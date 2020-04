Tout les fans de fiancé de 90 jours ont appris dans le spécial rupture

Fiancé 90 jours a diffusé une émission spéciale le lundi 30 mars 2020 sur les ruptures de quatre des couples les plus discutés de la série. Les couples choisis étaient Colt Johnson et Larissa Dos Santos Lima, Laura et Aladin Jallali, Mohamed Jbali et Danielle Mullins, et Molly Hopkins et Luis Mendez.

Chaque couple a provoqué une controverse pendant leur séjour dans la série, il est donc logique que 90 Day Fiancé détaille ces paires dans cette spéciale de rupture. Leurs relations étaient parmi les plus tumultueuses et les plus gênantes de toute la franchise.

Le spécial 90 jours Fiancé donne un résumé de ces quatre relations et de leur rupture éventuelle. C’est un bon épisode à regarder pour un aperçu de l’histoire de ces romances, en particulier pour ceux qui ont peut-être raté une partie de la série dérivée.

Le spécial donne un bref aperçu des événements qui ont conduit à toutes les ruptures. Il se concentre fortement sur la façon dont Mohamed a apparemment utilisé Danielle pour une carte verte, le comportement volatil de Larissa et la relation étroite de Colt avec sa mère Debbie, le comportement immature et étrange de Luis, et les cultures conflictuelles d’Aladin et Laura. Le spécial choisit définitivement les côtés de la rupture en fonction des scènes éditées et des clips choisis pour être montrés. La série semble blâmer Mohamed plus que Danielle pour leur disparition.

Les scènes spéciales choisies où Mohamed ne semblait pas du tout intéressé par elle et ne voulait qu’une carte verte. Cela a également donné à Danielle une femme déterminée à se venger. Molly a également été décrite comme une mère dévouée, tandis que Luis est sorti un peu farfelu et immature. Larissa et Colt ont reçu plus d’un montage bilatéral. Ils se sont tous les deux révélés être au moins en partie responsables de la rupture, elle pour violence et agression, et Colt pour ne pas avoir fait de Larissa une priorité au lieu de sa mère. La rupture entre Aladin et Laura a eu plus d’un montage sorti de nulle part, mais c’est probablement à cause de peu de scènes de conflit entre eux. Leur disparition s’est produite principalement après que les caméras ont cessé de rouler.

Danielle et Mohamed font partie des couples qui ont contribué à la construction de la franchise Fiancé 90 jours. Ils ont commencé leur voyage dans la saison 2 de la série et ont ensuite fait des apparitions dans des séries dérivées comme 90 Day Fiancé: Happily Ever After ?. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre l’histoire longue de la paire, le spectacle met en évidence leur relation le plus de tous les couples sélectionnés.

Cela montre de nombreux mauvais moments, y compris la décision de Mohamed de ne pas embrasser Danielle après leur mariage. Il a cité des raisons religieuses et culturelles de ne pas l’embrasser. Le spécial donne un bref aperçu des comportements trompeurs de Mohamed en ce qui concerne le fait d’être avec Danielle, ses problèmes financiers, leur fin combative, le divorce et le plan de Danielle de le faire expulser.

L’un des moments les plus mémorables de la relation de Laura et Aladin a été sa tentative d’introduire des jouets sexuels dans la chambre. Les fans savent qu’Aladin est issu d’une éducation stricte de Mulsim qui a estimé que les jouets sexuels étaient irrespectueux envers l’homme dans la relation. De plus, Aladin pensait que tout allait bien dans ce département; elle n’était pas d’accord. L’émission a également montré un segment de questions et réponses où Laura a déclaré que leur première fois n’avait duré que quelques minutes et Aladin n’était pas d’accord. C’était un segment amusant et l’un de leurs moments joyeux sur la spéciale. L’incident du jouet sexuel semble être un sujet très débattu parmi le couple après que 90 jours Fiancé a diffusé ce segment.

Molly et Luis ont un gros argument à propos de son traitement de ses filles et de son manque de figures religieuses autour de la maison. Cet argument aurait pu mettre fin à leur romance avant les 90 jours, mais Molly a révélé à l’équipage du 90 Day Fiancé que Luis n’avait pas à s’inquiéter de l’expiration de son visa K-1 parce que le couple s’était marié derrière le dos de l’émission. Cela choque l’équipage et les téléspectateurs.

Les arrestations de Larissa sont devenues un sujet majeur après leur première saison. Le spécial a montré qu’elle avait été arrêtée au moins trois fois pour des conflits familiaux avec Colt et Debbie. Les fans se souviennent que Colt avait appelé les policiers à Larissa à deux reprises pour de prétendus abus domestiques et que la troisième arrestation était due au fait que Debbie avait appelé les policiers. C’était un environnement voilitile et assez toxique pour tout le monde, il est donc bon de voir ces deux-là s’éloigner l’un de l’autre.

Tous ces couples avaient des relations difficiles et vous pouvez revivre beaucoup d’entre eux en diffusant tous les Fiancé 90 jours franchiser les saisons passées sur Hulu.