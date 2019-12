Tout ce que vous devez savoir sur Pokémon Go Buddy Adventure

Source: Niantic

La dernière fonctionnalité à venir sur Pokémon Go vous permet de choisir un Pokémon à marcher à vos côtés tout au long de votre voyage Pokémon. Tout comme Pikachu d'Ash, qui a refusé de rester dans sa Poké Ball, votre copain vous rejoindra sur la carte, interagira avec vous et, une fois que vous aurez suffisamment bâti votre amitié, vous offrira des bonus. Il y a beaucoup à cette fonctionnalité et heureusement, nous sommes là pour vous guider à travers tout cela. Qu'est-ce que Buddy Adventure? Buddy Adventure est une nouvelle façon d'interagir avec votre Pokémon dans Pokémon Go. C'est similaire à la façon dont Pikachu d'Ash n'est jamais resté dans sa balle et l'a toujours suivi. Avec Buddy Adventure, votre Pokémon Buddy vous suit sur la carte et va même interagir avec vous et vous aider dans votre voyage. Cependant, rien de tout cela ne se produit automatiquement. Comme toute amitié, vous devez également travailler avec votre Pokémon Buddy. Il y a des choses que vous pouvez faire pour augmenter votre niveau de copain et si vous continuez, vous finirez par être les meilleurs copains. Activités quotidiennes

Source: iMore / Casian Holly

Chaque jour, vous pouvez compléter diverses activités avec votre Buddy Pokémon pour Coeurs d'affection. Les coeurs d'affection sont comme une expérience d'amitié et vous en avez besoin de 300 pour maximiser votre niveau de contact avec un Pokémon. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 coeurs d'affection chaque jour pour augmenter votre niveau de copain avec un Pokémon. Vous pouvez le faire avec jusqu'à 20 Pokémon par jour, mais chacun prend un peu de temps et d'efforts, ou Poké Coins. Les choses que vous pouvez faire pour gagner des coeurs d'affection sont: En marchant : Aimeriez-vous être coincé dans un PokéBall toute la journée, tous les jours? Non? Eh bien, votre Pokémon non plus. La meilleure façon de développer votre niveau de copain est d'amener votre Pokémon à partir à l'aventure ensemble. Tous les deux kilomètres que vous parcourez avec votre copain vous rapporteront un cœur d'affection jusqu'à trois fois par jour.

Friandises : Les Pokémon ont faim, tout comme nous, alors assurez-vous de bien nourrir votre copain. Vous pouvez gagner jusqu'à trois coeurs d'affection pour nourrir vos amis pendant la journée. Vous gagnez un cœur d'affection à chaque fois que vous remplissez le compteur de faim de votre copain à partir de zéro. Cela nécessite trois baies Razz, baies Pinap ou baies Nanab. Alternativement, vous pouvez utiliser deux baies Golden Razz ou Silver Pinap pour remplir le compteur. Un seul Poffin remplira le compteur beaucoup plus longtemps et vous rapportera plus de coeurs d'affection.

Jouer : Les Pokémon adorent jouer avec leurs entraîneurs, alors sortez votre copain en mode AR, appuyez dessus, puis caressez-le jusqu'à ce que vous voyiez des étincelles. Une fois réussi, votre copain s'allumera et affichera des cœurs, vous faisant gagner un autre cœur d'affection chaque jour.

Instantané : Sans surprise, les Pokémon aiment se faire prendre en photo, alors assurez-vous de sortir votre copain en mode AR et de prendre ces instantanés. Vous pouvez gagner un cœur d'affection chaque jour pour cela, et vous pourriez même apercevoir Smeargle Photobombing votre copain!

Bataille : Emmener votre Pokémon au combat est un excellent moyen de développer votre niveau de contact. Vous pouvez emmener votre copain combattre dans des gymnases, contre la Team GO Rocket, ou même simplement dans des batailles d'entraînement pour gagner un autre cœur d'affection chaque jour.

Nouveau lieu: Les Pokémon aiment voyager et voir de nouveaux endroits autant que le reste d'entre nous, donc, lorsque vous visitez un nouveau PokéStop ou une salle de sport (nouveau pour ce copain de toute façon), vous gagnerez un autre cœur d'affection. Toutes ces tâches ajoutent jusqu'à 10 coeurs d'affection par jour, mais si votre Pokémon est excité, vous pouvez gagner deux fois plus pour un total de 20 coeurs d'affection par jour par Pokémon. Humeurs de copain

Source: Niantic

Lorsque vous interagissez avec votre Pokémon Buddy, son humeur s'améliore. En plus de rendre votre Pokémon heureux, vous obtenez des bonus pour augmenter son humeur. Chaque humeur est représentée par un visage souriant toujours croissant, culminant avec un visage ravi à trois cœurs. Les humeurs sont: Ordinaire

Content

Sourire

Amusement

Excité Une fois que votre Pokémon Buddy est excité, vous pouvez gagner deux fois plus de Coeurs d'Affection. Gagner ces coeurs devient également plus facile, alors assurez-vous de garder votre copain excité aussi souvent que possible. Vous pouvez le faire en interagissant beaucoup avec votre copain ou en lui donnant un Poffin. Niveaux d'amis Au fur et à mesure que vous interagissez avec votre copain, vous pourrez augmenter votre niveau de copain. Tout comme augmenter votre niveau d'amitié avec d'autres joueurs, chaque nouveau niveau avec votre Pokémon Buddy offre de plus grands avantages. Bon copain : C'est le premier niveau que vous gagnez avec votre tout premier cœur d'affection. Une fois que vous êtes de bons amis, votre Pokémon vous suivra sur la carte et vous pourrez voir son humeur.

: C'est le premier niveau que vous gagnez avec votre tout premier cœur d'affection. Une fois que vous êtes de bons amis, votre Pokémon vous suivra sur la carte et vous pourrez voir son humeur. Great Buddy : Celui-ci prend un peu plus de travail, nécessitant 70 coeurs d'affection. Si votre copain est excité et que vous gagnez les 20 coeurs d'affection par jour, il vous faudra encore quatre jours pour atteindre ce niveau. Une fois que vous l'avez fait, votre ami peut vous aider à attraper des Pokémon en renvoyant des Poké Balls sur les Pokémon qui les ont frappés. Votre copain peut également trouver des cadeaux, comme des baies et des potions, lors de vos aventures.

: Celui-ci prend un peu plus de travail, nécessitant 70 coeurs d'affection. Si votre copain est excité et que vous gagnez les 20 coeurs d'affection par jour, il vous faudra encore quatre jours pour atteindre ce niveau. Une fois que vous l'avez fait, votre ami peut vous aider à attraper des Pokémon en renvoyant des Poké Balls sur les Pokémon qui les ont frappés. Votre copain peut également trouver des cadeaux, comme des baies et des potions, lors de vos aventures. Ultra Buddy : Pour vous rendre à Ultra Buddy, vous avez besoin de 150 coeurs d'affection, donc un peu plus d'une semaine si vous gagnez le plus de coeurs d'affection possible. Une fois que vous êtes Ultra Buddies, votre Pokémon Buddy vous apportera des souvenirs et vous montrera des PokéStops intéressants.

: Pour vous rendre à Ultra Buddy, vous avez besoin de 150 coeurs d'affection, donc un peu plus d'une semaine si vous gagnez le plus de coeurs d'affection possible. Une fois que vous êtes Ultra Buddies, votre Pokémon Buddy vous apportera des souvenirs et vous montrera des PokéStops intéressants. Meilleur pote: Nécessitant un énorme 300 coeurs d'affection, devenir les meilleurs copains prend beaucoup de temps et d'amour. Lorsque vous gérez cet exploit, votre Pokémon Buddy recevra un boost de CP dans les batailles et affichera un ruban spécial, permettant à tout le monde de savoir que vous êtes les meilleurs amis. Poffins

Source: iMore / Casian Holly

Les poffins sont une nouvelle friandise premium qui peut être achetée dans la boutique Poké pour 100 pièces Poké par pièce. Ces friandises spéciales font le travail de plusieurs baies et gardent votre Pokémon plein plus longtemps afin que vous puissiez vous aventurer et jouer ensemble encore plus longtemps. Ils remplissent le compteur de faim de votre copain deux fois plus longtemps que les baies normales et rendent votre copain excité automatiquement afin que vous puissiez doubler les coeurs d'affection que vous gagnez. Bonus En plus de l'accroissement de votre niveau de copain et de vous faire des amis Pokémon, chaque augmentation de votre niveau de copain s'accompagne de bonus de jeu. Présente

Source: Niantic

Une fois que vous avez atteint le niveau Grand pote avec un Pokémon, il peut vous trouver des cadeaux pendant que vous partez à l'aventure. Il peut s'agir de baies ou de potions. Au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs atteindront le niveau Great Buddy avec leur Pokémon, nous serons sûrs de vous informer du type de cadeaux qu'ils reçoivent. Souvenirs Un autre bonus de l'augmentation de votre niveau de copain, une fois que vous avez atteint les ultra copains, votre Pokémon peut également vous apporter des souvenirs pour se souvenir des aventures que vous avez partagées. Ces articles semblent être uniquement cosmétiques et sont affichés sur le profil de votre ami. Au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs atteindront le niveau Ultra Buddy, nous serons sûrs de vous informer du type de souvenirs qu'ils gagnent. CP Boosts Lorsque vous aurez atteint le niveau du meilleur ami avec un Pokémon, ils voudront essayer plus fort dans Battle. Cela s'exprime par une augmentation numérique réelle de son CP. Parce que cela nécessite plus de temps que la fonctionnalité Buddy Adventure n'était disponible, nous ne savons pas encore combien de CP Boost votre meilleur ami obtiendra. Des questions sur Buddy Adventure? Avez-vous des questions sur la fonction Buddy Adventure? Avez-vous des conseils à donner aux autres formateurs sur la façon de tirer le meilleur parti de ce nouveau système? Vous voulez juste montrer votre dernier copain? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos nombreux autres guides Pokémon Go!

