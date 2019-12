Toutes les meilleures offres Bose sur Amazon qui offrent toujours des remises importantes – .

Si vous êtes prêt à utiliser votre argent de Noël à bon escient, il y a une énorme vente qui se déroule actuellement sur Amazon et cela vous fera économiser une fortune sur les produits audio personnels Bose très populaires. Les écouteurs Bose QuietComfort 35 série II ANC, leaders de leur catégorie, que les gens aiment tant sont de retour à leur prix Black Friday de 279 $, et les écouteurs supra-auriculaires moins chers de Bose sont également toujours au prix du Black Friday. Les autres offres incluent des écouteurs Bluetooth Bose pour seulement 99 $ et des haut-parleurs Bluetooth Bose à partir de 69 $, qui sont les deux prix les plus bas de la saison. Il n'y a aucun moyen que ces offres durent plus longtemps, alors n'hésitez pas à vous lancer avant qu'il ne soit trop tard!

Casque Bose QuietComfort 35 II ANC

3 niveaux d'annulation de bruit de classe mondiale pour une meilleure expérience d'écoute dans n'importe quel environnement

Compatible avec Alexa pour un accès vocal à la musique, aux informations, etc.

Système à double microphone anti-bruit pour un son clair et une prise de voix

Performances audio équilibrées à n'importe quel volume

Couplage Bluetooth sans tracas, paramètres personnalisés, accès aux futures mises à jour et plus via l'application Bose Connect

Écouteurs sans fil SoundSport de Bose

Une expérience audio de haute qualité, toujours équilibrée à n'importe quel volume, grâce à l'égaliseur actif Bose. Technologie de connectivité: sans fil

Pratique sans fil, avec couplage Bluetooth et NFC facile, assisté par des invites vocales

Stay Hear et des conseils exclusifs maintiennent le casque confortablement en place pendant les entraînements

Résistance à la sueur et aux intempéries pour plus de fiabilité pendant l'exercice

Jusqu'à 6 heures d'autonomie par charge. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur avant utilisation

Écouteurs sans fil SoundLink Around Ear de Bose II

Son profond et immersif, meilleure égalisation améliorée pour les écouteurs sans fil. Technologie de connectivité: filaire / sans fil

Dernière technologie Bluetooth pour une connectivité facile et des synchronisations audio / vidéo fluides

Système de microphone avancé, voix HD pour des appels clairs dans des environnements venteux ou bruyants

Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie lithium-ion rechargeable

Basculez entre deux appareils Bluetooth pour pouvoir regarder une vidéo tout en restant connecté à votre smartphone. Portée sans fil jusqu'à 30 pieds (9 mètres)

Écouteurs véritablement sans fil Bose SoundSport Free

Écouteurs sport sans fil TRULY pour une liberté de mouvement totale, regorgeant de technologies qui rendent la musique claire et puissante

Les écouteurs sont résistants à la sueur et aux intempéries (avec un indice Ipx4) et sont livrés avec 3 paires différentes d'embouts Stay Hear et Sport (en tailles S / M / L) qui offrent un ajustement confortable et sécurisé

Jusqu'à 5 heures de temps de jeu avec chaque charge et 10 heures supplémentaires avec l'étui de charge inclus et dispose également d'un temps de charge de 2 heures

Suivez les écouteurs perdus avec la fonction «Find My Buds» de l'application Bose Connect

Mise à jour du firmware pour améliorer la synchronisation audio vidéo pour les clients utilisant des iPhones, iPads et autres appareils Bluetooth prenant en charge AVDTP version 1.3 ou ultérieure, disponible via l'application connect. Technologie de connectivité: Bluetooth sans fil

Les écouteurs SoundSport Free disposent d'une double matrice de microphones intégrée située sur l'écouteur droit pour vous permettre de les utiliser pendant les appels lorsqu'ils sont connectés à un smartphone prenant en charge Bluetooth. L'audio d'appel ne sera entendu que dans l'oreillette droite

Enceinte d'extérieur portable SoundLink Micro de Bose

CRISP, SON ÉQUILIBRÉ et basses inégalées pour un haut-parleur Bluetooth de sa taille, joue fort et clair à l'extérieur pour les journées à la plage ou les voyages de camping

Haut-parleur IMPERMÉABLE de l'intérieur vers l'extérieur (indice Ipx7), avec un extérieur doux et robuste, résiste aux bosses, aux fissures et aux rayures

FACILEMENT PORTABLE avec une sangle résistante aux déchirures pour l'emmener partout où vous allez, sangle à votre sac à dos, glacière ou guidon

JUSQU'À 6 HEURES de temps de lecture à partir d'une batterie rechargeable et d'un couplage Bluetooth sans fil. Portée sans fil jusqu'à 30 pieds

CONCEPTION DU HAUT-PARLEUR pour prendre des appels à voix haute et un accès vocal à Siri de votre téléphone ou à votre assistant Google. Dimensions du haut-parleur: 3,87 Hauteur X 3,87 Largeur X 1,37 pouces de profondeur. Caoutchouc de silicone pour l'extérieur de SoundLink Micro

Haut-parleur Bluetooth portable SoundLink Revolve de Bose

Son profond, fort et immersif, avec une couverture True 360 ​​degrés; Portée sans fil jusqu'à 30 pieds; Pour les moments où le bruit n'est tout simplement pas assez fort, utilisez l'application pour connecter deux haut-parleurs SoundLink Revolve

Le corps en aluminium sans soudure est durable et résistant à l'eau (Ipx4). Les haut-parleurs SoundLink Revolve gardent une trace des huit derniers appareils qui ont été appariés et connectés à eux, laissant tomber l'appareil le moins récemment utilisé quand un nouvel appareil est apparié

Profitez jusqu'à 12 heures de lecture grâce à une batterie lithium-ion rechargeable

Couplage Bluetooth sans fil avec invites vocales; prendre facilement des appels et accéder à Siri ou Google maintenant

Associez 2 haut-parleurs ensemble pour une lecture en mode stéréo ou fête

Haut-parleur Bluetooth 360 portable et durable Bose SoundLink Revolve +

L'enceinte portable la plus performante de Bose; offre un son profond, puissant et époustouflant avec une couverture à 360 degrés

La poignée en tissu flexible le rend facile à saisir et à emporter; le corps en aluminium sans soudure est durable et résistant à l'eau (Ipx4)

Profitez jusqu'à 16 heures de temps de jeu grâce à une batterie lithium-ion rechargeable longue durée.

Couplage Bluetooth sans fil avec invites vocales; prenez facilement les appels et accédez à Siri ou Google maintenant. Associez deux haut-parleurs ensemble pour une lecture en mode stéréo ou fête

Portée sans fil jusqu'à 9 m (30 pi). L'application Bose Connect facilite la connexion et le basculement automatique entre les appareils Bluetooth

Barre de son Bose SoundTouch 300

Fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal (appareil Alexa vendu séparément)

La connectivité HDMI avec transmission 4K donne vie à votre musique, vos films et vos émissions de télévision. Formats audio pris en charge: Dolby Digital, DTS

La grille en verre et en métal de qualité supérieure rend la barre de son aussi belle qu'elle en a l'air. Compatibilité de la source vidéo: HDMI et 4K pass-through

Le Bluetooth avec le couplage NFC et la technologie Wi-Fi vous permettent de diffuser de la musique sans fil, comme vous le souhaitez. Écoutez des services de musique comme Amazon Music, Spotify et Pandora et votre musique stockée personnelle

Ajoutez à tout moment un module de basses sans fil Acoustimass 300 et des enceintes surround sans fil Virtually Invisible 300 pour des basses plus profondes et un son surround complet

L'étalonnage de la salle audio adapté ajuste le son du système à votre pièce afin que votre son s'adapte toujours à votre espace

Bose Soundbar 500 Soundbar

Conçu mince et puissant conçu pour une meilleure expérience sonore qui ne gênera pas votre écran de télévision

Assistants vocaux intégrés, comme Alexa et l'Assistant Google, avec prise de voix supérieure à partir d'une matrice de huit microphones à rejet de bruit

Avec la compatibilité Wi-Fi, Bluetooth et Apple airplay 2, vous pouvez diffuser sans fil tout ce que vous voulez, comme vous le souhaitez

Jouez des services de musique intégrés comme Spotify, de la musique et des sons via des connexions Bluetooth ou Wi Fi

Le contrôle est facile avec trois façons différentes de gérer ce que vous entendez: voix, application musicale Bose ou télécommande incluse

Configuration basée sur l'application musicale Bose simple avec des invites détaillées; Format audio pris en charge: Dolby Digital, DTS; Compatibilité de la source vidéo: HDMI

Ajoutez le module de basses Bose et les enceintes surround Bose en option pour ressentir l'impact des basses tonitruantes et le plein son surround

Alexa parle anglais et espagnol

Bose Bass Module 500

Subwoofer nouvellement conçu qui offre une gamme dynamique de basses dans une petite taille compacte qui peut être facilement cachée

Conçu pour être associé à la barre de son Bose 500 ou à la barre de son Bose 700 pour donner vie à la musique, aux films et à la télévision avec un son qui fait vibrer la pièce

Se connecte sans fil à la barre de son Bose pour une configuration et un placement plus faciles, afin que vous puissiez profiter de votre divertissement en quelques minutes

Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et mesurant seulement 10 ″ x 10 ″ x 10 ″ pour un placement facile et discret

Cordon d'alimentation et instructions inclus

