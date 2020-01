Toutes les nouvelles montres Wear OS du CES 2020

Les montres intelligentes et autres accessoires portables sont devenus des invités réguliers lors d’expositions technologiques. Il en va de même pour le CES, où Fossil a pris la parole pour lancer une tonne de variations pour sa gamme Wear OS. Un nouveau concurrent, Suunto, est également entré sur le marché haut de gamme lors du salon. Pour vous donner un aperçu des conceptions et appareils introduits, nous avons compilé cet article répertoriant toutes les montres Wear OS présentées lors du CES 2020.

Skagen Falster 3

Couverture de la police Android: La montre intelligente Falster 3 de Skagen est officielle, comprend un processeur Wear 3100 et un haut-parleur

Commençons par la tête d’affiche: le Skagen Falster 3 est basé sur les montres Gen 5 de Fossil et est livré avec le processeur Snapdragon Wear 3100, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il a également les mêmes modes de batterie que nous avons vus dans les montres Fossil, et il est capable de recevoir des appels à partir d’appareils Android et iOS. Le Falster 3 est déjà disponible à l’achat et coûte 295 $.

Suunto 7

Couverture de la police Android: Suunto 7 est la première montre intelligente Wear OS de la marque finlandaise, et elle est livrée avec des cartes hors ligne



Le spécialiste finlandais du plein air Suunto est surtout connu pour ses instruments de sport comme le Suunto 9 avec son système d’exploitation personnalisé, mais le fabricant a décidé de rejoindre le marché Wear OS avec le Suunto 7. Il est fortement commercialisé auprès des amateurs de sport et propose des cartes hors ligne, un suivi GPS, et un capteur de fréquence cardiaque intégré. Comme la plupart des autres appareils Wear OS récents, il fonctionne sur le Qualcomm Snapdragon 3100 et 1 Go de RAM. Les précommandes de la montre à 500 $ sont déjà ouvertes.

Diesel sur Fadelite

Couverture de la police Android: La nouvelle montre intelligente Fadelite de Diesel a une coque translucide et une taille plus petite



Le Diesel On Fadelite est un autre clone de Fossil Gen 5. Contrairement aux autres smartwatches Diesel, il est livré dans un boîtier de 43 mm moins lourd, ce qui pourrait le rendre plus attrayant pour les personnes avec des poignets plus petits. Son extérieur en nylon translucide est certainement un choix de conception qui fait tourner les têtes, pour le meilleur ou pour le pire. Le Fadelite sortira en mars 2020 et coûtera 275 $.

Nouvelles variantes de fossiles

Couverture Android Police: Fossil annonce de nouveaux styles pour les montres connectées Gen 5, Sport et Hybrid HR

Étant donné que les montres Wear OS vivent à la fois dans le monde de la mode et de la technologie, il n’est pas surprenant que les entreprises aient saisi l’occasion d’introduire de nouvelles couleurs et d’autres variantes de conception pour les montres existantes. Fossil, en particulier, a montré une tonne de modifications à sa gamme.

Fossil Gen 5 Garret HR

Le Fossil Gen 5 Garret est identique en interne au Fossil Gen 5 régulier (notre avis), mais est livré avec un boîtier plus grand. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais le PDSF de 295 $ des modèles originaux de Gen 5 semble être un bon indicateur de ce à quoi s’attendre.

Fossil Gen 5 Julianna

Nous connaissons déjà l’édition féminine Julianna du Fossil Gen 5, mais maintenant quelques autres styles ont rejoint la sélection des couleurs disponibles. Un brassard en métal tressé en argent et or est rejoint par une option de bracelet en cuir marron. Les prix d’origine de la 5e génération, d’environ 295 $, sont probablement dans le domaine du possible ici aussi.

Fossil Sport

Fossil a décidé de ne pas mettre à niveau sa montre Sport vers son matériel Gen 5 qui comprend le Snapdragon Wear 3100 et 1 Go de RAM, mais il a utilisé CES pour montrer de nouveaux modèles translucides pour la montre. Il est maintenant disponible en or rose, vert menthe, jaune vif et couleurs plus accrocheuses.

Autres nouvelles variantes

Selon 9to5Google, quelques montres supplémentaires créées par les sous-marques Fossil ont également reçu de nouvelles variations de couleurs et de nouvelles bandes:

Emporio Armani 3: Un nouveau groupe de métal bleu est sorti pour la smartwatch présentée pour la première fois à l’IFA 2019.

Michael Kors

Bradshaw 2: Un bracelet en aluminium rend une nouvelle version de la montre beaucoup plus légère que ses prédécesseurs.

MKGO: La petite et féminine MKGO a reçu un nouveau corps rose et deux nouveaux groupes.

Kate Spade Sport: Deux nouveaux brassards en menthe et en blanc ont été présentés.