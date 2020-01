toutes les actualités arrivent en temps réel

Nous savons que la technologie fonctionne très rapidement et que l’information est encore plus rapide. Les utilisateurs qui lisent des journaux papier diminuent de plus en plus, grâce aux lectures sur leurs sites Web de leurs sujets favoris. On pense aux journaux d’information technologique, ou aux nouvelles du monde, mais quand même: vulgarisation scientifique ou cuisine. Notre courant smartphone (ou tablette) deviennent de véritables centres multimédias indispensables à chaque opération quotidienne (et non). Google il le sait bien, il a donc pensé à créer deux services spécialement conçus pour ceux qui ont besoin de nouvelles «fraîches» en temps réel. Parlons de Nouvelles et tendances. Mais comment fonctionnent les deux portails?

Nouvelles techniques gratuites?

Vous pouvez suivre toutes nos actualités scientifiques et technologiques directement via la page officielle de Google Actualités en cliquant sur le bouton Suivre.

Google Actualités et tendances: ce qu’elles sont et comment elles fonctionnent?

Google Actualités est le site qui permet aux utilisateurs de rechercher des nouvelles par zone, par catégorie en utilisant le mécanisme typique des nouvelles du matin. Le portail fait en fait office de grande “page d’accueil” du journal, où les principales nouvelles par sujet sont rapportées, provenant des journaux les plus célèbres. De plus sur le site, il y a deux filtres, NewsCasts et NewsStand, qui vous permettent de visualiser uniquement les actualités des sites les plus fiables ou de visualiser toutes les informations sans distinction.

Enfin, nous arrivons à Tendances Google, un outil conçu et conçu depuis 2006, utile pour analyser le Web et découvrir les mots clés les plus recherchés en temps réel. Les articles peuvent également être affichés en fonction de la zone géographique d’intérêt, en fonction de la langue et de nombreux autres paramètres. Il est donc possible de personnaliser au maximum la recherche afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur au consommateur avide de connaissances.