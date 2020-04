Tout ce que vous pouvez voir gratuitement sur les principales plateformes VOD

Le confinement dû à la pandémie de coronavirus devient beaucoup plus long que nous le souhaiterions et bien que ce que la plupart d’entre nous souhaitent le plus à ce stade, si nous ne reprenons pas notre activité normale, nous pouvons au moins sortir pour une promenade et donner l’air, il faut garder les détenus à la maison. Nous entrons également dans des «vacances» de Pâques très inhabituelles, l’économie en souffre… Dans un panorama, c’est littéralement dantesque, et nous avons la chance de ne pas être victimes de la contagion.

Mais nous ne sommes pas ici pour nous recréer dans la misère. Nous venons de commencer la quatrième semaine de détention obligatoire et nous savons ce qui nous attend, alors mettons un voile épais sur la situation et nous réjouissons même si c’est pour un certain temps. Pour vous faciliter la tâche, nous vous apportons une compilation avec tous les endroits où vous pouvez regarder des films et des séries gratuitement de manière complètement légale, dans le cadre de l’offre des principales plateformes de vidéo à la demande qui opèrent en Espagne.

En d’autres termes, dans ce guide, nous passons en revue ce que vous pouvez trouver ces jours-ci sur les principales plateformes de vidéo à la demande qui opèrent en EspagneEt il y a un peu de tout: ceux qui n’offrent même pas de période d’essai, ceux qui l’ont prolongé ou qui ont mis du contenu gratuit à la disposition de personnes de manière exceptionnelle, ou d’autres qui ont déjà travaillé avec le « tout est gratuit ». Il va dans l’ordre alphabétique, et nous terminons donc avec celui que vous attendez, qui a aussi le sien.

Le portail de streaming vidéo d’Amazon est l’une des alternatives les plus recommandées actuellement, à la fois économiquement et en raison de l’énorme catalogue qu’il accumule. De plus, il a un contenu de qualité de plus en plus original. Si vous êtes déjà un utilisateur d’Amazon Prime, vous l’avez inclus dans le package, et si vous ne l’êtes pas, vous pouvez accéder à un Période d’essai de 30 jours. Ensuite, il vous en coûtera 3,99 euros par mois ou 36 euros par an dans le cadre de l’abonnement Amazon Prime.

Indépendamment des conditions normales, Amazon Prime Video a également mis à disposition gratuitement de nombreux films et séries gratuits pour les plus petits de la maison. Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours sur Amazon Music, vous n’avez besoin que d’un compte Amazon pour pouvoir en profiter sans payer, avec l’avantage qu’ils ne comprennent pas non plus de publicité.

Apple TV + est arrivé en Espagne en novembre dernier avec très peu et depuis ce n’est pas qu’ils ont ajouté beaucoup plus, mais si vous vous ennuyez et que vous avez un appareil compatible, le Période d’essai de 7 jours Ils offrent peut vous aider à peaufiner certaines de leurs séries les plus intéressantes, qui les ont. Pour en recommander un, Mythic Quest est vraiment rafraîchissant. Si vous décidez de continuer à vous abonner, cela vous coûtera 4,99 euros par mois.

Disney + a atterri dans notre pays il y a quelques semaines, cependant, avec un catalogue plein de classiques … de Disney, oui, mais aussi de Marvel, Star Wars et Pixar, entre autres contenus. Encore une fois, ils sont juste Période d’essai de 7 jours et avec tellement de matière, ils sont trop courts. À moins que vous ne décidiez de continuer à payer les 6,99 euros par mois, il vaut mieux ne pas vous accrocher à The Mandalorian, qui en a la moitié, et voir quelques-unes des centaines de films qu’ils proposent.

La plate-forme espagnole de cinéma indépendant a suspendu les périodes d’essai il y a quelque temps.

D’autre part, il y a FlixOlé, le «Netflix des films espagnols», où vous pourrez profiter d’un Période d’essai de 14 jours, après quoi vous pouvez continuer à regarder ce que vous voulez pour seulement 2,99 euros par mois. C’est vrai que le cinéma espagnol n’est pas le plus, mais il a des choses intéressantes. Ne le méprise pas.

HBO est l’un des services de VOD les plus populaires en Espagne et dans le monde, grâce à son contenu original et de haute qualité. Ils offrent Essai de 2 semaines dans lequel, selon votre ennui et vos capacités, vous pouvez avaler suffisamment de choses. Mais ne vous y trompez pas si vous vous lancez dans de nouvelles, que bon nombre de ses grandes séries se composent de plusieurs saisons. Trois recommandations que vous pouvez consommer avec Tchernobyl, Westworld et, pour citer l’un de ses classiques les plus mémorables, Rome. Ensuite, cela vous coûtera 8,99 euros par mois.

Mitele est la plateforme en ligne de Mediaset, l’un des deux grands groupes de communication privés en Espagne et parmi son offre, principalement gratuite, vous pouvez trouver des programmes, des séries et des films pour la télévision.

Depuis quelques mois, Movistar + Lite est une plateforme indépendante des services de l’entreprise, vous n’avez donc pas besoin d’être client pour vous inscrire. Ils ont leurs propres films, séries, programmes et différents canaux de paiement. Son prix est de 8 euros par mois, mais en raison du confinement, ils ont augmenté la période d’essai d’un mois, qu’il donne à voir assez.

Netflix est la reine de la VOD et c’est comme ça qu’elle joue ses cartes: s’ils ont commencé à offrir un mois d’essai, maintenant ils n’offrent rien.

Le Plex est peut-être l’alternative la plus suigéneris de toute la liste, mais si cela ne vous dérange pas que le contenu de sa nouvelle plate-forme de streaming soit presque tous de second ordre et un peu vieux, et que vous vous entendez bien avec l’anglais, tout ce qu’ils offrent c’est pour une visualisation gratuite … avec des publicités de temps en temps.

Rakuten TV

Rakuten TV n’est pas l’une des offres de VOD les plus populaires en Espagne, mais c’est l’une des plus flexibles: elles n’ont pas de contenu original, mais elles vous permettent de louer et d’acheter des films en première diffusion, ainsi que de vous abonner en mode forfaitaire à un catalogue réduit de 6 , 99 euros par mois, avec essai d’un mois.

Cependant, la chose la plus intéressante pour le moment que nous devons vivre est qu’ils ont mis beaucoup de films à regarder gratuitement, en plus de certains documentaires et contenus pour enfants. Vous vous inscrivez et sans payer un centime vous pouvez gonfler pour tout voir … Jusqu’à quand? Jusqu’à la fin de l’emprisonnement, il est supposé, bien que dans ce cas, ils ajoutent également une certaine publicité.

La large gamme de contenus RTVE à la carte a tendance à passer inaperçue car ils les diffusent déjà à la télévision, mais les archives de la télévision espagnole sont vastes et il y a tout de très mauvais à très bon; séries actuelles et historiques, programmes, documentaires … tout gratuit, sans publicité et sans limitesNous l’avons payé avec nos impôts. Des classiques comme Stories à not sleep aux succès récents comme The Ministry of Time et bien d’autres choses.

Mais, encore une fois en raison de l’enfermement, RTVE s’est un peu plus étiré et si vous aimez le cinéma espagnol, ils ont lancé le programme Somos Cine, où vous trouverez beaucoup d’autres films de tous genres et de toutes périodes.

Dans le style de Rakuten TV, mais en actualisant les premières et en ajoutant plusieurs chaînes payantes et certaines séries originales (par exemple, Tchernobyl susmentionnée, qui est une coproduction), Sky Spain est l’une des offres de VOD a priori les moins frappantes. Cependant, ils offrent un période d’essai d’un mois et ils ont assez de films et de séries dans le catalogue.

Enfin … YouTube, et sinon. Parce que comme vous le savez, YouTube est plein de TOUT et gratuit, même au prix d’avaler avec de la publicité; y compris également des séries et des films qui se faufilent sans que Google s’en aperçoive, malgré le fait que sa qualité technique laisse généralement à désirer. Mais ne nous concentrons pas sur ce qui ne devrait pas être, mais sur tout le reste, qui est en fait le plus intéressant, les documentaires à part. Indépendamment de ce que fournissent les youtubers, dont une grande partie est de haute qualité, sur YouTube, il y a des informations, des films, des courts métrages, des séries de toutes sortes … Et pas n’importe quoi: certaines des séries pour enfants les plus populaires ont des chaînes officielles et l’ont tout pendait là.

En outre, il existe YouTube Originals, des productions exclusives qui sont pour la plupart sans intérêt, mais avec des exceptions. Par exemple, des séries comme Cobra Kay, Origin Weird City ont été reçues avec de bonnes critiques et pour passer le temps, elles sont superflues. Et bien que nous attendions toujours que Google leur propose de le voir gratuitement, comme promis, vous pouvez rejoindre le mois gratuit pour voir les faits saillants et, accessoirement, supprimer les publicités YouTube.