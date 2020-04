tout votre monde sur un tapis

Le Corsair MM500 se présente comme un grand tapis haut de gamme qui nous permettra de couvrir une immense surface. Ce modèle spécifique diffère de la taille “3XL”, ce qui se traduit par des mesures impressionnantes: 122 x 61 centimètresSoit 1,22 mètre de long par 0,61 mètre de large.

Lorsque nous parlons de tapis, la taille compte, c’est clair. Les petits modèles ont un objectif très différent des grands modèles. Par exemple, le Corsair MM350 Extended XL, que nous avons eu l’occasion de revoir à l’époque, est un tapis surdimensionné de haute qualité qui est destiné à couvrir une surface suffisamment grande que nous pouvons confortablement placer et utiliser un clavier et une souris.

En revanche, les petits tapis, dans leurs versions plus traditionnelles, se limitent à offrir juste assez d’espace pour utiliser la souris. Le Corsair MM500 3XL s’éloigne des deux concepts et opte pour une approche beaucoup plus ambitieuse: couvrir complètement notre bureau avec une élégante nuance de noir. Cela en fait un produit qui s’adresse à un public très spécifique, mais en même temps il lui donne une valeur importante, comme nous le verrons dans cette analyse.

Grâce à Corsair Espagne, nous avons eu l’occasion de tester une unité du Corsair MM500 3XL pendant deux semainesNous sommes donc prêts à vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce tapis et à partager notre expérience avec vous. Mettez-vous à l’aise, commençons.

Corsair MM500: premier aperçu

Comme nous l’avons dit au début de l’analyse du Corsair MM500 3XL, il s’agit d’un grand tapis haut de gamme, quelque chose qui se remarque à la fois dans la conception et la qualité des finitions. En surface, nous avons une terminaison tissu anti-usure (tissu tissé) qui permet une glisse améliorée et présente un faible frottement. Cela permet, comme nous le verrons plus loin, glissement optimal de la souris Cela peut faire une différence significative dans les jeux où les réflexes et la précision sont deux piliers de base sur lesquels construire une victoire.

À la base du Corsair MM500 3XL, nous avons un caoutchouc antidérapant de 3 mm qui est parfaitement “ancré” à notre bureau. Il est conçu pour lisser même les surfaces les plus inégales et pour offrir une adhérence ferme, sans surprise et sans mouvement excessif. Les bords confirment cette haute qualité de construction à laquelle nous avons fait référence, puisque sont cousus avec une précision millimétrique et offrent une haute résistance à l’usure.





Si nous mettons tout cela ensemble, la conclusion est claire, le Corsair MM500 3XL est un tapis premium qui a tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire même les utilisateurs les plus exigeants. Après cette simple introduction, nous sommes prêts à entrer pour voir les spécifications les plus importantes du Corsair MM500 3XL:

Tapis surdimensionné avec tissu tissé anti-usure à faible friction de haute qualité et base en caoutchouc antidérapante.

Permet un mouvement naturel de la souris pour assurer une précision maximale.

Bords cousus avec précision qui offrent une haute résistance à une utilisation quotidienne.

Dimensions: 122 x 61 centimètres.

Épaisseur et poids: 3 mm et 1,21 kilogramme.

Aucune distraction: sa finition noire empêche tout type de distraction qui pourrait nous affecter pendant que nous apprécions nos jeux préférés.





Corsair MM500: notre expérience

Le Corsair MM500 est un énorme tapis, et c’est précisément la première chose qui vous frappe dès la sortie de la boîte. Il est inévitable d’être intrigué par sa tailleMais une fois que cette surprise initiale est surmontée, il est facile de se laisser emporter et de penser à quel point elle sera bonne sur notre bureau, tant que nous aurons suffisamment d’espace pour la localiser.

Comme nous l’avons indiqué, ses dimensions sont de 122 x 61 cm (longueur et largeur). Cela signifie que non seulement il a suffisamment d’espace pour placer un clavier et une souris, mais nous pouvons pratiquement y mettre toute notre configuration: tour, moniteur et autres accessoires auxquels nous pouvons penser. Si vous aimez avoir des éléments décoratifs ou motivants sur la table, le Corsair MM500 3XL sera parfait, car vous aurez beaucoup d’espace pour placer votre monde entier.

Le tapis est enroulé mais lorsqu’il est étiré pour la première fois, il est parfaitement étendu. Il ne présente pas de plis ou de déformations, ce qui est généralement courant dans les tapis de mauvaise qualité. Sa finition noire lui donne une touche élégante et sobre, et lui permet de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel bureau. Le logo Corsair est situé dans un coin, et comment pourrait-il en être autrement, il est cousu.

Sa surface en tissu tissé a un toucher doux et cela nous laisse de très bonnes sensations qui sont renforcées par la solidité de sa base en caoutchouc et pour ses bords cousus. Cela génère un contraste unique, car nous avons la douceur de la surface de son tissu ainsi que la dureté et la résistance de sa base et de son bords cousus de fil de haute qualité.

Depuis plus de deux semaines, je soumets le Corsair MM500 à un usage intensif, avec séances de travail et de loisirs jusqu’à 12 heureset les a surmontés sans problème. Le défilement de la souris est fantastique, peu importe votre exigence ou la complexité du jeu auquel vous voulez faire face, la souris glissera parfaitement et vous pourrez effectuer les jeux les plus complexes.

Par exemple, dans DOOM Eternal, l’un des jeux triple-A les plus importants du moment, ses scènes d’action frénétiques ils ne nous pardonneront pas pour une erreur. J’atteste que le jouer en difficulté cauchemardesque est tout un défi, non seulement vous devez calculer parfaitement comment vous allez affronter chaque vague d’ennemis, mais vous devez également exécuter les mouvements à grande vitesse et avec une précision totale. Une mauvaise glissière de souris peut nous faire rater un tir et faire la différence entre le succès et l’échec.

J’ai concentré une bonne partie des tests sur DOOM Eternal et les résultats que j’ai obtenus avec le Corsair MM500 3XL ont été excellent. J’ai pu accomplir tous les mouvements et actions avec une précision absolue, et j’ai apprécié cette sensation unique d’avoir un contrôle parfait à tout moment. La même chose s’est produite avec d’autres titres comme League of Legends and Destiny 2, dans laquelle la glisse et les sensations que j’ai eues en général ont été très bonnes.

Dans les tests d’utilisation quotidiens, mon expérience a également été très positive. La quantité d’espace offerte par le Corsair MM500 3XL nous permet de créer notre propre espace de travail, de le décorer et de placer à peu près tout ce à quoi nous pouvons penser. D’autre part, avoir un tapis sous le clavier fournit une base supplémentaire qui amortit les vibrations et rend la frappe un peu plus agréable.





Après la première semaine d’utilisation intensive, le Corsair MM500 3XL c’était comme le premier jouret la situation n’a pas changé après deux semaines. Comme tout tapis est recommandé le nettoyer de temps en temps, mais ne nécessite aucun type d’entretien au-delà.

Notes: qualité et polyvalence pour revendiquer la valeur de la simplicité

Le Corsair MM500 est un grand tapis qui allie qualité et polyvalence pour revendiquer la valeur de la simplicité, et le importance des éléments les plus élémentaires lors de la construction d’un bon PC de jeu si nous voulons profiter d’une bonne expérience utilisateur.

Peu importe si vous voulez jouer ou travailler, le Corsair MM500 offre une glisse parfaite à tout moment, il a une finition lisse mais résistante et il a Assez d’espace pour mettre presque tout sur le dessus. Voulez-vous allumer le moniteur? Allez-y, pas de problème. Vous pouvez également placer le clavier, la souris, les écouteurs et la figurine de votre personnage préféré. Oui, celui-là, vous savez pourquoi, car il a fière allure.

Je comprends qu’en raison de ses dimensions, le Corsair MM500 Ce n’est pas un tapis pour tout le monde, mais il est conçu pour abriter votre monde entier. Sans aucun doute l’un des meilleurs tapis de sa catégorie, tant pour la qualité de la construction que pour la conception et les finitions.

Son prix est assez bon, car on peut le trouver pour 44,99 euros, un chiffre plus que raisonnable compte tenu de tout ce qu’il propose et de sa taille.

RÉSUMÉ

Le Corsair MM500 est un grand tapis qui allie qualité et polyvalence pour revendiquer la valeur de la simplicité et l’importance des éléments les plus élémentaires lors de la construction d’un bon PC de jeu. Une excellente option pour habiller notre bureau.