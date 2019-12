Toute l'histoire de Rey, les parents et l'avenir de Post-Star Wars 9 expliqués

Avertissement: contient des SPOILERS pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker révèle enfin la vérité sur Rey – et voici son histoire complète. Guerres des étoiles est une saga générationnelle, et chaque génération a son propre champion. La trilogie préquelle est mieux comprise comme l'âge d'Anakin Skywalker, la trilogie originale permet à son fils Luke Skywalker de se tenir debout, et la trilogie suite concerne vraiment Rey.

Les suites retracent le parcours du héros de Rey, du héros improbable qui résiste à l'appel à l'aventure à l'incarnation de tous les Jedi. En chemin, elle doit faire face à la vérité de son propre héritage et accepter que le sang n'est pas tout – même pas dans une galaxie dominée par les lignées Skywalker et Palpatine. Fondamentalement, Rey est un message d'espoir, que l'obscurité peut en effet être surmontée par la lumière; même si l'obscurité que vous combattez fait partie de vous.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la femme qui s'appelle désormais Rey Skywalker; son histoire, ses pouvoirs, son héritage et son avenir.

Rey est la petite-fille de l'empereur Palpatine





Star Wars: The Rise of Skywalker révèle que Rey est la petite-fille de Sheev Palpatine, le politicien Naboo qui était secrètement un Seigneur des Ténèbres Sith, et qui a provoqué l'effondrement de l'Ancienne République et la naissance de l'Empire. L'histoire familiale précise n'est pas claire; le film établit que Palpatine a eu un fils, mais on ne sait pas si la relation est antérieure à sa conquête de la galaxie, ou s'il a engendré un enfant avec un membre de la Cour impériale ou même un membre d'un harem qu'il dirigeait. Il semble raisonnable de supposer que le fils n'est pas né de l'amour, mais plutôt parce que Palpatine expérimentait avec les Midi-chlorians, essayant peut-être de créer un vaisseau potentiel à posséder comme il tenterait finalement de faire Rey.

Quoi qu'il en soit, il semble que le fils de l'empereur Palpatine ait rejeté son père et la philosophie impériale, car il s'est rencontré et est tombé amoureux d'une femme, et a abandonné la vie de prestige pour vivre dans l'ombre de la galaxie. Selon Star Wars: The Last Jedi, le couple a vécu la vie de nobodies, devenant ce que Kylo Ren a décrit comme "commerçants de déchets sales."Il a également vu des aperçus dans les souvenirs de Rey qui suggéraient qu'ils étaient des ivrognes, peut-être une stratégie d'adaptation pour faire face aux souvenirs difficiles de la Cour impériale.

Les parents de Rey l'ont laissée sur Jakku pour la protéger de Palpatine





Il semble que les parents de Rey savaient que Palpatine avait survécu à sa mort apparente à la fin de Le retour des Jedi, et ils ont pris conscience qu'il cherchait leur fille. En conséquence, ils ont caché Rey sur la planète junkyard de Jakku, où ils pensaient qu'elle serait en sécurité. C'était un choix inspiré; comme détaillé dans Chuck Wendig's Conséquences trilogie, Jakku avait été le site d'une bataille massive à la fin de la guerre civile galactique et d'un rituel Sith avorté qui avait libéré une poussée d'énergie du côté obscur. Ce type de mal a tendance à laisser une blessure dans la Force, un lien du côté obscur qui cache l'existence de Force-sensibles à proximité. Yoda a utilisé la grotte de Dagobah pour se cacher de Palpatine, Obi-Wan vivait près du massacre de Tusken qui avait été mené par Anakin Skywalker; exactement de la même manière, Rey a été laissé près d'un lieu de grande obscurité. La sophistication de ce plan suggère que les parents de Rey avaient une connaissance assez complète de la Force.

Réveil de la force de Rey et entraînement avec les derniers Jedi





Rey est restée sur Jakku pendant des années, convaincue que ses parents reviendraient, ignorant qu'ils avaient été trouvés et tués par les agents de Palpatine. Ses pouvoirs dans la Force semblent avoir été supprimés pendant son enfance et son adolescence. Cela peut avoir été un acte naturel et instinctif de légitime défense contre le côté obscur qui l'entourait à Jakku; Sinon, ses parents auraient pu faire quelque chose à Rey avant leur départ. Quelle que soit la vérité, à la fin, Rey était toujours destiné à entrer dans la galaxie au sens large. Dans Star Wars: The Force Awakens, elle a laissé Jakku à bord du Millennium Falcon, et ses pouvoirs semblaient se réveiller avec elle. Quelques jours seulement après avoir accédé à la Force, elle a été capable de manipuler les faibles d'esprit avec une facilité surprenante et de faire correspondre Kylo Ren dans un duel sur la base Starkiller.

Selon Star Wars: The Rise of Skywalker, Le général Leia Organa s'est rendu compte que Rey était un Palpatine, sensant vraisemblablement la vérité. Lorsque la Résistance a découvert avec succès l'emplacement de Luke Skywalker, Leia a envoyé Rey en tant que représentant, espérant que Luke accepterait de la former. Il l'a fait à contrecœur, mais la formation initiale ne s'est pas bien déroulée. Pire encore, Luke a découvert que Rey avait un lien mystérieux avec son élève décédé, Kylo Ren. En fin de compte, Rey a quitté Luke prématurément, mais elle a emporté avec elle les anciens textes de l'Ordre Jedi.

Après la mort de Luke, Rey s'est consacrée à l'entraînement dans la Force. Elle se méfiait du lien qu'elle partageait avec Kylo Ren et évitait de passer à l'action au cas où elle compromettrait des missions de résistance parce que son ennemi la sentait. Pendant ce temps, Leia a embauché Rey comme apprentie elle-même, essayant de continuer ce que Luke avait commencé. En même temps, Rey se penchait sur des textes Jedi si vieux qu'ils étaient antérieurs à l'ère préquelle, et apprenait des secrets de la Force qui avaient longtemps été oubliés. Et elle s'est intriguée sur sa véritable connexion avec Kylo Ren.

Rey est une dyade de la force avec Kylo Ren





Star Wars: The Rise of Skywalker a finalement expliqué le lien mystérieux entre Rey et Kylo Ren. Il semble qu'ils font partie de ce qu'on appelle un "dyade dans la Force,"deux êtres qui sont mystiquement liés l'un à l'autre. On ne sait pas comment cette Force Dyad est née, ni en effet quelles circonstances spécifiques ont conduit à la création du lien. Cela peut être aussi simple que la volonté de la Force, qui a reconnu l'influence de Palpatine sur Ben Solo et cherchait à créer une opportunité pour son rachat. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que Rey grandissait dans la Force, la connexion se renforçait également. L'espace même physique entre les deux a commencé à se saigner, dans la mesure où ils pouvaient se battre à distance, et les objets pouvaient passer d'un endroit à un autre dans une étrange forme de téléportation. Les deux ont d'abord résisté à cela, se tenant toujours aux côtés opposés de la division lumière-obscurité, mais Rey a atteint Kylo Ren quand elle a utilisé Force Heal pour sauver sa vie.

Rey devenant tous les Jedi et se levant comme un Skywalker





Rey a été horrifiée lorsqu'elle a appris son véritable héritage, sa peur aggravée par une vision d'un avenir possible où elle serait devenue une impératrice Sith. Elle a tenté de suivre le modèle de Luke Skywalker et de s'exiler à Ahch-To, site du premier temple Jedi, mais heureusement, le fantôme de la force de maître Skywalker l'a forcée à affronter ses peurs de front. Au lieu de cela, elle a piloté l'ancien X-Wing de Luke à Exegol, la planète Sith où Palpatine avait rassemblé sa flotte secrète. Là, avec l'aide d'un Ben Solo racheté, elle a fait face à son destin.

Elle ne l'a pas fait seule. Exegol est un lien avec la Force, et Rey s'est retrouvée en quelque sorte soutenue et encouragée par les esprits de tous les Jedi qui l'avaient précédée. Elle a utilisé son sabre laser pour capturer puis renvoyer la foudre de l'empereur sur lui, la même méthode que Mace Windu avait utilisée contre le Seigneur Sith dans Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith; il est possible qu'elle agisse sur ses conseils. Cette fois, l'empereur a imprudemment poursuivi son bombardement et s'est détruit. Avec la bataille terminée, un Rey épuisé est décédé, mais un Ben Solo racheté s'est sacrifié et est mort à sa place. Rey s'est consacrée au chemin des Jedi, construisant un nouveau sabre laser pour la marquer en devenant Chevalier Jedi, et s'est installée dans l'ancien Lars Homestead sur Tatooine. Dans une touche finale brillante, elle a réclamé le nom "Skywalker" en l'honneur de son héritage spirituel, plutôt que de se concentrer sur sa lignée.

L'avenir de Rey après Star Wars 9





Rey a peut-être décidé de vivre sur Tatooine, mais le fait même qu'elle ait construit son propre sabre laser suggère qu'elle s'est engagée dans la vie de chevalier Jedi. Cela signifie qu'il est raisonnable de supposer qu'elle va être une présence active dans la galaxie, confrontant les ténèbres partout où elle la trouve, et il est même probable qu'elle en entraînera d'autres dans la Force. Avec le temps, Tatooine pourrait bien devenir le foyer de l'Ordre Jedi réformé; ce serait une décision intelligente, étant donné que l'ère préquel Jedi n'était pas sage de déménager dans la capitale galactique de Coruscant et de se lier au Sénat. Star Wars: The Rise of Skywalker a clairement confirmé que l'ami de Rey, Finn, est sensible à la Force, donc il pourrait bien être son premier élève, tout comme celui de Luke était probablement sa sœur Leia.

L'actrice Daisy Ridley ne semble pas particulièrement désireuse de reprendre le rôle de Rey, après Star Wars: The Rise of Skywalker. Dans une interview, elle a suggéré qu'elle ne reviendrait que si les autres stars de l'ère de la suite faisaient de même. "Je suis complet,"elle a observé."Nous sommes tous dedans ensemble, donc l'un sans l'autre pour moi, ça ne calcule pas vraiment parce que je suis comme ce que serait Rey sans Finn? Que serait Finn sans Poe? … Je pense que c'est une belle fin de cette façon."Bien sûr, le moderne Guerres des étoiles est une franchise transmédia, il est donc possible que l'histoire de Rey passe à un autre support – peut-être à une forme animée, ou plus susceptible de lier des romans ou des bandes dessinées.

