toutes les actualités de la troisième saison

En octobre 2019, Call of Duty: Mobile a été publié sur le marché pour les systèmes d’exploitation iOS et Android. Déjà dans les mises à jour précédentes, des nouvelles intéressantes avaient été introduites, telles que de nouvelles cartes, le mode zombie, le mode à durée limitée et surtout le support des contrôleurs.

Call of Duty Mobile est rapidement devenu un jeu de tir populaire auprès du public des jeux vidéo. La mise à jour de la saison 2 comprenait spécifiquement les changements suivants:

De nouvelles récompenses sur le thème de l’hiver pour les matchs classés

Nouvelles récompenses premium e gratuit avec le Battle Pass

Ajout de prise en charge des contrôleurs

la Mode zombie disponible avec deux modes de jeu différents

Nouvelle carte: sommet

mode durée limitée un a frappé un mort, l’âge de pierre et la chasse aux objets

Carte de raid sur le thème de Noël disponible pour une période limitée

améliorations Battle royale

Emplacements non publiés et améliorer

Corrections de bugs et divers types d’optimisations

L’évaluation, à la fois sur Google Play et sur l’App Store c’est presque 5 étoiles (4.6 pour Google et 4.7 pour Apple). Cette fois, la tentative est de équilibrer un peu plus l’expérience de jeu à la fois pour le gameplay et pour l’utilisateur unique. Mais voici la nouvelle liste des fonctionnalités de cette mise à jour:

Nouveau Battle Pass avec de nouvelles récompenses

Nouvelles cartes multijoueurs: scrapyard au lancement et d’autres plus tard

nouveau mode de jeu limité dans le temps

Battle Royale – 20 contre 20

multijoueur: Tir rapide

Classement de la nouvelle saison avec de nouvelles récompenses

Éléments inclus de Black Ops II

Modifications de la carte Battle Royale

Nouvelle classe de Battle Royale

Nouvelle compétence d’opérateur – H.I.V.E.

Nouveau Scorestreak – XS1 Goliath

Ajout de liaison du compte Call of Duty

Diverses mises à jour de l’interface utilisateur, équilibre des armes et optimisations de jeu

Un nouvel opérateur multijoueur sera également disponible prochainement, une nouvelle zone pour le mode Battle royale (avec nouveau mode et nouvelle classe). Les prochaines mises à jour arriveront sûrement bientôt.