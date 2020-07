toutes les meilleures offres disponibles maintenant

La vente d’été Amazon débute cette semaine, avec une sélection d’offres fantastiques en ce moment au Royaume-Uni. Que vous soyez à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, d’une nouvelle tablette, d’une smartwatch ou d’un casque, vous trouverez une vaste gamme d’offres qui vous attendent. Cela signifie que vous économisez de l’argent considérable, et nous vous proposons toutes les meilleures façons de le faire plus loin sur la page.

Nous voyons une action particulièrement bonne dans les offres de casques des soldes d’été, avec Marshall, Apple et Audio-Technica qui se lancent dans l’action. Cependant, vous trouverez également des haut-parleurs Ultimate Ears en vente si vous préférez jouer votre musique un peu plus fort. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur, les offres d’ordinateurs portables offrent des remises sur une vaste gamme de machines, mais si vous aimez les jeux, vous voudrez vraiment vérifier ces plates-formes HP Pavilion bon marché.

C’est la vente d’été d’Amazon, il y a donc beaucoup d’économies pour la maison intelligente à profiter, l’Echo Show et Dot bénéficiant d’excellentes réductions ainsi que les produits Eufy et Philips Hue. Non seulement cela, mais vous pouvez même choisir un téléviseur bon marché à regarder lorsque vous avez terminé avec vos nouveaux gadgets.

Nous rassemblons toutes les meilleures offres des soldes d’été d’Amazon ici, et nous mettrons à jour cette page à mesure que nous repérerons plus d’économies, alors assurez-vous de rester en contact si vous n’avez pas encore trouvé ce que vous recherchez .

Amazon Summer Sale: les meilleures offres du jour

Amazon Summer Sale: offres pour tablettes et ordinateurs portables

Tablette Huawei M5 Lite – 64 Go | £ 269,99 228,49 £ chez Amazon

La tablette Huawei M5 Lite MediaPad réalise ses propres économies cette semaine, offrant le puissant processeur Octa-Core, 64 Go de stockage et une batterie longue durée pour un peu plus de 200 $.

Ordinateur portable Asus VivoBook 14 pouces | £ 549,99 £ 479,99 sur Amazon

Cet Asus VivoBook de 14 pouces est disponible au prix de 50 £ sur Amazon cette semaine. Il y a un fantastique SSD de 512 Go, avec 8 Go de RAM et un processeur Ryzen 5 sous le capot – d’excellentes spécifications pour un prix inférieur à 500 £.

Ordinateur portable de jeu HP Pavilion 15,6 pouces | £ 749,99 599,99 £ chez Amazon

Cet ordinateur portable de jeu HP Pavilion arrive à un fantastique 599,99 £ dans la vente d’été Amazon. C’est une excellente nouvelle pour quiconque cherche à acheter une plate-forme bon marché. Il y a un processeur AMD Ryzen 5 à l’intérieur, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Votre GPU est GeForce GTX 1050, et bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière offre graphique, vous pourrez toujours jouer la grande majorité des titres avec cet équipement. Une spécification entièrement mise à niveau est également disponible pour 749,99 $, cependant.

60 £ de réduction sur les ordinateurs portables Huawei Matebook | À partir de 689,99 £ sur Amazon

Une économie de 60 £ sur ces ordinateurs portables haut de gamme est une excellente affaire. À la moins chère, vous payez un peu moins de 700 £ pour un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour démarrer.

Économisez jusqu’à 15% sur les moniteurs BenQ | À partir de 269,99 £ chez Amazon

Les affichages BenQ sont également réduits dans la vente d’été d’Amazon, donc si vous avez besoin d’un nouveau deuxième écran ou que vous cherchez simplement à mettre à niveau votre configuration de jeu, vous trouverez une gamme de prix cocher à peu près toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander ici.

Amazon Summer Sale: offres de casques et haut-parleurs

Jusqu’à 40% de réduction sur les écouteurs Audio-Technica | À partir de £ 29.99 sur Amazon

Les écouteurs Audio-Technica offrent un son puissant et vous pouvez économiser jusqu’à 40% sur cet audio premium cette semaine sur Amazon. Il y a des prix tout au long de l’échelle ici, donc vous trouverez probablement quelque chose pour tous les budgets.

Jusqu’à 40% de rabais sur les enceintes Ultimate Ears | À partir de 47,59 £ chez Amazon

Les haut-parleurs Ultimate Ears sont certes beaux, mais ils ont également un son incroyable. À 40% de réduction sur les soldes d’été d’Amazon, ils n’endommagent pas trop le compte bancaire non plus.

Jusqu’à 15% de réduction sur les haut-parleurs et les écouteurs Marshall | À partir de 59,49 £ chez Amazon

Marshall se lance également dans l’action, offrant 15% de réduction sur une gamme d’enceintes et d’écouteurs. Vous trouverez ici des haut-parleurs compatibles Alexa ainsi que des écouteurs ANC réduits.

Amazon Summer Sale: offres Smartwatch

Économisez jusqu’à 20% sur les montres connectées Garmin | À partir de 74,99 £ chez Amazon

Des trackers de fitness super bon marché aux montres intelligentes haut de gamme, la gamme de vêtements portables Garmin bénéficie de 20% de réduction lors des soldes d’été d’Amazon. Cela signifie que c’est maintenant une excellente occasion de prendre une montre de course ou un modèle Garmin Venu plus premium pour un excellent prix.

Fitbit Charge 3 | £ 129,99 74,99 £ chez Amazon

Un Fitbit plus mince que la montre connectée Versa ci-dessous, vous pouvez acheter la Charge 3 pour 74,99 £ dans les ventes de trackers de fitness d’Amazon. Il convient de noter que nous n’avons pas réellement vu ce modèle à 129 £ depuis l’année dernière, mais c’est toujours une bonne économie par rapport au prix habituel de 100 £ de 2020.

Fitbit Versa | £ 219,99 122,99 £ chez Amazon

Avant juin, la Fitbit Versa originale était disponible pour 160 £ au mieux. Cependant, nous avons vu les prix faire un bond supplémentaire de 20 £ le mois dernier et avec 18 £ de plus sur les remises finales, Amazon propose désormais des ventes Fitbit Versa pour leur prix le plus bas à ce jour.

Montre connectée Garmin Venu | £ 329,99 244,99 £ chez Amazon

L’une des meilleures offres de smartwatch à sortir des soldes d’été d’Amazon est le Garmin Venu – désormais disponible pour moins de 250 £ grâce à la baisse de prix de cette semaine.

Amazon Summer Sale: offres TV

Économisez jusqu’à 20% sur les téléviseurs TCL | À partir de 279 £ sur Amazon

Les téléviseurs TCL offrent des écrans abordables remplis de fonctionnalités et de technologies vraiment excellentes pour ce prix. Vous économisez 20% sur une gamme de tailles et de spécifications ici, donc il y en a pour tous les goûts.

Sony Bravia KD49XG7002ABU Téléviseur UHD HDR 4K 49 pouces | £ 699 531,30 £ chez Amazon

Vous cherchez quelque chose de vraiment premium? Le Sony Bravia a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs téléviseurs que l’argent puisse acheter, et maintenant vous pouvez le récupérer pour une remise considérable sur Amazon – 167,70 £ pour être exact.

Amazon Summer Sale: offres de maisons intelligentes

Amazon Echo Dot avec horloge | £ 59,99 29,99 £ chez Amazon

C’est un excellent prix sur l’Amazon Echo Dot avec horloge. Nous nous attendions à voir ce petit haut-parleur intelligent inclus dans les soldes d’été d’Amazon, mais à 29,99 £, c’est le moins cher qu’il n’ait jamais été.

Amazon Echo Show 5 | £ 79,99 59,99 £ chez Amazon

Économisez 20 £ sur l’Echo Show 5 cette semaine – le petit mais puissant écran intelligent de cinq pouces d’Amazon. Appel vidéo, gérez votre calendrier ou organisez votre livre de recettes. C’est un excellent point d’entrée pour quiconque cherche à se plonger dans le monde de l’assistant intelligent Alexa.

Amazon Echo Show 8 | £ 119,99 89,99 £ chez Amazon

Ou, prenez l’Echo Show 8 pour un peu moins de 90 £ lors des soldes d’été d’Amazon. Cet écran plus grand est parfait pour regarder Prime Video, mais ne laissez pas cela vous empêcher de rattraper votre retard sur vos derniers podcasts, de lire les actualités ou de diffuser vos morceaux.

Économisez jusqu’à 25% sur les kits de démarrage Philips Hue | À partir de £ 106.75 sur Amazon

Si vous venez de configurer votre maison intelligente, vous devrez acheter quelques-unes de ces ampoules intelligentes avant que le prix ne remonte. Philips Hue est un grand nom pour une raison – de nombreux services et appareils sont compatibles avec ces excellentes ampoules. Néanmoins, ils sont généralement une option coûteuse. Cela signifie que ces économies vont être populaires et ces offres sont généralement parmi les premières à manquer de stock.

Eufy RoboVac 30C | £ 289,99 169,99 £ chez Amazon

La gamme d’aspirateurs robotiques abordables d’Eufy vaut bien l’argent si vous êtes fatigué de pousser l’aspirateur dans la maison tous les jours. Levez vos pieds et laissez les robots faire tout le travail pour 120 £ de réduction lors de la vente d’été Amazon.

