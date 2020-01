Tout ce qui arrive dans Apex Legends Saison 4 – Personnage, arme, changements de carte, etc.

Lors de son troisième Apex Legends Devstream, Respawn a révélé de nouveaux détails pour la saison 4: Assimilation, la saison à venir dans la bataille royale du développeur. La saison 4 démarre le jour de l’anniversaire d’Apex Legends et il y a beaucoup de nouveaux contenus à attendre.

Ci-dessous, nous avons décrit toutes les nouvelles informations que nous avons apprises sur l’assimilation du Devstream, y compris le nouveau personnage Forge et la nouvelle arme Sentinel. Kings Canyon fait également son retour dans cette nouvelle saison, mais pas comme prévu. L’assimilation révise également le mode classé et ajuste le fonctionnement de certaines fonctionnalités du jeu, comme l’obtention d’assistances.

Nouveau personnage

Dans la saison 4, Apex Legends gagnera un nouveau personnage, Forge. Respawn a révélé plusieurs détails sur lui, y compris qu’il est un ancien combattant du MMA qui rejoint les Apex Games sous le parrainage de Hammond Robotics – l’une des principales sociétés partenaires de l’IMC (les méchants) dans Titanfall et Titanfall 2.

Au niveau du gameplay, Respawn n’en a pas révélé autant, commentant simplement comment, en tant que bagarreur, il est l’opposé de Crypto. Le développeur n’a pas parlé des capacités de Forge ou du rôle dans le jeu, bien que sur la base de sa conception, il semble qu’il serait un personnage offensif, comme Wraith, Bangalore, Octane et Mirage.

Respawn n’a confirmé aucun détail de jeu sur Forge, mais des fuites de datamine suggèrent que ses capacités sont axées sur la mêlée.

Nouvelle arme

Apex Legends obtient un autre fusil de sniper. Comme la saison 3: le fusil de charge de Meltdown, la saison 4: la sentinelle d’assimilation est un fusil de sniper concentré autour d’un mécanicien en charge. Cependant, au lieu d’avoir besoin de charger pour tirer, la Sentinelle semble être un pistolet qui peut se charger pour tirer un coup plus puissant – vous permettant de tirer sur les ennemis avec des coups rapides mais faibles ou des coups forts mais lents.

La Sentinelle n’est pas une arme Titanfall ou Titanfall 2, bien que son nom puisse faire référence à un vaisseau spatial des jeux.

Deux cartes, deux moitiés pour le mode classé

Kings Canyon revient dans Apex Legends dans la saison 4, mais vous devrez encore attendre un peu avant de pouvoir y jouer à nouveau. Le mode classé d’Assimilation sera désormais divisé en deux moitiés – la première vous permettra de continuer à jouer sur World’s Edge, tandis que la seconde moitié ramènera les joueurs à Kings Canyon.

La saison 4 sera répartie entre deux cartes différentes, au lieu de se concentrer uniquement sur une seule.

Aidez vos amis et gagnez plus de points

Respawn modifie le fonctionnement des assistances en assimilation. Le chronomètre pour obtenir une assistance passera de 5 secondes à 7,5 secondes, ce qui vous donnera une plus grande opportunité de gagner des points pour aider un coéquipier à vaincre un adversaire. La saison 4 vous permettra également de gagner des points d’assistance lorsqu’un allié tue un ennemi que vous avez piégé avec un leurre Mirage, attrapé avec un grappin Pathfinder, endommagé avec un EMP Crypto ou scanné avec Crypto ou Bloodhound.

Niveau de classement flambant neuf

En mode classé, les niveaux ont été ajustés de sorte que les niveaux qui étaient autrefois considérés comme Apex Predator sont désormais appelés Master. Le niveau d’Apex Predator ne sera attribué qu’aux 500 joueurs les mieux classés sur chaque plate-forme (Xbox One, PS4 et PC), de sorte que seulement 1500 personnes dans le monde détiendront le titre.

En dehors de cela, les rangs fonctionneront comme ils l’ont fait dans la saison 3, le début de la saison 4 donnant à tous les joueurs une réinitialisation logicielle. La réinitialisation logicielle réduira votre rang actuel de 1,5 niveau. Ainsi, par exemple, si vous êtes actuellement Gold I, la saison 4 vous verra commencer comme Silver III.

Restrictions des parties

Saison 4: l’assimilation aura également de toutes nouvelles restrictions sur les personnes avec qui vous pourrez faire la fête. Une fois que vous atteignez Platinum IV, vous ne pouvez faire la fête qu’avec des joueurs qui se trouvent à un rang de vous. Ainsi, par exemple, si vous êtes Platinum, vous ne pouvez faire la fête qu’avec des joueurs qui sont Gold via Diamond, tandis qu’un joueur Diamond ne peut faire la fête qu’avec des coéquipiers qui sont Platinum via Master.

Cela signifie que vous ne pourrez plus booster un joueur de bas niveau et obtenir un nouveau compte de niveau Bronze dans Diamond ou Master, car les nouveaux comptes ne pourront pas rejoindre des matchs de haut niveau tant qu’ils n’auront pas gagné suffisamment de points. être Gold au minimum. D’un autre côté, le changement devrait également signifier que vous serez toujours jumelé contre des joueurs de votre niveau de compétence une fois que vous entrerez dans un jeu de haut niveau.

Récompenses de début de saison

Au début de la saison 4, vous gagnerez des récompenses en fonction du rang que vous avez atteint dans la saison 3: fusion. Tous les joueurs recevront un nouveau badge qui reflète leur rang dans la saison 3. Les rangs Or à Apex Predator recevront également un cosmétique de charme d’arme à feu coloré pour correspondre à votre rang de la saison 3 – à l’exception de Diamond et Apex Predator, qui recevront respectivement des charmes de glace et de lave fondue. Diamond et Apex Predator obtiendront également de nouveaux sentiers de plongée, le premier aura de la glace et le dernier feu.

Vous obtiendrez également des récompenses juste pour vous connecter le 4 février. Tous les joueurs recevront un charme de pistolet de grue en papier ainsi qu’un nouveau badge qui reflète quand l’année dernière vous avez commencé à jouer à Apex Legends.

Vous ne gagnerez ce charme particulier que si vous jouez à Apex Legends depuis le début.

Récompenses de fin de saison

Tous les rangs gagneront de nouveaux badges à la fin de la saison 4, mais seul l’or via Apex Predator gagnera un nouveau cosmétique d’arme et seuls Diamond et Apex Predator gagneront une nouvelle piste de plongée.

Seuls les 1500 joueurs les mieux classés à travers le monde (500 sur Xbox One, 500 sur PS4 et 500 sur PC) pourront gagner le titre d’Apex Predator dans la saison 4.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Apex Legends Saison 4: tout ce que nous savons en moins de 3 minutes

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.