argent.

Cependant, les avantages que vous retirerez du transfert de vos actions vers un ISA dépendront également de facteurs tels que la maximisation de votre déduction pour impôt sur les gains en capital (CGT).

Maintenant, si vous avez plus de 20 000 $ à investir, vous pouvez placer les premiers 20 000 $ dans un ISA, puis utiliser un compte de trading séparé pour le reste.

5.- Il y a deux façons de gagner de l’argent en investissant

Oui, il existe deux façons de gagner de l’argent en investissant. L’un est lorsque le stock augmente en valeur et que vous récoltez un petit bénéfice lorsque vous le vendez. L’autre, c’est quand ils paient des dividendes.

Les dividendes sont comme des intérêts sur un compte d’épargne. Si une entreprise réalise un profit, elle en retourne une partie, ce pourrait être régulièrement ou à temps. Et tout comme vous avez une allocation d’épargne personnelle pour les intérêts sur l’épargne, vous avez également une allocation de dividende pour chaque exercice où les premiers 2 000 $ que vous recevez sont libres d’impôt.

Tous les dividendes perçus au-dessus de cette subvention seront imposés: 7,5% pour les contribuables au taux de base, 32,5% pour les contribuables avec des taux plus élevés et 38,1% pour les contribuables avec des taux supplémentaires.

Si vous êtes un contribuable à taux plus élevé ou supplémentaire qui perçoit un revenu de dividende imposable, vous devez en informer HMRC.

6.- Négociation d’actions: attention aux arnaques

Si quelqu’un vous invite à sortir de nulle part pour investir dans des actions, vous devez dire un NON retentissant. Il s’agit presque certainement d’une arnaque partagée. Souvent désigné comme une arnaque de “chaufferie”. Les escrocs appellent les investisseurs pour leur proposer des actions sans valeur, hors de prix ou même inexistantes.

Bien qu’ils promettent des rendements élevés, ceux qui investissent finissent généralement par perdre leur argent. Et rappelez-vous, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

7.- Négociation d’actions: rappelez-vous toujours les cinq règles d’or de l’investissement

Vous devez suivre les soi-disant «cinq règles d’or» que nous vous donnerons ci-dessous afin que vous puissiez vous assurer d’avoir un bon investissement:

1.- Plus le rendement souhaité est élevé, plus le risque que vous devrez généralement accepter est élevé. En règle générale, il est conseillé de prendre plus de risques lorsque vous êtes plus jeune, cela vous donnera plus de temps pour compenser les baisses du marché.

2.- Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de vous diversifier autant que possible pour réduire votre exposition au risque. En d’autres termes, il investit dans différentes entreprises, industries et régions.

3.- Si vous épargnez à court terme, il est conseillé de ne pas courir trop de risques. Nous vous recommandons d’investir pendant au moins cinq ans. Si vous ne le pouvez pas, il vaut mieux éviter les investissements et laisser votre argent dans un compte d’épargne.

4.- Vérifiez votre portefeuille. Un fonds peut être un échec ou ne pas vouloir prendre autant de risques qu’auparavant. Si vous ne vérifiez pas votre portefeuille régulièrement, vous pourriez vous retrouver avec un compte de fonds qui perd inévitablement de l’argent.

5.- Pas de panique. Les investissements peuvent augmenter ou diminuer et c’est la chose la plus sûre que vous puissiez avoir dans cette entreprise. Ne soyez pas tenté de vendre ou d’acheter des fonds simplement parce que tout le monde l’est.

Négociation d’actions: comment les acheter?

Si vous avez jeté un œil aux actions de Royal Mail, par exemple, ou si vous avez toujours aimé investir dans Marks & Spencer, mais vous ne savez pas par où commencer, la bonne nouvelle est que l’achat d’actions n’est pas compliqué.

Le moyen le plus simple et le moins cher d’acheter des actions est en ligne, à partir de ce qu’on appelle une «plate-forme de négociation d’actions». Ces plateformes vous permettent d’acheter des actions de toute société cotée en bourse et sur plusieurs bourses étrangères.

Il y a la principale bourse: par exemple, la Bourse de Londres, la Bourse de New York, etc. Où vous avez beaucoup d’entreprises, y compris de très gros joueurs comme Marks & Spencer. Ensuite, il y a l’Alternative Investment Market (AIM), qui répertorie les plus petites entreprises en développement dont vous n’avez peut-être même pas entendu parler.

Les sociétés sont cotées en bourse après avoir réalisé un premier appel public à l’épargne. C’est un processus qui fait essentiellement passer une entreprise du privé au public, permettant à d’autres d’y acheter des actions. Ainsi, le principe de base est que si l’entreprise est cotée en bourse, vous pouvez y acheter une participation.

Vous pouvez toujours acheter et vendre des actions en bourse. Cependant, le prix est déterminé à tout moment par l’offre et la demande d’acheteurs et de vendeurs potentiels. Une demande élevée augmentera les coûts, tandis qu’une demande faible fera le contraire.

Vous devez avoir un compte avec de l’argent

Même si vous connaissez le stock exact que vous souhaitez acheter, vous devrez créer un compte de trading et vous assurer qu’il contient suffisamment d’argent avant de pouvoir acheter ce stock.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez vous connecter à votre compte et rechercher le stock que vous souhaitez acheter. Vous pouvez également choisir d’acheter un certain nombre d’actions ou un titre. Quel que soit votre choix, vous devriez avoir suffisamment d’argent sur votre compte de trading pour couvrir à la fois cela et les autres frais de trading.

Donc, une fois que vous avez sélectionné la façon dont vous souhaitez négocier, un prix sera proposé, une fois que vous aurez accepté le prix, les actions apparaîtront dans votre portefeuille.

