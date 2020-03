Tout va et vient le mois prochain – .

Netflix vient de partager sa liste d’arrivées et de départs pour le mois d’avril 2020.

Certains des ajouts notables à Netflix ce mois-ci incluent les six saisons de Community, les trois films Matrix et les nouvelles saisons d’émissions originales comme After Life et The Last Kingdom.

Hors des sentiers battus, je recommande Hi Score Girl et les spéciaux de comédie de Middleditch & Schwartz.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il n’y a peut-être jamais eu de vue plus bienvenue que la longue liste de nouvelles versions de ce mois-ci à venir bientôt sur le service de streaming Netflix. Partout dans le monde, des gens sont enfermés dans leurs maisons en raison de la pandémie actuelle, et la diffusion en continu est l’une des nombreuses choses que nous pouvons faire pour nous occuper et par la suite nous protéger et protéger les autres contre l’infection. Alors maintenant, vous pouvez planifier tout le mois d’avril autour de Netflix.

Découvrez toutes les arrivées et départs sur le service de streaming de Netflix pour avril 2020 ci-dessous:

Streaming 1er avril

40 jours et 40 nuits

Sport de sang

Cadillac Records

Je ne peux pas attendre

Cheech & Chong’s Up in Smoke

Communauté: Saison 1-6

Impact profond

Dieu n’est pas mort

Juste amis

Killer Klowns from Outer Space

Kim’s Convenience: Saison 4

Arme mortelle

Arme mortelle 2

Arme mortelle 3

Arme mortelle 4

Rapport minoritaire

Jeu de Molly

Combat mortel

Boue

Pokémon la série: Soleil et lune: S3: Soleil et lune – Ultra Legends

Terre promise

Route de la perdition

Sel

School Daze

Sherlock Holmes

Plan de l’âme

Lever de soleil au paradis

Conducteur de taxi

La mort de Staline

La fille avec tous les cadeaux

La gueule de bois

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

Le monde de Charlie

Le colocataire

Les fugueurs

Le réseau social

Wildling

Streaming le 2 avril

Le bon le mauvais et le laid

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique

Streaming le 3 avril

Streaming le 4 avril

Streaming le 5 avril

La mise à mort d’un cerf sacré

Streaming le 6 avril

Streaming le 7 avril

Streaming le 9 avril

Streaming le 10 avril

Streaming le 14 avril

Streaming le 15 avril

Streaming le 16 avril

Streaming le 17 avril

Streaming le 18 avril

Streaming le 20 avril

Cuit au Cannabis – NETFLIX ORIGINAL

L’Évangile de minuit – NETFLIX ORIGINAL

Les cassettes du Vatican

Streaming le 21 avril

Bleach: l’assaut

Bleach: The Bount

Middleditch & Schwartz – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Streaming le 22 avril

Planète absurde – NETFLIX ORIGINAL

Cirque des livres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

El silencio del pantano – FILM NETFLIX

Les plaies de Breslau – FILM NETFLIX

Les Willoughbys – FILM NETFLIX

Gagnez le désert – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 23 avril

Streaming le 24 avril

Streaming le 25 avril

L’artiste

Django Unchained

Streaming le 26 avril

Streaming le 27 avril

Streaming le 29 avril

Streaming le 30 avril

Continuez à lire pour la liste complète des films, des émissions et des spéciaux supprimés de Netflix le mois prochain. Vous pouvez également regarder une courte vidéo présentant certains des faits saillants à venir au service en avril ci-dessous:

Départ le 4 avril

American Odyssey: Saison 1

Départ le 8 avril

Départ le 15 avril

Départ le 16 avril

Départ le 17 avril

Départ le 19 avril

Départ le 24 avril

Départ le 29 avril

Départ le 30 avril

Une histoire de Cendrillon

Une petite princesse

Freddy

Blade Runner: The Final Cut

Le métier

crash

Tigre accroupi Hidden Dragon

La sale douzaine

Dirty Harry

Au volant de Miss Daisy

vendredi 13

Bon burger

GoodFellas

La gueule de bois

Harold et Kumar se rendent au château blanc

Lemony Snicket, une série d’événements malheureux

Académie de police

Académie de police 2: leur première mission

Police Academy 3: Back in TrainingPolice Academy 4: Citizens on Patrol

Académie de police 5: Affectation: Miami Beach

Académie de police 6: City Under Siege

Académie de police 7: Mission à Moscou

Bébé au romarin

Rounders

Scream 2

Scream 3

Le rachat de Shawshank

Space Jam

Spy Kids

Demi frères

Strictly Ballroom

Le talentueux M. Ripley

Teenage Mutant Ninja Turtles

Le vrai courage

C’est tout ce que vous devez savoir sur Netflix en avril. Comme toujours, nous serons de retour tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs, vous n’avez donc pas à parcourir ce message à chaque fois.

Source de l’image: After Life | Netflix

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.