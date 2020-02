toutes les actualités du nouveau Minecraft

Cela semble incroyable, mais en quelques mois Minecraft Il aura pas moins de 11 ans et, encore, beaucoup diraient que c’était hier quand nous avons commencé à couper des blocs carrés à la recherche d’or et de diamants, mais nous nous sommes retrouvés avec des poches (et des coffres) pleines de roche et de terre. Bien que le titre soit toujours en bonne santé, une étude indépendante travaille depuis un certain temps dans laquelle, officieusement, il vise à être son successeur, Hytale (Bien que cela puisse bien s’appeler Hy (pe) tale, en raison des attentes qu’il a déjà suscitées chez des millions de personnes). Que savons-nous déjà de cette évolution du best-seller de Mojang?

Cela fait un peu plus d’un an depuis la publication d’une bande-annonce avec laquelle, pour la première fois, nous avons pu voir de vraies images de Hytale, ainsi que connaître certains aspects clés de ses nouvelles mécaniques et fonctions. Depuis, et avec une périodicité qui semble mesurée pour maintenir le battage médiatique autour de son lancement, l’étude en charge de son développement en publie les avancées, des morceaux de sa bande originale aux vraies images du jeu en mouvement. Cependant, rien n’a généré autant d’attentes que la bande-annonce de présentation, qui cumule déjà plus de 55 millions de vues.

Mais que savons-nous jusqu’à présent sur Hytale? Sans doute la donnée la plus attendue est sa date de publication, mais à cet égard pour l’instant nous devons nous contenter d’un vague «À venir en 2021«. Cela, d’une part, nous fait rêver de pouvoir commencer à en profiter en moins d’un an, mais le bon sens et, surtout, la coutume, devrait nous préparer à ce que (s’il n’y a pas de délai entre les deux), il soit proche Noël 2021 quand enfin voir la lumière.

Si, pour une raison quelconque, vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, la bonne nouvelle est que vous pouvez vous inscrire à leur programme de testeur bêta bénévoles (pour cela, cliquez ici). Cependant, et c’est sûrement ce que vous pouvez imaginer, ce n’est pas une garantie de pouvoir l’essayer avant le reste du monde. Bien qu’aucune donnée officielle n’ait été rendue publique sur le nombre de personnes déjà inscrites, tout indique que le chiffre doit être exorbitant. Il suffit que 1% des personnes qui ont vu la première vidéo l’aient fait, et nous parlerions déjà de plus d’un demi-million de bénévoles.

Quant à son design, les images et vidéos que l’étude a publiées laissent peu de place à l’imagination: Hytale porte Minecraft dans son ADN, et les blocs qui nous ont tant accompagnés ces 11 ans ne cesseront pas d’être présents. Cependant, les textures semblent beaucoup plus complexes, comme c’est le cas avec les visages, les accessoires, les fluides et de nombreux autres éléments, qui sans aucun doute ils ont beaucoup gagné en résolution graphique. Au début, certaines images peuvent passer par une installation standard du jeu avec un pack de textures, mais quand on regarde certains éléments (visages, objets, etc.), il est clair que le changement va bien au-delà.

Et qu’aurons-nous, comme nouvelles à Hytale par rapport à son prédécesseur? Au début, les deux semblent reproduire la même dynamique de jeu, mais les développeurs ont déjà avancé de nouveaux modes de jeu tels queaventures, mini-jeux intégrés, possibilité de créer des cinématiques … Il ne fait aucun doute que l’étude a soigneusement observé l’utilisation faite par la communauté de l’original (sans surprise, ils sont responsables de l’administration de l’un des serveurs Minecraft les plus populaires), et ils ont fait écho à la fois à la demande de les utilisateurs, du potentiel que ces nouvelles dynamiques peuvent avoir dans un jeu infini.

Hytale proposera également un système de mods et de scripts, évitant ainsi de répéter la scène intéressante mais chaotique des lanceurs, API, mods et autres existants aujourd’hui. Et, si vous l’avez déjà essayé, nous n’avons pas besoin de vous le dire, mais sinon vous devez savoir que l’installation d’un mod dans Minecraft peut signifier un mal de tête ou même un mal de tête et toujours pas atteindre faire fonctionner. Il reste à voir comment ces systèmes complémentaires fonctionneront, et même si une sorte d’appstore intégré au jeu lui-même est créé, qui vous permet de télécharger et d’installer ces éléments en quelques clics, et sans avoir à vous soucier des versions, des dépendances, etc. .

Et vous, attendez-vous l’arrivée de Hytale? Eh bien, pour rendre l’attente un peu plus courte (ou du moins divertissante), rappelez-vous que depuis quelques mois, vous pouvez jouer à une version classique de Minecraft à partir du navigateur, et que Minecraft Earth pour les appareils est déjà disponible depuis quelques mois Android et iOS. Et, bien sûr, la page principale du jeu, ainsi que son blog de développement et sa chaîne YouTube vous aideront également à ne rien manquer des plus remarquables. Bien sûr, cela ne peut que prolonger l’attente.