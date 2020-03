toutes les actualités de 2020

Dans un passé récent, une rumeur circulait à propos de suppression éventuelle du paiement de la redevance RAI ainsi que de la taxe automobiledes impôts que personne n’aime et que beaucoup croient, à tort ou à raison, injustes à payer. À cet égard, pour expliquer en deux mots de quel type de taxes il s’agit, la taxe automobile n’est rien de plus que la coupe de possession de votre moyen de transport, qui doit être payée annuellement et dont le prix varie selon le support lui-même. L’État gagne environ 6 milliards d’euros par an sur cette taxe. Les frais RAI sont plutôt les frais de possession sur un téléviseur ou tout appareil pouvant prendre sa place. Il a un coût de 100 euros par an qui est automatiquement divisé en factures d’électricité et permet à l’État de gagner environ 1,5 milliard d’euros par an. Les seuls utilisateurs qui ils peuvent se dispenser de le payer, ce sont ceux qui déclarent un revenu annuel inférieur à 7000 euros ou même ceux de plus de 75 ans.

Suppression de la redevance et du droit de timbre: telle est la situation actuelle

L’actualité de la suppression de ces taxes ce n’était rien de plus que de fausses nouvelles: en ces temps très difficiles où notre pays a déjà une dette publique considérable, l’effondrement économique inévitable dû à la peur compulsive du coronavirus il ne fait que sombrer encore plus la situation économique italienne. Ce n’est donc pas le moment le gouvernement n’abandonnerait jamais un total de 7,5 milliards d’euros que sans l’ombre d’un doute servir et servir de plus en plus, les espoirs pour l’avenir, cependant, ne meurent jamais.