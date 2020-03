Toutes les informations, spécifications et prix

Présentés il y a moins de six mois, Realme 5 et Realme 5 Pro ont déjà de fiers successeurs. Avec sa marque économique, Oppo continue d’appuyer sur un segment jusque-là pratiquement contesté exclusivement par Xiaomi.

Les Realme 6 et Realme 6 Pro ils arrivent à mettre à jour certains des composants qui deviennent une tendance dans le milieu de gamme d’ici 2020, comme cette caméra frontale perforée qui “évite” l’encoche, embrasse les taux de rafraîchissement élevés, ou le capteur principal de haute résolution et de plus grande taille. Voyons comment cela a changé en détail.

Realme 6, batterie pour la performance

Le Realme 6 est le plus basique des deux nouveaux terminaux milieu de gamme Realme. On voit que sa taille reste intacte dans le 6,5 pouces, qui peuvent désormais être mis à jour 90 fois par seconde, contre 60 pour un écran conventionnel.

Vraiment

Cependant, Realme 6 fait pivoter le fabricant du chipset intégré. Passez d’un Snapdragon 665 modeste mais reconnu à un Snapdragon 665 moins testé mais plus puissant MediaTek Helio G90. Cette puissance supplémentaire permet en partie de passer à un écran qui compte maintenant avec une résolution FullHD +.

Du côté de la caméra, nous voyons également grand dans son capteur principal, qui a maintenant 64 MP dans un format plus grand, ce qui aidera à capter la lumière dans des situations complexes. Grâce au binning de pixels, il produira des images de 16 MP par défaut.

Ce ne sont pas tous des améliorations, car votre batterie est réduite de la généreuse 5000 mAh de la version précédente à environ 4300 mAh, ce qui devrait être suffisant. En retour, la charge est désormais rapide, comptant sur un chargeur de 30 W. De son côté, l’épaisseur est réduite à 8,9 millimètres, économisant ainsi quelques grammes de poids en cours de route.

Vraiment 6

Vraiment 5

Écran

6,5 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p), 90 Hz

6,5 “20: 9, IPS, HD + (720p)

La taille

75 x 164 mm

76 x 164 mm

Grosseur

8,9 mm

9,3 mm

Le poids

191 grammes

198 grammes

Processeur

Helio G90, 12 nm

Muflier 665, 11 nm

RAM

4, 6, 8 Go

4 Go

La mémoire

64, 128 Go UFS 2.1 et microSD

128 Go et microSD

Chambre principale

64 MP f / 1.8, angulaire 8 MP f / 2.3, macro 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

12 MP f / 1.8, angulaire 8 MP f / 2.2, macro 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

Caméra frontale

16 MP f / 2.0, perforé

13 MP f / 2.0, en encoche

La batterie

4300 mAh, charge rapide 30 W

5000 mAh, charge 10W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, prise, microUSB, GPS, Glonass, Beidou

4G double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, prise, microUSB, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

Lancement

À confirmer

Novembre 2019

Prix ​​officiel

Environ 160, 180, 195 *

169 euros

Prix ​​de sa variation directe par rapport à ceux annoncés pour le marché indien.

Realme 6 Pro: écran Pro, désormais également en taille

Vraiment

Le modèle Pro de cette ligne Realme 6 grandit. Élimine la particularité d’être plus petit que le modèle standard, passant à 6,6 pouces en diagonale et intégrant une double caméra frontale. Il peut également être mis à jour à 90 Hz.

À l’intérieur, nous voyons que la signature de Qualcomm est préservée, cette fois avec un Snapdragon 720G amélioré, plus efficace et puissant. C’est également le premier smartphone à intégrer ce processeur. La version de mémoire de base sera désormais dans les 6 Go de RAM, et Votre stockage sera UFS 2.1.

Vraiment

Dans la section photographique, nous voyons que dans ce modèle, il est décidé de remplacer l’un des quatre capteurs à bord. En plus d’inclure un 64 MP principal, nous avons maintenant un zoom 2x, au détriment du capteur de calcul de profondeur conservé dans le modèle standard.

Grâce à l’augmentation de taille, dans ce modèle, la batterie elle-même atteint les mêmes 4300 mAh, avec un support pour la charge rapide identique en 30 W. Dans ce cas, l’épaisseur augmente à 9,4 millimètres et frotte 200 grammes de poids.

Realme 6 Pro

Realme 5 Pro

Écran

6,6 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p), 90 Hz

6,3 “18,5: 9, IPS, FullHD + (1080p)

La taille

76 x 164 mm

74 x 157 mm

Grosseur

9.4 mm

8,9 mm

Le poids

195 grammes

184 grammes

Processeur

Snapdragon 720G, 8nm

Snapdragon 712, 10 nm

RAM

6, 8 Go

4, 8 Go

La mémoire

64, 128 Go UFS 2.1 et microSD

128 Go et microSD

Chambre principale

64 MP f / 1.8, zoom 2x 12 MP f / 2.5, angulaire 8 MP f / 2.3 et macro 2 MP f / 2.4

48 MP f / 1.8, angulaire 8 MP f / 2.2, macro 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

Caméra frontale

16 MP et 8 MP angulaire, perforé

16 MP f / 2.0, en encoche

La batterie

4 300 mAh, Charge rapide 30W

4035 mAh, charge rapide 20 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, radio FM, prise, USB C, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

4G double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, prise, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

Lancement

À confirmer

Octobre 2019

Prix ​​officiel

Environ 205, 220, 230 euros *

199, 249 euros

Prix ​​de sa variation directe par rapport à ceux annoncés pour le marché indien.

Realme 6 et 6 Pro: lancement, disponibilité et prix

Vraiment

Le Realme 5 et 5 Pro est arrivé comme une proposition très valable dans les gammes d’entrée, avec un prix plus que compétitif, où réside le point critique des versions qui les renouvellent. Pour l’instant, les Realme 6 et 6 Pro ont été présentés en Inde, même si nous ne doutons pas qu’ils seront également lancés en Espagne.

Son prix dans le colosse asiatique peut être traduit directement par la conversion actuelle à partir de la référence que nous voyons dans GSMArena, au moins à titre préliminaire, pour nous donner une idée de la plage dans laquelle ils peuvent se déplacer, ce sont ceux indiqués ci-dessous, bien que les versions distribuées internationalement puissent varier.

Pour lui Vraiment 6:

4 Go de RAM, capacité de 64 Go: 12 999 roupies indiennes ou environ 160 euros, 175 dollars ou 3 450 pesos mexicains.

6 Go de RAM, capacité de 128 Go: 14 999 roupies indiennes ou environ 180 euros, 205 dollars ou 4 000 pesos mexicains.

8 Go de RAM, capacité de 128 Go: 15 999 roupies indiennes ou environ 195 euros, 220 dollars ou 4 250 pesos mexicains.

Pour lui Realme 6 Pro

6 Go de RAM, capacité de 64 Go: 16 999 roupies indiennes ou environ 205 euros, 230 dollars ou 4 500 pesos mexicains.

6 Go de RAM, capacité de 128 Go: 17 999 roupies indiennes ou environ 220 euros, 245 dollars ou 4 800 pesos mexicains.

8 Go de RAM, capacité de 128 Go: 18 999 roupies indiennes ou environ 230 euros, 260 dollars ou 5 050 pesos mexicains.

