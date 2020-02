Toute la saga Star Wars Skywalker arrive sur Blu-ray Ultra HD 4K

À ce jour, vous avez peut-être entendu dire que Star Wars: The Rise of Skywalker a été officiellement annoncé pour une sortie sur Blu-ray et streaming numérique, aux côtés d’un énorme coffret englobant toute la Skywalker Saga sur 4K Ultra HD Blu-ray.

À la suite de cette nouvelle, nous avons maintenant des images montrant à quoi ressemblera le coffret Skywalker Saga, ainsi que des informations sur ce qui sera inclus à l’intérieur, combien cela coûtera et où vous pourrez l’acheter.

(Crédit d’image: Disney / Lucasfilm)

En termes de films inclus, le coffret sera composé uniquement des neuf entrées principales de la saga Skywalker – La menace fantôme, L’attaque des clones, La vengeance des Sith, Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque, Le retour du Jedi , The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker – ce qui signifie que les spin-offs de Star Wars Rogue One et Solo ne font pas partie de cette collection.

Le coffret contiendra un total impressionnant de 27 disques, avec 18 disques réservés pour chacun des neuf films sur Blu-ray Ultra HD 4K et Blu-ray standard, ainsi que neuf disques supplémentaires qui contiennent 26 heures de profondeur caractéristiques spéciales.

Où puis-je l’obtenir et pour combien?

Aux États-Unis, le coffret Star Wars: The Skywalker Saga est exclusif à Best Buy et sera disponible à partir du 31 mars 2020 pour 249,99 $.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, les clients peuvent désormais pré-commander le coffret exclusivement sur Amazon.co.uk, au prix de 199,99 £ avec une date de sortie le 20 avril 2020.

Malheureusement, nous n’avons pas encore d’informations sur les prix ou la disponibilité pour l’Australie, mais ne vous inquiétez pas – les huit premiers films de la Skywalker Saga sont actuellement disponibles en streaming en 4K HDR avec audio Dolby Atmos sur Disney Plus.