toutes les meilleures offres du 4 juillet en ce moment

Les ventes du 4 juillet 2020 sont en cours. Oui, c’est officiellement le 4 juillet, et nous voyons des offres fantastiques arriver de loin et rapidement de Lowe’s, Home Depot, Best Buy et Amazon, avec des prix record sur les matelas, téléviseurs, meubles, appareils électroménagers, etc.

Alors, où sont les plus grandes offres pour la fête de l’indépendance? Nous avons recherché les remises et arrondi les meilleures ventes du 4 juillet qui se déroulent maintenant ici sur cette page. Nos meilleurs choix de vente du 4 juillet comprennent un Microsoft Surface Pro 7 en vente pour seulement 599 $ (était de 959 $) chez Best Buy, et un 200 $ de rabais sur la marque de matelas de luxe Saatva – ce qui est mieux que le Black Friday. Pendant ce temps, la marque de matelas bon marché de qualité Nectar donne 399 $ d’accessoires de sommeil gratuitement avec chaque matelas.

Il existe également d’excellentes offres pour le jour de l’indépendance sur les meubles de patio, les grils et les outils sur Home Depot et des rabais sur les gros appareils ménagers à Meilleur achat et Lowe’s. Vous cherchez des ventes de meubles du 4 juillet? Surstock et Wayfair ne sont que quelques détaillants qui offrent jusqu’à 70% sur l’ensemble du site.

Vous pouvez voir notre liste complète des ventes du 4 juillet ci-dessous, mais gardez à l’esprit que la plupart des offres se terminent demain, vous devrez donc agir assez rapidement si vous souhaitez profiter de ces bonnes affaires avant qu’il ne soit trop tard.

Les meilleures ventes du 4 juillet 2020:

Tout va bien – économisez 15% sur les matelas avec le code SLEEP15Amazon – offres sur les appareils électroménagers, la technologie et les articles pour la maisonAmerisleep – 30% de réduction sur tout matelas + livraison gratuite avec le code AS30Pomme – offres sur iPhone, iPad, Apple Watch et plusConnexion des appareils – jusqu’à 750 $ de rabais sur les appareils électroménagers, les meubles et plusOurs – 20% de réduction sur tout le site + deux oreillers cloud gratuitsMeilleur achat– Offres du 4 juillet sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les écouteurs, etc.Meilleur achat – économiser sur les appareils de marque haut de gammeCasper – 10% de réduction sur toute commande de matelasDell – Vente de cyberéconomies sur les ordinateurs portables, les moniteurs, les téléviseurs, etc.Disney Plus – comment regarder Hamilton en ligneDreamCloud – Économisez 200 $ + couette, oreillers et serviettes gratuitsDyson – économisez jusqu’à 200 $ sur les aspirateurs DysonÉcart – jusqu’à 60% de réduction sur toutHome Depot – économisez jusqu’à 40% sur les appareils électroménagers, la terrasse, les outils et plus encoreHP – économisez jusqu’à 60% sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, etc.Lenovo – économisez jusqu’à 68% sur certains barrages de porteLowe’s– jusqu’à 40% de réduction sur les valeurs spéciales de l’appareilMatelas ferme – jusqu’à 50% de réduction sur les marques les mieux notéesMicrosoft – économisez sur les ordinateurs portables, les consoles, etc.Nectar – 399 $ d’accessoires gratuits avec chaque matelasSurstock – Blowout du 4 juillet, jusqu’à 70% de réduction + livraison gratuiteViolet – jusqu’à 350 $ de réduction sur le matelas et le forfait sommeilSaatva – prenez 200 $ de rabais sur les commandes de 1000 $ +Serta – économisez jusqu’à 400 $ sur les matelas iComfortSimpliSafe – 30% de réduction sur tout nouveau système + nouvelle caméraCible – économisez jusqu’à 20% sur les articles de terrasseTempur-Pedic – économisez 500 $ sur tout matelas BreezeWalmart – économisez sur la terrasse, les téléviseurs, les matelas et plusWayfair – Liquidation du 4 juillet, jusqu’à 70% de réduction sur tout le siteMarché mondial – jusqu’à 50% de réduction sur tout le site

Nos meilleurs choix vente du 4 juillet 2020:

Meilleures offres du 4 juillet

Home Depot | Économisez jusqu’à 40% sur les appareils électroménagers, les meubles de patio, les barbecues et plus encore

La vente du 4 juillet de Home Depot comprend des rabais sur les gros appareils électroménagers, les meubles de patio, les barbecues, les tondeuses à gazon, les outils et plus encore. Vous pouvez économiser sur Samsung, Weber, DeWalt et plus encore.

Best Buy | D’énormes réductions sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les écouteurs, etc.

La vente du 4 juillet de Best Buy comprend des réductions sur les téléviseurs, ordinateurs portables, smartphones, écouteurs, appareils électroménagers les plus vendus, etc. Vous pouvez économiser sur les meilleures marques comme Apple, Samsung, Dyson, Amazon et plus encore. La vente se termine dimanche.

Chromebook HP 14 pouces | 249 $ 199 $ chez Best Buy

S’il est vrai que Best Buy a un Chromebook HP de 169 $ en vente au lieu de 219 $ lors des ventes d’ordinateurs portables du 4 juillet chez Best Buy, nous vous invitons toujours à envisager plutôt ce modèle plus beau. Pour seulement 30 $ de plus, à 199 $, vous obtiendrez un écran moins exigu avec des lunettes légèrement plus minces, ainsi que des graphiques AMD Radeon R4 pour compléter les 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage partagés par les deux modèles. Bonne affaire.

Microsoft Surface Pro 7: 959 $ 599 $ chez Best Buy

Best Buy a réduit le coût de la polyvalente Surface Pro 7 à seulement 599 $ lors de sa vente du 4 juillet. La tablette dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces, comprend une expérience de clavier complète et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Apple Watch Series 3, 35 mm | 199 $ 169 $ chez Amazon

Nous étions auparavant satisfaits du prix de vente de 179 $ sur cette montre connectée d’entrée de gamme, mais cet accord s’est encore beaucoup amélioré. Amazon vient de réduire de 30 $ l’Apple Watch Series 3, la ramenant à son prix le plus bas à ce jour.

Apple AirPods Pro: 249,99 $ 234 $ chez Amazon

Amazon a le tout nouveau AirPods Pro en vente pour 234 $. C’est une remise de 15 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour les écouteurs vraiment sans fil qui comportent une annulation active du bruit et offrent une autonomie de 24 heures.

Téléviseur intelligent 4K Ultra HD Samsung de 7 po de la série 7: 549,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur intelligent 4K 65 pouces Samsung en vente au prix de 499,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur de la série 7 comprend un guide universel qui vous permet de trouver du contenu en streaming et des émissions télévisées en direct à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Ordinateur portable Dell XPS 13: 1 049,99 $ 999,99 $ chez Dell

Obtenez le portable Dell XPS 13 le plus vendu en vente pour 999,99 $. Le puissant ordinateur portable de 13 pouces contient un processeur Intel Core i7-10510U de 10e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Robot Aspirateur Ecovacs Deebot 500: 279,99 $ 159,99 $ chez Amazon

Obtenez le robot aspirateur Ecovacs Deebot en vente pour 159,99 $ sur Amazon. L’aspirateur le plus vendu fonctionne avec Amazon Alexa et l’Assistant Google pour le contrôle vocal et l’application compatible vous permet de planifier des nettoyages de n’importe où.

Fitbit Charge 3: était 149 $ 99 $ sur Amazon

Le Fitbit Charge 3 suit votre fréquence cardiaque, vos pas, la distance et les étages montés. Il est également étanche, vous pouvez donc le prendre en nageant. Chez Amazon, il y a une remise de 50 $ sur les ventes du détaillant du 4 juillet – ou vous pouvez acheter le nouveau Fitbit Charge 4 pour 129 $ (au lieu de 149 $).

Vente de meubles du 4 juillet

Wayfair | Jusqu’à 70% de rabais sur les meubles les plus vendus

La vente de meubles du 4 juillet de Wayfair comprend des remises massives sur les meubles pour chaque chambre. Vous pouvez économiser jusqu’à 70% sur les meubles d’extérieur, les lits, les tables de cuisine et de salle à manger, et plus encore.

Cible | Économisez jusqu’à 25% sur les meubles

Plutôt que de lancer une vente officielle le 4 juillet, Target organise une «vente d’été» – avec jusqu’à 25% de réduction sur les meubles en ligne. Les offres de meubles de Target incluent des réductions sur les meubles de télévision, les meubles de salon, les lits et bien plus encore.

Vente de matelas du 4 juillet

Saatva | Obtenez 200 $ de rabais sur les commandes de matelas de 1 000 $ et plus

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir 200 $ de réduction sur votre commande de matelas de luxe lorsque vous dépensez plus de 1000 $ dans la vente du 4 juillet de Saatva – c’est une meilleure affaire que nous l’avons vu le Black Friday. Cette promotion se termine le 4 juillet, cependant, vous devrez donc être rapide.

Nectar | 399 $ d’accessoires GRATUITS avec chaque matelas

La marque de matelas de qualité Nectar offre 399 $ d’accessoires gratuits à chaque achat de matelas – c’est la plus grande offre jamais offerte. Cela comprend un protège-matelas gratuit, un ensemble de draps et des oreillers haut de gamme. Étant donné que Nectar était déjà l’un des matelas les plus abordables que vous puissiez acheter, c’est une bonne affaire.

Violet | Jusqu’à 350 $ de rabais sur le matelas plus le forfait

La vente du 4 juillet de Purple vous offre jusqu’à 350 $ de réduction sur votre matelas Purple lorsque vous l’achetez dans le cadre d’une offre groupée. Ajoutez des oreillers, des draps et un protège-matelas à votre commande et vous économiserez le plus – mais vous pouvez également économiser jusqu’à 150 $ si vous voulez simplement acheter un matelas, sans frais supplémentaires.

Layla | Jusqu’à 150 $ de rabais sur les matelas et deux oreillers gratuits

Le matelas en mousse à mémoire de forme Layla a été conçu pour offrir une expérience plus douce ou plus ferme, grâce à sa nature flippable. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 150 $ sur une version en mousse à mémoire de forme ou acheter un hybride pour 200 $ de réduction et récupérer deux oreillers gratuits en même temps.

Vente de casques et haut-parleurs le 4 juillet

Casque Beats Powerbeats 3: 199,99 $ 89,99 $ chez Best Buy

Les écouteurs Powerbeats 3 sont en vente au prix de 89,99 $ chez Best Buy. Les écouteurs sans fil résistants à l’eau sont dotés de crochets d’oreille à ajustement sécurisé pour maximiser le confort et la stabilité et offrir jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Casque antibruit Sony WH-CH700N: 108 $ 118 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 92 $ sur les écouteurs Sony WH-CH700N lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Les écouteurs sans fil sont dotés d’une technologie avancée de suppression du bruit et offrent jusqu’à 35 heures d’autonomie.

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement: 159 $ 139 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir une baisse de prix de 20 $ sur les Apple AirPods avec étui de chargement sur Amazon. Les écouteurs véritablement sans fil sont livrés avec un étui de charge qui offre 20 heures supplémentaires d’autonomie et jusqu’à trois heures de temps de conversation sur une seule charge.

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement sans fil: 199 $ 169 $ chez Amazon

Amazon a les Apple AirPods avec un étui de chargement sans fil en vente pour 169 $. C’est une réduction de 30 $ pour les écouteurs sans fil qui peuvent être chargés à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide d’un connecteur Lightning.

Apple AirPods Pro: 249,99 $ 234 $ chez Amazon

Amazon a le tout nouveau AirPods Pro en vente pour 234 $. Plus tôt, nous les avons vus pour 229,99 $, ce qui était le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour les écouteurs vraiment sans fil. Néanmoins, il y a encore un rabais de 15 $ en ce moment, ce qui n’est pas mauvais pour le nouveau modèle. Ils disposent d’une annulation active du bruit et offrent une autonomie de 24 heures.

Apple HomePod: 299,99 $ 199,99 $ chez Best Buy

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir une réduction de 100 $ sur le haut-parleur Apple HomePod. Le puissant haut-parleur intelligent fonctionne avec Siri pour le contrôle vocal et vous permet de contrôler d’autres appareils domestiques intelligents compatibles.

Bose SoundSport Wireless: 149 $ 99 $ sur Amazon

Les écouteurs sans fil Bose SoundSport sont des écouteurs de sport résistants à la transpiration qui offrent un son décent pour le prix. dans n’importe quelle condition. Nous avons alors vu 10 $ moins cher dans le passé, mais c’est toujours un très bon prix et il est peu probable que les ventes chutent beaucoup plus à ce stade lors des ventes du 4 juillet.

Ventes de montres intelligentes du 4 juillet

Fitbit Charge 3: 149,95 $ 99,93 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le Fitbit Charge 3 en vente pour 99,93 $ sur Amazon – c’est une remise de 50 $. Le tracker de fitness résistant à l’eau offre un suivi de la fréquence cardiaque 24/7 et suit les entraînements, l’activité, le sommeil et les calories brûlés populaires.

Fitbit Charge 4: 149,95 $ 129 $ chez Amazon

Le Fitbit Charge 4 est également réduit dans les ventes du 4 juillet – chez Amazon, il est actuellement de 129 $, au lieu de 149,95 $. Vous bénéficiez d’un suivi du sommeil renforcé, d’un GPS intégré et de commandes musicales Spotify avec la dernière version du tracker de fitness résistant à l’eau.

Apple Watch Series 3, 35 mm | 199 $ 169 $ chez Amazon

Nous étions auparavant satisfaits du prix de vente de 179 $ sur cette montre connectée d’entrée de gamme, mais cet accord s’est encore beaucoup amélioré. Amazon vient de réduire de 30 $ l’Apple Watch Series 3, la ramenant à son prix le plus bas à ce jour.

Apple Watch Series 3 GPS 42 mm: 309 $ 199 $ chez Best Buy

Si vous recherchez un écran plus grand, Best Buy propose la montre 42 mm série 3 en vente pour 199 $. Cette offre comprend également Apple Music gratuit pendant quatre mois pour les nouveaux abonnés.

Vente de tablettes le 4 juillet

IPad 10,2 pouces d’Apple, 128 Go (dernier modèle): 429,99 $ 399 $ chez Amazon

Amazon a le dernier modèle d’Apple iPad en vente pour 399 $. C’est une remise de 30 $ pour le puissant iPad qui contient 128 Go de stockage et est disponible en or et en argent.

IPad Pro 11 pouces 2018: 799 $ 699 $ chez B&H Photo

L’iPad Pro 11 pouces de 64 Go est maintenant disponible pour 100 $ de moins dans la vente du 4 juillet de B&H Photo. C’est parfait si vous recherchez une tablette premium pour un travail plus léger, des jeux et la navigation sur le Web.

Microsoft Surface Pro 7: 959 $ 599 $ chez Best Buy

Best Buy propose la polyvalente Surface Pro 7 en vente au prix de 599 $. La tablette dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces, comprend une expérience de clavier complète et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Ventes de télévision du 4 juillet

Téléviseur intelligent 4K Ultra HD Samsung série 7 de 43 pouces: 327,99 $ 269,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur intelligent 4K Samsung de 43 pouces en vente au prix de 269,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur de la série 7 comprend un guide universel qui vous permet de trouver du contenu en streaming et des émissions télévisées en direct à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Téléviseur intelligent UHD 4K Roku de Westinghouse de 50 pouces: 299,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique! Vous pouvez obtenir le téléviseur 4K Westinghouse 50 pouces en vente pour seulement 249,99 $. Le téléviseur intelligent possède l’expérience Roku intégrée qui vous permet de diffuser à partir d’applications comme Disney +, Netflix, Hulu, etc.

Téléviseur intelligent Ultra HD 4K de 50 pouces de Samsung: 429,99 $ 329,99 chez Best Buy

Une offre fantastique, vous pouvez obtenir le téléviseur 4K 50 pouces Samsung en vente pour seulement 330 $ chez Best Buy. Le téléviseur 4K dispose de capacités intelligentes et offre une image lumineuse et lumineuse grâce à la technologie PurColor.

Téléviseur Fire UHD 4K Insignia 55 pouces: 429,99 $ 329,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de prix de 100 $ et recevoir un point d’écho gratuit sur le téléviseur 4K 55 pouces d’Insignia chez Best Buy. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Fire et comprend une télécommande vocale avec Alexa pour que vous puissiez utiliser votre voix pour lancer des films, parcourir des émissions, etc.

Téléviseur intelligent UHD 4K de 55 pouces série UN7000 de LG: 499,99 $ 449,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir un rabais de 50 $ sur le téléviseur de la série LG UN7000 chez Best Buy. Le téléviseur intelligent fonctionne avec Amazon Alexa et l’Assistant Google et dispose de la technologie ThinQ AI qui permet à votre téléviseur de devenir un hub domestique intelligent.

Téléviseur intelligent 4K Ultra HD Samsung de 7 po de la série 7: 549,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur intelligent 4K 65 pouces Samsung en vente au prix de 499,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur de la série 7 comprend un guide universel qui vous permet de trouver du contenu en streaming et des émissions télévisées en direct à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Téléviseur intelligent LED UHD 4K de 70 pouces de LG: 799,99 $ 649,99 $ chez Best Buy

Le téléviseur 4K LG de 70 pouces bénéficie d’une réduction de 150 $ chez Best Buy. Le téléviseur UHD grand écran est doté de la technologie ThinQ AI qui permet à votre téléviseur de devenir un hub domestique intelligent et fonctionne avec Amazon Alexa et l’Assistant Google pour le contrôle vocal.

Téléviseur Hisense 75 pouces H65 série 4K UHD: 999,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique pour un téléviseur 4K grand écran, vous pouvez obtenir le téléviseur Hisense 75 pouces en vente pour 699,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur intelligent est doté d’une télécommande vocale et de l’assistant Google intégré afin que vous puissiez contrôler votre téléviseur et d’autres appareils intelligents pour la maison entièrement mains libres.

Vente d’ordinateurs portables le 4 juillet

Chromebook HP 14 pouces | 249 $ 199 $ chez Best Buy

Pour seulement 30 $ de plus que ce Chromebook HP de 169 $, vous pouvez obtenir un modèle plus beau, avec des lunettes légèrement plus minces vous donnant plus d’espace sur l’écran, ainsi que des graphiques AMD Radeon R4 pour compléter les 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage partagés par les deux modèles. C’est une grande valeur.

Ordinateur portable HP 14: 289,99 $ 239,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de 50 $ sur l’ordinateur portable HP 14 pouces lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. L’ordinateur portable économique comprend 4 Go de RAM, 128 Go de SSD et un processeur AMD Athlon.

2020 Acer Aspire 3 ordinateur portable 14 pouces + sac à dos | 499,99 $ 399,99 $ chez Amazon

Ce modèle 2020 Acer Aspire 3 augmente votre RAM jusqu’à un fantastique 12 Go. Vous disposez également de 128 Go de stockage SSD ici, ainsi que d’un processeur A9, donc il y a beaucoup de place si vous recherchez un ordinateur portable bon marché pour un travail plus léger ou pour naviguer. Cette offre comprend également un sac à dos et un tapis de souris pratiques.

Ordinateur portable Inspiron 15 3000: 299,99 $ 292,09 $ chez Dell

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir l’Inspiron 15 3000 en vente pour seulement 292,09 $. L’ordinateur portable économique de 15 pouces contient 4 Go de RAM, 1 To de stockage et un processeur Intel Celeron.

Ordinateur portable 2 en 1 HP Pavilion x360 | 499,99 $ 429,99 $ chez Best Buy

Il y a actuellement une économie de 70 $ sur ce superbe ordinateur portable HP 2-en-1 de 14 pouces chez Best Buy en ce moment. Doté d’un processeur Intel Core i3 de 10e génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go, il s’agit d’une option de grande valeur pour un 2-en-1 bon marché.

Ordinateur portable HP 17t touch 17,3 pouces | 829,99 $ 649,99 $ chez HP

Les ventes de HP du 4 juillet apportent des ordinateurs portables de toutes formes et tailles, comme cette énorme machine à écran tactile de 17,3 pouces pour seulement 650 $. Il y a un processeur i7 de 10e génération dans ce prix, ce qui est rare, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Ordinateur portable Apple MacBook Air 13,3 pouces 2020 – 256 Go | 999 $ 899,99 $ chez Amazon

Le MacBook Air 2020 propose l’un des ordinateurs portables Apple de la meilleure valeur en ce moment – et avec une remise supplémentaire de 100 $ chez Amazon, cette valeur ne fait que s’améliorer. Il y a 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go à l’intérieur – bien plus de puissance que l’équivalent de 2019.

Ordinateur portable Dell XPS 13: 1 049,99 $ 999,99 $ chez Dell

Obtenez le portable Dell XPS 13 le plus vendu en vente pour 999,99 $. Le puissant ordinateur portable de 13 pouces contient un processeur Intel Core i7-10510U de 10e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ordinateur portable Dell XPS 15: 2 349,99 $ 1959,99 $ chez Dell

Obtenez le puissant XPS 15 en vente pour 1 959,99 $ lors de la vente Dell du 4 juillet. L’ordinateur portable de 15 pouces contient 32 Go de RAM, un SSD de 1 To et un processeur Intel Core i7-9750H de 9e génération.

Vente d’électroménagers du 4 juillet

Best Buy | Économisez jusqu’à 40% sur les appareils de marque haut de gamme

La vente d’appareils électroménagers de Best Buy comprend jusqu’à 40% de rabais sur les gros appareils ménagers. Vous pouvez trouver des offres sur les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses, les micro-ondes et les gammes de marques comme Samsung, LG, Whirlpool, etc.

Lowe’s | Jusqu’à 40% de réduction sur les achats spéciaux d’appareils

La vente du 4 juillet de Lowe comprend jusqu’à 40% de réduction sur les achats spéciaux d’appareils électroménagers. Vous pouvez économiser jusqu’à 700 $ sur les gros appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses, les cuisinières et plus encore.

Robot Aspirateur Ecovacs Deebot 500: 279,99 $ 159,99 $ chez Amazon

Obtenez le robot aspirateur Ecovacs Deebot en vente pour 159,99 $ sur Amazon. L’aspirateur le plus vendu fonctionne avec Amazon Alexa et l’Assistant Google pour le contrôle vocal et l’application compatible vous permet de planifier des nettoyages de n’importe où.

Aspirateur Robot iRobot Roomba e5: 349,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir un rabais de 50 $ sur le Roomba e5 chez Best Buy dès maintenant. L’aspirateur robot populaire vous permet d’utiliser l’application iRobot pour nettoyer vos sols de n’importe où.

Mélangeur NutriBullet N12 Pro Plus: 99,99 $ 89 $ sur Amazon

Économisez 10,99 $ sur le mélangeur NutriBullet le plus vendu. Le mélangeur NutriBullet offre une puissance de 1200 W et est livré avec un couvercle à emporter facile, sans dégâts et refermable.

Friteuse à air Ninja 4 pintes: 139,99 $ 99,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de prix de 40 $ sur la friteuse à air Ninja la plus vendue chez Best Buy. La friteuse à air de 4 pintes vous permet de préparer vos aliments frits préférés avec de l’air chaud au lieu de l’huile, ce qui entraîne 75% moins de matières grasses que la friture traditionnelle.

Ventes Amazon du 4 juillet

Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote: 39,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Les membres principaux peuvent obtenir le Fire TV Stick en vente pour seulement 29,99 $ sur Amazon. Le lecteur de streaming vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Amazon Echo Show 5: 89,99 $ 69,99 $ chez Amazon

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir l’Amazon Echo Show 5 en vente pour 69,99 $ sur Amazon. L’écran compact de la maison intelligente fonctionne avec Amazon Alexa et vous permet de vous connecter avec votre famille et vos amis du monde entier.

Ring Video Doorbell Pro avec Echo Dot: 298,99 $ 189 $ chez Amazon

Vous pouvez économiser 70 $ sur la sonnette Ring Video Pro la plus vendue et obtenir un Echo Dot de 3e génération gratuit. Le Ring Pro fonctionne avec Alexa afin que vous puissiez utiliser votre Echo Dot pour recevoir des alertes et entendre et parler aux visiteurs avec une conversation bidirectionnelle.

Kit 5 pièces Ring Alarm + Echo Dot (3e génération): 248,99 $ 179 $ chez Amazon

Économisez 69,99 $ sur le kit Ring Alarm 5 pièces et recevez une 3e génération gratuite. L’alarme de sonnerie activée par Alexa comprend une station de base, un clavier, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée.

