Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui part (semaine du 23 février) – .

L’une de mes meilleures surprises agréables que j’ai jamais rencontrées lors de la navigation sur Netflix a été la première saison de The End of the F *** ing World, c’est pourquoi je suis particulièrement excité de voir que je ne suis pas d’accord avec ce début cette semaine . Non seulement il présente le même réalisateur que End of the F *** ing World, mais il est également produit par des personnes qui ont travaillé sur Stranger Things. C’est une équipe de rêve de la série originale de Netflix si j’en ai déjà vu une.

Les deux autres arrivées remarquables cette semaine sont la deuxième saison d’Altered Carbon et Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution, qui réinvente le tout premier film Pokémon avec CG. Le retour retardé d’Altered Carbon devrait être particulièrement intéressant, car Joel Kinnaman, qui a joué le rôle de Takeshi Kovacs dans la saison 1, ne reviendra pas pour la saison 2. Au lieu de cela, Anthony Mackie prendra sa place, jouant le même personnage dans un autre nouveau corps .

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 23 février 2020:

Arrivées

Dimanche 23 février

Mardi 25 février

Mercredi 26 février

Jeudi 27 février

Altered Carbon: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Le film Angry Birds 2

Suiveurs – NETFLIX ORIGINAL

Pokémon: Mewtwo contre-attaque — Evolution – FAMILLE NETFLIX

Vendredi 28 février

Samedi 29 février

départs

Mercredi 26 février

Jeudi 27 février

Jeopardy!: Collection Buzzy Cohen

Jeopardy!: College Championship II

Jeopardy!: Tournoi des enseignants II

Jeopardy!: Teen Tournament III

Jeopardy!: Tournoi des Champions III

Vendredi 28 février

My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks

Peur primaire

Trainspotting

Samedi 29 février

50/50

beauté américaine

Gestion de la colère

Charlie et la chocolaterie

Sauvez Willy

Hustle & Flow

Igor

Gâteau de couche

Rachel se marie

Rayures

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

L’esprit d’un chef: saison 1-5

La prise de Pelham 123

Dans l’air

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en février, plus un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

