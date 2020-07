Toutes les meilleures offres et cadeaux des restaurants à travers les États-Unis

Les ventes du 4 juillet sont en plein essor et il y a des tonnes de bonnes affaires à trouver, alors ici, nous allons nous concentrer sur les offres alimentaires et les cadeaux offerts par les chaînes de restaurants à travers le pays.

Il existe de nombreuses réductions intéressantes ainsi que des modules complémentaires gratuits pour certains achats.

Étant donné que le nouveau coronavirus est évidemment une barrière pour tout le monde cette année, la plupart des offres sont disponibles à emporter ou même à livrer.

Les vacances du 4 juillet consistent à célébrer la liberté de l’Amérique, mais il n’est pas facile de se sentir libre avec toutes les restrictions auxquelles nous devons faire face en ce moment. Il va sans dire qu’il est de la plus haute importance que nous restions vigilants malgré l’envie de nous lâcher un peu. Aux États-Unis, la pandémie de COVID-19 est pire actuellement qu’elle ne l’a jamais été au cours des derniers mois, et nous continuons d’établir chaque jour de nouveaux dossiers. La seule façon de lutter contre la propagation de cette maladie potentiellement mortelle est de porter des masques à chaque fois que nous sortons, de pratiquer la distanciation sociale et de nous laver constamment les mains car une bonne hygiène est indispensable. Oui, tout cela mettra un frein à vos plans du 4 juillet, mais cela sauvera également des vies. Et si c’est une consolation, il y a des tonnes d’offres là-bas pour profiter de cette année pour les vacances.

12 paquets de désinfectant pour les mains Purell et 24 paquets de Purell qui sont actuellement en stock sur Amazon sont les articles les plus chauds du week-end. Vous pouvez également marquer Amazon’s masques à 3 couches les plus vendus pour 50 ¢ chacun ou populaire Masques MagiCare KN95 en vente pour moins de 3 $ chacun. Mais le 4 juillet est une question de nourriture et de plaisir, alors discutons également des meilleures offres que vous pouvez trouver ce week-end dans les restaurants à travers le pays.

Offers.com rassemble toujours toutes les meilleures offres de nourriture et cadeaux disponibles pour toutes les grandes vacances, et le site a fait un travail formidable pour trouver des offres intéressantes le 4 juillet 2020. Toutes les plus grandes chaînes de restaurants du pays sont couvertes, et vous trouverez un excellent mélange de remises, de cadeaux et d’autres offres spéciales. Vous devez bien sûr également appeler et vérifier avec vos établissements locaux indépendants préférés pour voir s’ils ont des offres disponibles, car cette liste ne couvre que les chaînes nationales.

Voici la liste complète de toutes les meilleures offres et cadeaux liés à l’alimentation pour le 4 juillet 2020:

7 onze: Cette année est différente. 7-Eleven fête donc différemment – tout au long du mois. Ils vous donnent un mois de cadeaux à vous et à la communauté. Célébrez l’anniversaire de notre pays avec un Slurpee moyen gratuit n’importe quel jour de juillet, uniquement avec 7REWARDS.

Abuelos: La fête du 4 juillet approche à grands pas, et Abuelo fête toute la semaine. Du 29 juin au 5 juillet, Abuelo’s propose sa célèbre Margarita drapeau américain pour seulement 8,95 $. Leur margarita premium est faite pour ressembler au drapeau américain.

Restaurant et brasserie BJ: Passez une commande pour livraison ou à emporter, dépensez 25 $ ou plus et obtenez un apéritif gratuit. Doit être commandé via leur site Web ou sur leur application mobile. Ou si vous voulez tout faire, nourrissez votre famille de quatre personnes avec l’un de leurs 5 nouveaux forfaits famille, à partir de 44,95 $.

Bahama Breeze: Profitez du style insulaire du 4 juillet de cette année avec les forfaits Caraïbes au départ de Bahama Breeze. Chaque paquet en sert quatre et est préparé et prêt à être dégusté à la maison.

Bertucci’s: Offrant une variété de spécialités de barbecue d’été, y compris des ailes grillées Signature (8 ailes pour 12,99 $ ou 12 ailes pour 15,99 $), des salades d’été savoureuses (salade Firehouse ou salade BBQ pour 11,99 $) et des pizzas d’été grésillantes comme la pizza au poulet ou aux crevettes BBQ (la petite pizza est seulement 13,99 $ et un grand est de 21,99 $), Bertucci’s est définitivement tout au sujet du barbecue cet été.

Chart House: Choisissez parmi trois kits de grillades Week-end Chart House: saumon, combo New York Strip & Salmon ou Filet Mignon. Chaque kit est livré avec un plat d’accompagnement parfaitement apparié et sert deux personnes. Disponible du vendredi au dimanche, ce qui est parfait pour une célébration du samedi 4 juillet.

Cheddar’s Scratch Kitchen: Ce 4 juillet, achetez un pack famille à emporter chez Cheddar, avec des classiques d’été à gratter pour nourrir toute la famille. Les clients peuvent choisir parmi des plats tels que des côtes levées fumées maison, des tendres de poulet panés à la main, ou une combinaison de chacun – qui comprennent tous deux côtés de taille familiale et une demi-douzaine de croissants au beurre au miel, à partir de 24,99 $.

Cheesecake Factory: Jusqu’au 5 juillet, commandez sept délices pour seulement 20 $: deux doubles cheeseburgers Happy Hour, deux commandes de frites, deux boissons gazeuses et une tranche de OREO Dream Extreme Cheesecake. Mettez cela sur votre calendrier pour le 4 juillet, car il disparaît le 5 juillet.

Dairy Queen: Vous cherchez une collation rapide le 4 juillet? Que diriez-vous d’un Chili Dog et d’un Coke? Ou un cheeseburger et une Misty Slush. Mélangez et assortissez parmi une variété d’options et ne payez que 4 $ pour deux.

Eddie V: L’Eddie V’s propose une sélection de steaks et de homard de qualité supérieure non cuits pour les grillades à la maison. Les boîtes servent quatre ou plus, avec des options comprenant le filet mignon; Bande de New York et filet mignon; Prime Ribeye avec os; et homard et filet mignon. Sont également inclus un ensemble de pinces de chef, l’assaisonnement Black Tie d’Eddie V et des cierges magiques festifs. Les clients peuvent appeler leur restaurant local pour passer une commande à partir du 30 juin.

Sous-marins de la caserne: Faites un achat auprès de Firehouse Subs le 4 juillet et gagnez 1 776 points bonus en clin d’œil à l’année de fondation de notre nation. Pour devenir membre fidélité, téléchargez l’application Firehouse Subs.

Grubhub: Pour célébrer le 4 juillet, 7-Eleven et Grubhub s’associent pour livrer les produits 7-Eleven livrés gratuitement du 3 juillet au 11 juillet sur les commandes de 15 $ ou plus. Les clients peuvent commander à partir d’une sélection de plats chauds, de sandwichs, de collations et plus sans frais de livraison sur Grubhub en accédant à l’offre dans l’onglet Avantages de l’application Grubhub.

Jimmy John’s: Plus de sandwich, plus d’argent dans votre poche. Jusqu’au 5 juillet, les clients de Jimmy John peuvent acheter n’importe quel sandwich de 8 ou 16 pouces et obtenir un sandwich supplémentaire à -50%. Les clients peuvent passer une commande en ligne ou via l’application Jimmy John pour un ramassage sur le trottoir ou une livraison sans contact à leur porte. Notez que cette offre est valable uniquement pour les commandes en ligne ou celles passées sur l’application Jimmy John.

Krispy Kreme: Jusqu’au 4 juillet, la collection de beignets du jour de l’Indoughpendence sera disponible pour une durée limitée dans les magasins participants à travers les États-Unis. Essayez les quatre: Patriotic Sprinkles Donut; Beignet Starkberry Sparkler; Beignet de bague de liberté rempli d’origine; et le feu d’artifice Donut.

Logans Roadhouse: Vous cherchez à dîner un peu tôt le 4 juillet, à prendre un bon repas et à ne pas vous ruiner? Logan’s Roadhouse propose une large sélection de plats à 8,99 $ qui ne sont proposés que de 15 h à 18 h, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour vous rendre à un feu d’artifice.

LongHorn Steakhouse: Pour ceux qui préfèrent remettre les pinces à des Grill Masters certifiés, le LongHorn Steakhouse propose une sélection de steakhouse favoris servis en bordure de rue, à emporter.

Cocina Mexican California de Miguel: En l’honneur de l’indépendance de l’Amérique, tous les établissements Miguel’s Jr. offriront leurs célèbres burritos Bean, Rice & Cheese et Bean & Cheese pour seulement 1,99 $ de 10 h à 14 h. Le California Mexican Cocina de Miguel offre 8 $ à la carte Carne Asada et burritos Pop, ainsi qu’un combo Burrito & Famous House Margarita pour 11 $.

Mme Fields: Mme Fields propose de nombreuses options rouges, blanches et bleues délicieuses à emporter avec vous pour votre pique-nique du 4 juillet. Par exemple, la Big Bang Box est une sélection patriotique de 18 biscuits originaux et 3 ronds givrés, pour 39,99 $, et obtenez 10% de réduction lorsque vous vous inscrivez avec votre e-mail.

Steaks Omaha: Célébrez la fête de l’indépendance avec des hamburgers juteux, des gourmets francs et bien plus encore avec un forfait Omaha Steaks, comme le Star-Spangled Feast, qui comprend 50 articles au total et est en vente à 51% de réduction. Dépensez plus de 169 $ et obtenez un cadeau gratuit: quatre burgers de biftecks ​​Omaha et quatre Franks Jumbo Gourmet.

Homard rouge: Nourrissez une famille de quatre personnes, à partir de seulement 7 $ par personne. Offrant 13 superbes options de Linguini Cajun au poulet Alfredo aux Crevettes géantes à la noix de coco Parrot Isle, prendre un ou plusieurs de ces repas complets à ramener à la maison pour la célébration de la fête de l’indépendance rendra tout le monde heureux.

Ruby Tuesday: Passez votre commande Ruby Tuesday en ligne et obtenez 15% de réduction sur l’ensemble de votre commande.

Sonic Drive-In: Une application exclusive qui crie l’été est là: Sonic offre une Red Bull Slush moyenne GRATUITE, une seule fois, avec tout achat d’application.

Starbucks: Même si vous ne pouvez pas vous approcher d’un foyer avec votre bâton et votre guimauve ce 4 juillet, arrêtez-vous chez Starbucks et obtenez votre dose de S’mores avec leur S’mores Frappuccino. En fait, Starbucks propose une variété de délices inspirés de l’été sur leur menu en ce moment.

The Capital Grille: Pour aider les clients à recréer une expérience culinaire raffinée pour leurs célébrations à la maison du 4 juillet, The Capital Grille propose des boîtes de grillades. Chaque boîte propose quatre steaks non cuits, coupés quotidiennement par le boucher maison, et est livré avec la sauce à steak et l’assaisonnement signature du Capital Grille à préparer à la maison. Les clients peuvent appeler leur restaurant local pour passer une commande à partir du 30 juin.

Le grain de café et la feuille de thé: Restez au frais et détendez-vous avec un thé et une limonade à la menthe fraîche d’Hibiscus de The Coffee Bean & Tea Leaf. Et les boissons glacées de taille régulière ne coûtent que 3 $ jusqu’au 2 août.

Restaurant de gaufres: Lorsque vous achetez 100 $ en cartes-cadeaux de la Waffle House, ils vous donnent 20 $ de rabais sur votre commande. Commencez votre journée du 4 juillet avec un petit-déjeuner en famille, achetez une carte-cadeau, obtenez 20 $ de rabais et sortez avec une carte-cadeau pour plus tard ou pour offrir en cadeau.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts d’Internet des objets du magazine Inc..