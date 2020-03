tout illimité et jusqu’à 70 Go en 4G pour les nouveaux clients

L ‘opérateur à faible coût j’ai Mobile pour le moment, il vous permet d’activer trois des tarifs les plus avantageux de tous les temps, plein de minutes et de SMS et l’extraordinaire quantité de Giga de trafic de données. Le gestionnaire offre à ses nouveaux clients la possibilité d’obtenir encore plus services supplémentaires et les protège de toute dépense imprévue. En fait, les clients ho Mobile ne perçoivent pas de frais autres que le coût attendu du renouvellement du tarif activé.

la promotions disponibles ce mois-ci, il y en a trois, à savoir: l’offre que j’ai. 5,99 €, l’offre que j’ai. 8,99 € et l’offre que j’ai. 12,99 €.

Passez à ho Mobile: activez l’un des tarifs Vodafone low cost et recevez jusqu’à 70 Go!

Le mobile low cost ho propose à ses nouveaux clients trois offres extraordinaires, qui peuvent être activées en fonction du gestionnaire à partir duquel le numéro est transféré. Malgré les différences relatives à la quantité de trafic de données attendue et au coût mensuel à engager, tous inclure dans le prix les services suivants: le SMS que j’ai. appelé, appel en attente et transfert, navigation sur hotspot.

L’activation des promotions peut être effectuée en se rendant dans l’un des points de vente du manager ou via le site officiel, mais voici laquelle demander en transférant votre numéro de l’opérateur précédent:

les clients d’Iliad et MVNO peuvent activer leoffre que j’ai. 5,99 € et recevez: minutes illimitées, SMS illimités et 70 Go en 4G Basic pour seulement 5,99 euros par mois.

les clients de Kena Mobile et Daily Telecom; et les clients qui activent un nouveau numéro peuvent activer leoffre que j’ai. 8,99 € et recevez: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go en 4G Basic pour seulement 8,99 euros par mois.

Les clients Vodafone, Tim, Wind et Tre, en revanche, peuvent activer leoffre que j’ai. 12,99 € et recevez: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go en 4G Basic pour un coût de seulement 12,99 euros par mois.