toutes les mises à jour de coronavirus sur votre téléphone

En ce moment de grande excitation à propos de l’urgence du coronavirus, la plupart des utilisateurs sont constamment à la recherche d’informations actualisées sur la situation actuelle.

En ce sens, les services Google ont réussi à entrer dans le top 10 des fournisseurs de services d’information avec une grande détermination, réussissant à être très populaire et apprécié du public. En revanche, l’écosystème développé par la maison Mountain View s’est élargi et spécialisé dans d’autres secteurs que ceux pour lesquels il est né.

Et en ce moment même où nous avons beaucoup besoin d’informations précis, correct et vérifié sur ce qui se développe dans l’urgence du coronavirus, Google fournit deux services associés à sa vitrine d’actualités, Google Actualités, afin de connaître tout ce qui s’est passé en temps réel et auprès des meilleures sources.

Google Actualités: comment l’utiliser pour obtenir toutes les informations sur le coronavirus

Dans la plateforme Google Actualités, il y a deux chemins par lesquels vous pouvez accéder aux informations qui vous intéressent.

Dans le premier cas, vous pouvez choisir de vous fier à bulletin d’information, le service qui vous permet de comparer plus de sources pour les mêmes nouvelles, vous pouvez donc en avoir une Panoramique 360 ​​° et obtenez des informations plus complètes et mises à jour.

Le deuxième type de service correspond plutôt à NewsStand, un chemin qui permet un accès direct aux informations recherchées exclusivement à travers les sources les plus fiables, puis les journaux en ligne, les blogs, les journaux les plus accrédités.

Depuis ces jours surtout presque toutes les heures nouvelles informations qui peuvent être fournies aux utilisateurs, cela représente le moyen idéal de rester constamment à jour sur toutes les nouvelles. Bien sûr, il existe également d’autres services de collecte de nouvelles, tels que Apple Newset d’autres canaux par lesquels obtenir des informations sur les progrès de l’urgence sanitaire dictée par le nouveau virus.