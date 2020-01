Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui en sort (semaine du 12 janvier) – .

Après une semaine lente la semaine dernière, Netflix accélère à nouveau au milieu du mois alors que deux émissions originales majeures reviennent avec de nouvelles saisons: Grace et Frankie et Sex Education. Ce dernier a été l’un des succès de 2019, et sa deuxième saison semble reprendre là où la première s’était arrêtée. Pendant ce temps, Grace et Frankie continuent de faire partie des émissions les plus anciennes du service.

Il y a aussi quelques films sous licence qui méritent d’être ajoutés à votre file d’attente – The Master et Steve Jobs – mais personnellement, je suis intéressé de voir comment l’anime NiNoKuni (basé sur le jeu du même nom) s’est avéré.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 12 janvier 2020:

Arrivées

Dimanche 12 janvier

Betty White: Première dame de la télévision

Lundi 13 janvier

Les pouvoirs de guérison de Mec – FAMILLE NETFLIX

Mardi 14 janvier

Mercredi 15 janvier

Jeudi 16 janvier

NiNoKuni – NETFLIX ANIME

Steve Jobs

Vendredi 17 janvier

Samedi 18 janvier

départs

Dimanche 12 janvier

Le combattant

Maron: Saison 1-4

Mercredi 15 janvier

Fourches sur couteaux

Le Rezort

Vendredi 17 janvier

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en janvier, plus un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Source de l’image: éducation sexuelle | Netflix

