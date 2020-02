tout le contenu arrivera dans les prochains jours

La plateforme de contenu en streaming Netflix, comme vous le savez bien, il propose chaque semaine de nouveaux contenus dans son catalogue, afin de ne jamais fatiguer ses utilisateurs.

Évidemment pour ceux qui en ajoutent, il en enlève autant, juste pour satisfaire les goûts de tous les utilisateurs. Après avoir parlé de son petit succès aux Oscars 2020, nous allons aujourd’hui découvrir tous les contenu qui arrivera sur la plateforme dans les prochains jours.

Netflix: contenu à venir dans les prochains jours

Commençons immédiatement avec jeudi 20 février 2020, le jour où le film atterrira sur la plateforme Restes aimables, une adaptation cinématographique du roman d’Alice Sebold du même nom. Le film se déroule en Pennsylvanie dans les années 1970 où Susie, 14 ans, a été tuée et piégée dans une dimension onirique entre le ciel et la terre. De cet endroit, il guidera sa famille pour découvrir leur meurtrier.

Le lendemain, le bateau atterrira première saison de la série télévisée Gentefied, qui parle de trois cousins ​​d’origine mexicaine qui tentent de réaliser le rêve américain, quitte à mettre en danger ce qui leur tient le plus à cœur. lundi 24 février 2020 arrivera enfin là-bas cinquième saison de Better Call SaulLa transformation de Saul Goodman, qui a commencé lors de la finale de la quatrième saison, entraînera plusieurs changements.

Les derniers jours de février seront pleins de nouveaux contenus, le 26 par exemple la série TV débarquera Ash vs Evil Dead, Je ne suis pas d’accord avec ça, Carbone altéré le lendemain et 28 février 2020 le film Parlez-moi d’une journée parfaite. À ce stade, nous devons juste attendre quelques jours de plus pour commencer à profiter du nouveau contenu.