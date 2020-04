Tout va et vient – .

Netflix vient de partager sa liste d’arrivées et de départs pour le mois de mai 2020.

Certains des ajouts notables à Netflix le mois prochain incluent Space Force, Dead to Me saison 2, Grey’s Anatomy saison 16, un spécial interactif Unbreakable Kimmy Schmidt et de nouveaux spéciaux comiques de Jerry Seinfeld, Patton Oswalt et Hannah Gadsby.

Pour le deuxième mois consécutif, Netflix a partagé sa liste mensuelle des arrivées et des départs à venir alors que nous nous cachons tous à l’intérieur pour éviter d’attraper ou de propager le nouveau coronavirus. Heureusement, il y a beaucoup de contenu pour nous divertir tout au long du mois de mai, y compris Space Force, qui est une nouvelle série comique avec Steve Carell et créée par Greg Daniels, qui était également derrière The Office et Parks and Recreation.

Découvrez toutes les arrivées et départs sur le service de streaming de Netflix pour mai 2020 ci-dessous:

Streaming 1er mai

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie

Toute la journée et toute la nuit – FILM NETFLIX

Presque heureux – NETFLIX ORIGINAL

Retour vers le futur

Retour vers le futur II

Charlie et la chocolaterie

Cracked Up, l’histoire de Darrell Hammond

Den of Thieves

Pour les filles colorées

Amusez-vous avec Dick et Jane

Entrer – FILM NETFLIX

Aller! Aller! Cory Carson: Le Chrissy – FAMILLE NETFLIX

La moitié – FILM NETFLIX

Hollywood – NETFLIX ORIGINAL

Je suis divin

Dans la nuit – NETFLIX ORIGINAL

Jarhead

Jarhead 2: Champ de feu

Jarhead 3: le siège

Madagascar: Escape 2 Africa

Masha et l’ours: saison 4

Matériel

Médicis: le magnifique: 2e partie – NETFLIX ORIGINAL

Mensuel Nozaki Kun des filles: Saison 1

Mme Serial Killer – FILM NETFLIX

Reckoning: Season 1 – Exclusivement sur Netflix

Sinistre

Chant de la mer

L’Etrange histoire de Benjamin Button

The Heartbreak Kid

Le Patriote

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée

Thomas et ses amis: Marvelous Machinery: World of Tomorrow

Thomas et ses amis: Thomas et le Royal Engine

Monde souterrain

Underworld: Evolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Cowboy urbain

Ce qu’une fille veut

Willy Wonka et la chocolaterie

Streaming le 4 mai

Streaming le 5 mai

Streaming le 6 mai

Streaming le 7 mai

Streaming le 8 mai

Streaming le 9 mai

Charmed: Saison 2

Grey’s Anatomy: Saison 16

Streaming le 11 mai

Streaming le 12 mai

Streaming le 13 mai

Streaming le 14 mai

Streaming le 15 mai

Streaming le 16 mai

Streaming le 17 mai

Streaming le 18 mai

Streaming le 19 mai

Streaming le 20 mai

Streaming le 22 mai

Streaming le 23 mai

Streaming le 25 mai

Ne Zha

Norme du Nord: vacances en famille

Gemmes non coupées

Streaming le 26 mai

Streaming le 27 mai

Je ne suis plus ici – FILM NETFLIX

L’avocat de Lincoln

Streaming le 28 mai

Streaming le 29 mai

Streaming le 31 mai

Continuez à lire pour la liste complète des films, des émissions et des spéciaux supprimés de Netflix le mois prochain. Vous pouvez également regarder une courte vidéo présentant certains des faits saillants à venir au service en mai ci-dessous:

Départ le 1er mai

Départ le 15 mai

Illimité

L’endroit au-delà des pins

Départ le 17 mai

Départ le 18 mai

Départ le 19 mai

Black Snake Moan

Les transporteurs

Évolution

The First Wives Club

Il faut être deux

Amour, Rosie

Trop belle

Que mange Gilbert Grape

Jeune adulte

Le vôtre, le mien et le nôtre

Départ le 25 mai

Départ le 30 mai

Bob Ross: la beauté est partout: Collection 1

Départ le 31 mai

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: L’espion qui m’a baisé

cher John

Destination finale

La destination finale

Destination finale 2

Destination finale 3

Ghosts of Girlfriends Past

Looney Tunes: de retour en action

Ma fille

Le pistolet nu 2 1/2: l’odeur de la peur

Le pistolet nu: des fichiers de l’équipe de police!

Épidémie

aube Rouge

Richie Rich

C’est tout ce que vous devez savoir sur Netflix en mai. Comme toujours, nous serons de retour tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs, vous n’avez donc pas à parcourir ce message à chaque fois.

