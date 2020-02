toutes les offres d’attaque des opérateurs de février

la passer au vent dans la version d’attaque des opérateurs, ce sont certainement les meilleures offres du marché, en ce qui concerne la marque susmentionnée, bien qu’elles soient malheureusement limitées à un cercle très restreint de consommateurs chanceux.

Dans la plupart des cas, en effet, l’accès est réservé à ceux qui se trouvent dans une condition de sortie de iliad ou d’un opérateur virtuel (sauf indication contraire), avec portabilité obligatoire du numéro d’origine. Il y a toujours une durée contractuelle égale à 24 mois, à travers lequel le client est obligé de rester vent afin d’éviter de payer une pénalité de 15 euros. Le coût initial à engager sera 11,99 euros pour l’offre et de 10 euros pour la carte SIM rechargeable. Nous savons quelles sont les meilleures promotions du mois Février 2020.

Passez au vent avec les meilleures attaques d’opérateurs de février 2020

All Inclusive 50 Fire – activé par iliad ou MVNO (hors LycaMobile) a 6,99 euros par mois – promet un accès à 200 SMS, 50 gigaoctets et des minutes illimitées à tout le monde – la version est présente Easy Pay de 100 giga à 6,99 euros avec paiement par compte bancaire.

Spécial Tout Inclus 50 – ne peut être activé qu’à partir de Lycamobile – le contenu est exactement le même, mais une contribution de 9,90 euros par mois – dans ce cas également, il existe la version Easy Pay.

Tout compris 50 Flash + – peut être activé en ligne toujours les mêmes utilisateurs (mais hors ho.Mobile et Kena Mobile) – offre un prix fixe de 6,99 euros par mois pour accéder à 100 SMS à tout le monde, 50 gig et des minutes d’appels illimités – absent la version facile à payer.