Toutes les meilleures offres TV sur Amazon pour le Super Bowl 54 – .

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, aujourd’hui est certainement le jour pour y arriver, car Amazon souffle un tas de modèles populaires à des prix de tueur pour le Super Bowl 54. Les stars de l’émission sont les grandes ventes d’Amazon sur Sony Téléviseurs 4K, téléviseurs Samsung 4K et 8K et téléviseurs 4K LG, mais vous pouvez également obtenir des remises importantes sur un tas de modèles de téléviseurs 4K Roku les mieux notés jusqu’à 65 pouces. Découvrez toutes les meilleures offres ci-dessous.

TCL 65 ″ Classe 5-Series 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

La conception complète de lView fournit un affichage en verre bord à bord propre et contemporain qui s’intègre parfaitement à votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 56,9 pouces X 33,1 pouces X 3,1 pouces, TV avec support: 56,9 pouces X 35,2 pouces X 11,4 pouces

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

TCL 65 ″ Classe 6-Series 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Roku Smart TV

La technologie couleur QLED offre une meilleure luminosité et un large volume de couleurs pour offrir des performances d’image exceptionnellement vives et réalistes.

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

Le rétro-éclairage LED avec zones de contrôle du contraste produit des noirs profonds et une excellente qualité d’image

La conception Full View offre un affichage en verre bord à bord propre et contemporain qui se fond parfaitement dans votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI (dont une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 56. 9 ″ X 32. 9 ″ X 3. 4 ″, TV avec support: 56. 9 ″ X 36. 0 ″ X 12. 4 ″

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

TCL 55 ″ Classe 6-Series 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Roku Smart TV

La technologie de couleur LED offre une meilleure luminosité et un large volume de couleurs pour offrir des performances d’image exceptionnellement vives et réalistes

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

Le rétro-éclairage LED avec zones de contrôle du contraste produit des noirs profonds et une excellente qualité d’image

La vue complète offre un affichage en verre propre et contemporain bord à bord qui se fond parfaitement dans votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI (dont une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 48; 3 X 28; 1 X 3; 4 pouces, TV avec support: 48; 3 X 31; 1 X 12; 4 pouces

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

Téléviseur intelligent Roku Dolby Vision HDR 4K UHD classe 5 de TCL 50 ″

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

La conception Full View offre un affichage en verre propre et contemporain bord à bord qui se fond parfaitement dans votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 48,4 pouces X 28,1 pouces X 3,0 pouces, TV avec support: 48,4 pouces X 30,6 pouces X 10,0 pouces

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

